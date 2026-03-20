Ten słownik to hit Internetu. Tłumaczy korpobełkot

Można już korzystać z narzędzia do „tłumaczenia” Bardzo Ważnych Myśli Jeszcze Ważniejszych w Ich Mniemaniu Autorów na LinkedInie. Niedługo również Tych z Urażonym Ego.

Maciej Gajewski
tłumacz LinkedIn na ludzki
Internet kocha dwa rodzaje technologii: te, które rozwiązują realne problemy, oraz te, które są tak absurdalne, że aż genialne. Najnowszy hit z tej drugiej kategorii to „LinkedIn Speak” - tryb w tłumaczu Kagi Translate, który zamienia zwykłe zdania w korporacyjny bełkot rodem z postów samozwańczych „thought leaderów”. I odwrotnie: potrafi też rozbroić korpomowę i przełożyć ją na zwykły, ludzki język.

Za całym zamieszaniem stoi Kagi - niszowa, płatna wyszukiwarka znana z obsesji na punkcie prywatności i braku reklam. Oferuje też darmowy moduł tłumaczeń, który dotąd był ciekawostką. Aż do momentu, gdy twórcy dodali nowy „język”: LinkedIn Speak. Funkcja pojawiła się już w lutym, ale dopiero teraz wybuchła viralowo - gdy użytkownicy zaczęli wrzucać do niej najbardziej absurdalne zdania, jakie przyszły im do głowy. A także… ambitne posty ich szefów.

Kagi potraktowało LinkedInowy żargon jak pełnoprawny język - tak samo jak angielski, hiszpański czy klingoński. Tłumacz nie tylko „doprawia” tekst kilkoma buzzwordami, ale całkowicie przebudowuje go na styl znany z postów o „nowych rozdziałach”, „skalowaniu wpływu” i „przestrzeniach do wzrostu”.

Jak to działa?

Pod maską nie ma żadnej magii - to po prostu duży model językowy z odpowiednio przygotowanymi promptami. Kagi nie ma twardo zakodowanych reguł dla poszczególnych stylów; zamiast tego każdy „język” to zestaw instrukcji, które model interpretuje przy generowaniu tekstu.

Autor posta na LinkedIn: Rafał Brzoska

LinkedIn od lat ma swój specyficzny styl komunikacji. To język pełen krótkich ale stanowczych zdań, opowieści o „lekcjach wyniesionych z porażek”,  przesadnej ekscytacji każdym drobiazgiem, hasztagów o „growth mindset”,  i obowiązkowych emoji rakiet, żarówek i globusów. Kagi po prostu zebrało te elementy i stworzyło z nich „język”, który model potrafi odtworzyć z chirurgiczną precyzją.

LinkedIn Speak Translator jest jak lustro, które pokazuje, jak bardzo odklejony potrafi być język współczesnej pracy biurowej. A jednocześnie - jak łatwo modele językowe potrafią go odtworzyć, przerysować i obnażyć. To narzędzie nie zmieni świata, ale idealnie podsumowuje, w jakim miejscu jesteśmy: między fascynacją AI a zmęczeniem korpomową, między realnymi problemami rynku pracy a potrzebą śmiechu, który pozwala się z nimi choć na krótką chwilkę oswoić.

Maciej Gajewski
20.03.2026 19:13
Tagi: LinkedInMicrosoftSztuczna inteligencja (AI)tłumaczenie maszynowe
Najnowsze
18:33
Będziesz gadać z wyszukiwarką Google. Koniec z pisaniem
Aktualizacja: 2026-03-20T18:33:21+01:00
17:52
Rosjanie atakują iPhone'y. Sprawdź, czy twój jest zagrożony
Aktualizacja: 2026-03-20T17:52:54+01:00
17:47
Zrobili kopię zapasową internetu. Mapy i Wikipedia przetrwają
Aktualizacja: 2026-03-20T17:47:47+01:00
17:36
iPhone ogarnia Windowsa 11 lepiej. Twój laptop może się schować
Aktualizacja: 2026-03-20T17:36:35+01:00
17:12
Wsadzą asteroidę do worka. Mają rozmach
Aktualizacja: 2026-03-20T17:12:11+01:00
17:10
Obejrzysz transmisję o rzadkich w Polsce ptakach. Orange zaskakuje
Aktualizacja: 2026-03-20T17:10:45+01:00
17:07
Najtańsze VPNy, które są tego warte. Te dwie usługi to prawdziwi killerzy stosunku ceny do jakości
Aktualizacja: 2026-03-20T17:07:57+01:00
16:36
SteamOS z potężną aktualizacją. Valve grzebie głęboko
Aktualizacja: 2026-03-20T16:36:53+01:00
16:35
Oszacowali, gdzie mogą być kosmici. Tam musimy szukać
Aktualizacja: 2026-03-20T16:35:49+01:00
14:48
Polska włącza nowe radary. Nasze niebo dostaje lepsze oczy
Aktualizacja: 2026-03-20T14:48:53+01:00
14:46
Koniec wolnego Androida. Google uprzykrzy życie
Aktualizacja: 2026-03-20T14:46:34+01:00
13:25
Samsung połączy się z iPhone'em. Idzie wyczekiwana rewolucja
Aktualizacja: 2026-03-20T13:25:25+01:00
12:40
Lepiej dbaj o zdrowie. Polscy lekarze diagnozują z ChatGPT
Aktualizacja: 2026-03-20T12:40:45+01:00
12:36
Meta nagle się rozmyśliła. Oczko w głowie Zuckerberga jednak nie znika
Aktualizacja: 2026-03-20T12:36:39+01:00
11:55
Wystarczą 2 minuty 2 razy dziennie z Oral-B iO10. Sprawdzamy topową szczoteczkę
Aktualizacja: 2026-03-20T11:55:09+01:00
11:33
Mapy Google wreszcie to naprawiły. Kluczowa funkcja ląduje na wierzchu
Aktualizacja: 2026-03-20T11:33:35+01:00
10:49
Niezwykłe odkrycie pod Toruniem. To najstarsza tak realistyczna figurka
Aktualizacja: 2026-03-20T10:49:11+01:00
10:39
Fałszywe faktury z KSeF już krążą. Jak się przed nimi chronić?
Aktualizacja: 2026-03-20T10:39:25+01:00
9:21
Google nie czeka na Apple'a. Gemini trafi na Maki szybciej niż nowa Siri
Aktualizacja: 2026-03-20T09:21:02+01:00
8:16
OpenAI kończy z rozdrabnianiem się. Buduje superaplikację do wszystkiego
Aktualizacja: 2026-03-20T08:16:59+01:00
