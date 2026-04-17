Skontrolują, jak segregujesz śmieci. Najpierw próba, potem cała Polska

Miasto uruchamia pilotażowy system kodowania worków na odpady - rozwiązanie, które jednych uspokaja, innych niepokoi, a wszystkich niepokoi kwestia prywatności. Dyskusje w Sieci wrą.

Maciej Gajewski
Jarosław worki kody śmieci
Jarosław wprowadza system naklejek z kodami kreskowymi przypisanymi do konkretnej nieruchomości. Każdy mieszkaniec otrzymuje pakiet 50 kodów, a zasada jest prosta: jeden worek = jeden kod. Naklejkę trzeba umieścić w widocznym miejscu, ale… na razie nie ma znaczenia który kod trafi na który worek.

Najważniejsze: worki bez kodów nadal będą odbierane. Miasto mówi to wprost, po kilku tygodniach niejasności i obaw mieszkańców. Pilotaż ma charakter edukacyjny, a nie represyjny. Nie przewidziano żadnych kar za brak oznaczenia.

Powód jest prozaiczny i bardzo ludzki: podrzucanie śmieci. Wspólnoty mieszkaniowe od lat skarżą się, że płacą więcej przez błędy w segregacji popełniane przez osoby, które nie mieszkają w danym budynku. Kodowanie worków ma to utrudnić - jeśli w altanie pojawi się worek z odpadami zmieszanymi, a kod wskaże na nieruchomość, która powinna segregować - łatwiej będzie ustalić źródło problemu.

To szczególnie istotne w zabudowie wielorodzinnej, gdzie jedna osoba potrafi „podnieść” opłatę za śmieci całej wspólnocie. System ma więc działać jak uszczelnienie już istniejących kontroli - bo te, wbrew pozorom, prowadzone są od dawna.

Czy to oznacza koniec prywatności?

To pytanie pojawia się najczęściej - i trudno się dziwić. Kody są przypisane do konkretnych gospodarstw domowych, więc technicznie możliwe jest powiązanie worka z adresem. Urzędnicy podkreślają jednak, że na tym etapie chodzi wyłącznie o edukację i poprawę jakości segregacji, a nie o śledzenie mieszkańców. Nie ma mowy o karach, sankcjach czy odmowie odbioru odpadów.

Jednocześnie miasto nie ukrywa, że w przyszłości system może stać się elementem szerszych zmian. Gminy mają obowiązek osiągać określone poziomy recyklingu - a za ich brak grożą wysokie kary finansowe, które ostatecznie i tak spadają na mieszkańców. Stąd pomysł, by wprowadzić narzędzie, które pozwoli szybciej reagować na nieprawidłowości.

Jak to działa w praktyce? Technologia jest tu bardzo prosta - to zwykłe kody kreskowe, które pracownicy odbioru odpadów mogą zeskanować lub odczytać wizualnie. System nie wymaga żadnych aplikacji, logowania, ani dodatkowych urządzeń po stronie mieszkańca. W razie potrzeby kolejne pakiety kodów można odebrać w urzędzie miasta - bez opłat i bez limitów.

Jarosław nie jest pierwszym miastem, które eksperymentuje z podobnym rozwiązaniem, ale to jeden z pierwszych tak transparentnych pilotaży. Władze podkreślają, że zmiany w gospodarce odpadami są konieczne, bo rosną koszty recyklingu, a gminy muszą spełniać coraz bardziej wyśrubowane normy. System kodowania ma pomóc w osiągnięciu tych celów bez podnoszenia opłat - przynajmniej na razie.

Co dalej?

Pilotaż potrwa kilka miesięcy. Jeśli się sprawdzi, może zostać rozszerzony - być może z czasem stanie się obowiązkowy. Jeśli nie, miasto będzie szukać innych sposobów na ograniczenie podrzucania odpadów i poprawę segregacji. Na razie jednak to eksperyment, który ma więcej wspólnego z uporządkowaniem chaosu niż z cyfrową inwigilacją. Tylko czy to ma w ogóle jakiś sens?

Z perspektywy technologicznej - to bardzo prosty system. Z perspektywy społecznej - może okazać się skuteczny, bo uderza w realny problem: anonimowość w miejscach, gdzie odpowiedzialność jest zbiorowa. A jeśli dzięki temu wspólnoty przestaną płacić więcej za błędy innych to mieszkańcy mogą szybko zmienić zdanie o naklejkach. Warto obserwować ten pilotaż, bo jeśli się powiedzie, podobne rozwiązania mogą pojawić się w innych miastach. Zapewne szybciej niż myślimy.

17.04.2026 17:16
