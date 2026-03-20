OpenAI kończy z rozdrabnianiem się. Buduje superaplikację do wszystkiego

Ładowanie...

Wczoraj informowałam o zaciśnięciu przez OpenAI zębów i zmianie strategii produktowej. Zamiast sypać jak z rękawa aplikacjami, usługami i eksperymentalnymi produktami, twórcy ChataGPT chcą skupić się wyłącznie na rozwoju narzędzi do pracy oraz produktami dla biznesu. Jak się właśnie okazało, prawdopodobnie pierwszym efektem rewizji strategii będzie stworzenie jednej, spójnej "superaplikacji", która połączy dotychczas rozproszone usługi firmy.

"Superaplikacja" od OpenAI. Wszystkie twoje ulubione boty w jednym programie

Według ustaleń "The Wall Street Journal" OpenAI planuje zintegrować ChatGPT, platformę programistyczną Codex oraz rozwijany przeglądarkowy projekt Atlas w jedno desktopowe środowisko pracy. Celem jest uproszczenie doświadczenia użytkownika i jednoczesne uporządkowanie wewnętrznych struktur firmy, które w ostatnim roku zaczęły się nadmiernie rozrastać.

Za wdrożenie zmian ma odpowiadać stojąca na czele działu aplikacji Fidji Simo. W projekt zaangażowany jest także Greg Brockman, który współnadzoruje kwestie techniczne i reorganizację zespołów. Z przekazu WSJ wynika, że decyzja o konsolidacji produktów zapadła po wewnętrznym przeglądzie portfolio - kierownictwo uznało, że nadmierna liczba równolegle rozwijanych projektów spowalnia tempo prac i utrudnia utrzymanie jakości.

Nowa strategia oznacza wyraźne odejście od podejścia z ubiegłego roku, gdy OpenAI eksperymentowało z wieloma niezależnymi rozwiązaniami - od generatora wideo Sora po różne narzędzia deweloperskie i koncepcje sprzętowe. Problem w tym, że część z nich nie zdobyła większej popularności, a sama firma zaczęła tracić spójność kierunku rozwoju.

Superaplikacja ma być odpowiedzią na te problemy. Zamiast kilku oddzielnych środowisk, użytkownik otrzyma jedno centrum pracy z AI- obejmujące rozmowy z modelem, pisanie i analizę kodu programistycznego, a docelowo także wykonywanie złożonych zadań przez tzw. agentów AI. To właśnie "agentowość" ma być kluczowym elementem nowego produktu. Szeroko pojęci "agenci" to systemy zdolne do autonomicznego działania na komputerze użytkownika: od generowania oprogramowania, przez analizę danych, aż po realizację bardziej złożonych procesów biznesowych. OpenAI chce z ich pomocą przekształcić swoje narzędzia z asystenta w wykonawcę zadań.

Superaplikacja nie powstała z dobrej woli

Obecnie OpenAI znajduje się pod rosnącą presją ze strony Anthropic, którego produkty zaczęły odbierać klientów OpenAI - szczególnie tych z obszaru programowania i zastosowań biznesowych. Nowa aplikacja ma pomóc OpenAI lepiej konkurować właśnie na tym polu. Z jednej strony uprości ofertę i komunikację z klientami biznesowymi, z drugiej pozwoli efektywniej wykorzystać zasoby inżynieryjne, skupiając rozwój wokół jednego, centralnego produktu.

Pierwsze zmiany mają pojawić się w najbliższych miesiącach. OpenAI planuje najpierw rozbudować możliwości Codexa o zadania wykraczające poza samo programowanie, a następnie stopniowo integrować kolejne elementy - w tym ChatGPT i przeglądarkę Atlas - w ramach jednej platformy. Aplikacja mobilna ChatGPT ma na razie pozostać bez zmian.

Zdjęcie główne: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 20.03.2026 08:16

Ładowanie...