Alior Bank z gigantyczną awarią. Aplikacja padła, klienci odcięci od kont

Klienci Alior Banku obecnie mierzą się z problemami z dostępem do usług. Bank wyłączył możliwość zalogowania się do aplikacji mobilnej oraz serwisu internetowego. 

Albert Żurek
Alior Awaria bank
Awaria rozpoczęła się w czwartek 9 kwietnia ok. godz. 15. W serwisie Downdetector pojawiły się pierwsze zgłoszenia informujące o skali problemu. Z czasem liczba zgłoszeń wzrosła do niemal 1000. Bank poinformował o możliwych problemach, lecz niemal trzy godziny od rozpoczęcia awarii klienci wciąż mają problem z dostępem do usług oraz swoich pieniędzy.

Na czas pisania tego artykułu - ok. godz. 18 - trzy godziny od pojawienia się pierwszych zgłoszeń problemy wciąż nie zostały rozwiązane. Liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector utrzymuje się na poziomie ok. 500 i zamiast spadać, rośnie. 

Użytkownicy zgłaszają przede wszystkim trudności z zalogowaniem się do aplikacji mobilnej oraz serwisu bankowości internetowej. Niektórzy twierdzą, że są w stanie zalogować się, lecz proces ten trwa wyjątkowo długo. Alior Bank w związku z awarią wydał też krótki komunikat na Facebooku, z którego wynikało, że ok. godz. 16:00 systemy Alior Online i Alior Mobile miały być dostępne, lecz logowanie do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej może trwać dłużej niż zwykle.

O godz. 16:31 zaktualizowano status i poinformowano, że w celu rozwiązania problemów z logowaniem do kont bank ponownie wyłączył możliwość logowania się. Mimo tego ok. godz. 18:00 problemy wciąż występują. W odpowiedzi na komunikat wielu klientów Alior Banku twierdzi, że w dalszym ciągu nie ma dostępu do konta zarówno przez aplikację mobilną, jak i serwis internetowy. 

Brak możliwości zalogowania się oznacza częściowy brak dostępu do pieniędzy. Użytkownicy nie mogą wykonać podstawowych czynności takich jak wykonanie przelewu czy wygenerowanie kodu BLIK do płatności internetowych.

Przedstawiciele banku uspokajają, że prace nad przywróceniem pełnej funkcjonalności aplikacji mobilnej Alior Mobile są w toku. Bank jednak potwierdził, że użytkownicy w dalszym ciągu mogą korzystać z płatności kartą w sklepie.

09.04.2026 18:07
Tagi: Alior BankawariaBankowość elektroniczna
Alior Bank z gigantyczną awarią. Aplikacja padła, klienci odcięci od kont
