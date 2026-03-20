Ten słownik to hit Internetu. Tłumaczy korpobełkot

Internet kocha dwa rodzaje technologii: te, które rozwiązują realne problemy, oraz te, które są tak absurdalne, że aż genialne. Najnowszy hit z tej drugiej kategorii to „LinkedIn Speak” - tryb w tłumaczu Kagi Translate, który zamienia zwykłe zdania w korporacyjny bełkot rodem z postów samozwańczych „thought leaderów”. I odwrotnie: potrafi też rozbroić korpomowę i przełożyć ją na zwykły, ludzki język.

Za całym zamieszaniem stoi Kagi - niszowa, płatna wyszukiwarka znana z obsesji na punkcie prywatności i braku reklam. Oferuje też darmowy moduł tłumaczeń, który dotąd był ciekawostką. Aż do momentu, gdy twórcy dodali nowy „język”: LinkedIn Speak. Funkcja pojawiła się już w lutym, ale dopiero teraz wybuchła viralowo - gdy użytkownicy zaczęli wrzucać do niej najbardziej absurdalne zdania, jakie przyszły im do głowy. A także… ambitne posty ich szefów.

Kagi potraktowało LinkedInowy żargon jak pełnoprawny język - tak samo jak angielski, hiszpański czy klingoński. Tłumacz nie tylko „doprawia” tekst kilkoma buzzwordami, ale całkowicie przebudowuje go na styl znany z postów o „nowych rozdziałach”, „skalowaniu wpływu” i „przestrzeniach do wzrostu”.

Jak to działa?

Pod maską nie ma żadnej magii - to po prostu duży model językowy z odpowiednio przygotowanymi promptami. Kagi nie ma twardo zakodowanych reguł dla poszczególnych stylów; zamiast tego każdy „język” to zestaw instrukcji, które model interpretuje przy generowaniu tekstu.

LinkedIn od lat ma swój specyficzny styl komunikacji. To język pełen krótkich ale stanowczych zdań, opowieści o „lekcjach wyniesionych z porażek”, przesadnej ekscytacji każdym drobiazgiem, hasztagów o „growth mindset”, i obowiązkowych emoji rakiet, żarówek i globusów. Kagi po prostu zebrało te elementy i stworzyło z nich „język”, który model potrafi odtworzyć z chirurgiczną precyzją.

LinkedIn Speak Translator jest jak lustro, które pokazuje, jak bardzo odklejony potrafi być język współczesnej pracy biurowej. A jednocześnie - jak łatwo modele językowe potrafią go odtworzyć, przerysować i obnażyć. To narzędzie nie zmieni świata, ale idealnie podsumowuje, w jakim miejscu jesteśmy: między fascynacją AI a zmęczeniem korpomową, między realnymi problemami rynku pracy a potrzebą śmiechu, który pozwala się z nimi choć na krótką chwilkę oswoić.

Maciej Gajewski 20.03.2026 19:13

