Wiedźmin 3 z nowym dodatkiem. CD Projekt rozpalił moje nadzieje

Od ponad roku po branży krąży opowieść o mitycznym, trzecim dodatku fabularnym do gry Wiedźmin 3. Według tych informacji nie mówimy o małej aktualizacji czy nowej skórce dla postaci, ale o rozszerzeniu na poziomie kultowych Serc z Kamienia oraz Krwi i Wina.

Plotki na ten temat pojawiały się regularnie u insiderów, w podcastach twórców takich jak Rock i Borys, w materiałach polskich serwisów, a ostatnio także w zagranicznych źródłach. Wszyscy oni sugerują, że CD Projekt RED nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o Dziki Gon.

Według tych doniesień dodatek miałby pełnić funkcję narracyjnego pomostu pomiędzy wydarzeniami z trzeciej części a nową sagą wiedźmińską, czyli Wiedźminem 4. Zamiast stanowić wyłącznie nostalgiczny powrót do Geralta, fabuła ma przygotować grunt pod nowe otwarcie. Ciągle w tle przewija się wątek Ciri, która już teraz przedstawiana jest przez samo studio jako centralna postać nowej gry, rozwijanej na silniku Unreal Engine 5.

Pierwsza wzmianka w oficjalnym raporcie finansowym

Na tym tle nowy raport roczny CD Projektu za 2025 r., opublikowany w marcu 2026 r., wywołał kolejną falę spekulacji. W dokumencie po raz pierwszy wprost pada sformułowanie o planowanym wydaniu jednego z nieogłoszonych projektów growych. Z pozoru suche zdanie ze strategii finansowej zyskało status głównego bohatera dyskusji, ponieważ idealnie łączy się z krążącą od lat narracją o trzecim rozszerzeniu.

W perspektywie kolejnych kwartałów kluczowymi działaniami dla studia będą dalsze prace deweloperskie związane z realizowanymi projektami i planowane wydanie jednego z nieogłoszonych projektów growych. Równolegle studio będzie kontynuować skalowanie zespołów developerskich, dostosowując ich strukturę i liczebność do rosnących potrzeb wynikających z realizacji strategii wieloprojektowej.

Jako pierwszy to świeże nawiązanie wyłapał serwis PPE.pl, gdzie połączono oficjalny komunikat ze strategii z dotychczasowymi poszlakami wokół rozszerzenia, zwłaszcza tymi mocno związanymi z postacią Ciri.

W tym samym dokumencie zarząd podkreśla obecny status poszczególnych produkcji:

Projekt Hadar wciąż pozostaje w początkowej fazie koncepcyjnej.

Prace nad pierwszą grą z nowej sagi wiedźmińskiej idą pełną parą.

Zespół z ogromną pasją rozwija historię Ciri, korzystając z możliwości Unreal Engine 5.

Stanowi to najbardziej klarowny i oficjalny sygnał dla rynku, że przyszła trylogia nie będzie wyłącznie kontynuacją wypraw Geralta, lecz pełnoprawną opowieścią, w której to Ciri zyska rolę głównego bohatera.

Biznesowy sens ogromnego rozszerzenia

W raportach i rozmowach z analitykami zarząd wspomina o nowych treściach, które mają wpłynąć na wyniki finansowe i zwiększyć szanse na osiągnięcie celów programu motywacyjnego, powiązanego z akcjami CD Projektu.

Wcześniej w branży pojawiały się mocne sygnały, że jednym z projektów o największym potencjale komercyjnym jest właśnie kolejny, ogromny dodatek do Wiedźmina 3. Mówimy tu o prawdziwym DLC, wymagającym inwestycji liczonych w setkach milionów złotych.

Przy takim zestawieniu sformułowanie o planowanym wydaniu nieogłoszonego projektu doskonale wpasowuje się w układankę przecieków. Projekt ten miałby skupiać się na Ciri oraz na regionie Zerrikanii, nad którym rzekomo pracuje między innymi zewnętrzne studio Fool’s Theory. Taki dodatek pozwoliłby firmie na ponowne wykorzystanie ogromnego i wciąż aktywnego rynku Dzikiego Gonu (wraz z pozostałościami hype'u po serialu Netfliksa), nie przerywając jednocześnie głównych prac nad nową, bardziej ryzykowną trylogią.

Fakty: z perspektywy strategii biznesowej taki ruch wydaje się rozsądny. Projekty takie jak Full House czy Cyberpunk 2 nie są obecnie w pełni gotowe, a premiera Wiedźmina 4 zaplanowana jest na drugą połowę trwającej dekady, z założeniem kilkuletnich odstępów między kolejnymi częściami.

W tym czasie studio potrzebuje mocnych filarów sprzedażowych, które będą generować przychody i utrzymywać zainteresowanie marką, nie rozpraszając przy tym głównych zespołów deweloperskich.

Trzeci dodatek do Wiedźmina 3 stanowiłby idealny korytarz sprzedażowy. Firma dysponuje znanym IP i ogromną bazą fanów, co eliminuje konieczność budowania świadomości marki od zera.

Daje to jednocześnie możliwość eksperymentowania z nowymi podejściami narracyjnymi i rozwiązaniami technicznymi. Idealnie pasuje to do fragmentów raportu, w których zarząd mówi o skalowaniu zespołów deweloperskich. Kolejny duży projekt stanowiłby cel ułatwiający dopasowanie odpowiedniej struktury kadrowej.

Cień wątpliwości i brak oficjalnych dat

Na koniec konieczny cień wątpliwości. Słowa użyte w raporcie są na tyle ogólne, że same w sobie nie stanowią twardej deklaracji, a jedynie bardzo dobrze brzmiącą poszlakę.

Wspomniane sformułowanie nie wymusza na nas myślenia wyłącznie o trzecim DLC. Określenie to z powodzeniem może odnosić się do innych inicjatyw, takich jak:

większy spin-off uniwersum,

kooperacja z zupełnie nowym, zewnętrznym studiem,

projekt przeznaczony na urządzenia mobilne,

zupełnie nowa marka, która nie wyszła jeszcze z fazy testów.

Wciąż nie wiemy, czy premiera nieogłoszonego projektu nastąpi w 2026, 2027 czy jeszcze w późniejszym terminie. Może czekamy na debiut we wrześniu 2026 r. - w idealnym okienku z dala od monstrualnej premiery GTA VI. Wszystko to pozostaje jednak na poziomie analitycznych prognoz, a nie oficjalnych deklaracji i sztywnych terminów.

Dlatego, choć węszenie wokół planowanego wydania nieogłoszonych projektów naturalnie prowadzi do marzeń o powrocie Dzikiego Gonu i trzecim rozdziale historii Ciri oraz Geralta, należy zachować chłodną głowę. To obecnie jeden z możliwych, świetnie uargumentowanych, ale wciąż niepotwierdzonych scenariuszy, a nie pewny punkt w wydawniczym kalendarzu polskiego studia.

Oliwier Nytko 20.03.2026 07:58

