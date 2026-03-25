ChatGPT powie ci, jaka jest pogoda. Koniec skakania między oknami

Od samego początku istnienia ChatGPT, firma OpenAI nie zamierzała tworzyć wyłącznie prostego generatora odpowiedzi na podstawowe pytania. Twórcy mieli znacznie szerszą wizję, w której sztuczna inteligencja z czasem przeistacza się w wielofunkcyjny kombajn. Inżynierowie sukcesywnie dodawali kolejne aktualizacje i moduły, aby stale rozszerzać użyteczność bota w codziennych zadaniach.

Dzięki wprowadzaniu różnorodnych wtyczek, przeglądania sieci czy analizy danych, środowisko pracy płynnie ewoluowało na naszych oczach. Główna strategia zakłada zatrzymanie twojej uwagi w jednym oknie, eliminując uciążliwą konieczność przełączania się między kilkoma różnymi usługami. Z asystenta tekstowego ChatGPT stał się zaawansowaną platformą umiejącą obsłużyć coraz więcej aspektów cyfrowego życia.

Aplikacja AccuWeather bezpośrednio w oknie rozmowy

Wpisując się w ten trend, dostawca danych meteorologicznych (i nie tylko) AccuWeather udostępnił dedykowaną aplikację bezpośrednio w ChatGPT. Rozwiązanie to pozwala na błyskawiczne sprawdzenie prognozy pogody w interfejsie standardowej rozmowy.

Jako użytkownik nie musisz już minimalizować sztucznej inteligencji, aby dowiedzieć się, czy zaplanowany na weekend wyjazd zostanie zakłócony przez silne opady deszczu. Integracja daje ci dostęp do szczegółowych danych meteorologicznych podanych w formie interaktywnego modułu.

Wyświetlane informacje obejmują doskonale znane z głównej aplikacji funkcje, takie jak MinuteCast, wskaźnik RealFeel oraz temperaturę odczuwalną w cieniu. Dodatkowo do twojej dyspozycji oddano sprawdzone prognozy dziesięciodniowe, aktualne warunki, bieżące dane z radarów, a także oficjalne ostrzeżenia wydawane przez rządy poszczególnych państw.

Niezawodne prognozy w sytuacjach kryzysowych

Firma stawia na niezawodność, zwłaszcza w nagłych sytuacjach kryzysowych. Uruchomienie aplikacji AccuWeather w ChatGPT zapewnia, że informacje o pogodzie, które otrzymują użytkownicy, są najdokładniejsze, z jasnym, konkretnym i przydatnym komunikatem, który okazuje się łatwiejszy do zrozumienia niż u innych dostawców.

Steven R. Smith, prezes AccuWeather, podkreśla, że jest to szczególnie ważne w warunkach zagrażających życiu i ekstremalnych, gdzie precyzja, czas i szczegóły są krytyczne, aby podjąć właściwe działania ratunkowe lub prewencyjne.

Prezes widzi w tym kierunku naturalną kolej rzeczy dla całej branży technologicznej, stawiającej na dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji.

Jak dodaje w oficjalnym komunikacie, ponieważ sztuczna inteligencja staje się głównym sposobem, w jaki ludzie gromadzą informacje i podejmują decyzje, to w pełni zintegrowane doświadczenie stanowi preferowany sposób dostępu do prognoz. I według twórców dane te są dokładniejsze niż wszystkie inne znane powszechnie źródła meteorologiczne dostępne w sieci.

ChatGPT zyskuje przewagę nad rynkowymi rywalami

I tak, nowa integracja pogody w ChatGPT wydaje się sensownie użytecznym dodatkiem do ekosystemu OpenAI. Możliwość sprawnego zweryfikowania warunków atmosferycznych podczas dłuższego planowania wycieczki czy układania harmonogramu w oknie czatu wypada niezwykle sensownie z perspektywy zwykłego użytkownika - ot, wpisuje się w ideę uniwersalnego asystenta, do jakiego od dłuższego czasu aspiruje ten produkt.

Rynkowa konkurencja, taka jak, chociażby popularne Gemini, potrafi w tym konkretnym obszarze zauważalnie mniej. Model Google dobrze radzi sobie z podstawowym wyszukiwaniem informacji w sieci i generowaniem tekstowych podsumowań, ale wciąż brakuje mu tak mocnego, bezpośredniego wpięcia zewnętrznych, wyspecjalizowanych interfejsów wewnątrz jednej rozmowy.

Miniaturka została wygenerowana przez Gemini.

Oliwier Nytko 25.03.2026 08:06

