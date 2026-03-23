Lidl nagradza za zdrowe nawyki. Jest tylko jeden haczyk

Zasada działania programu wygląda naprawdę ciekawie. Można poczuć się trochę jak w grze typu RPG, w której głównym celem jest wykonywanie zadań. Zamiast zabijania potworów jak w Wiedźminie trzeba będzie skupić się na zdrowych nawykach i aktywności fizycznej.

Lidl uruchamia wyzwania. Rabaty za zakupy za aktywność

Lidl we współpracy z AOK Plus uruchomił ciekawy mechanizm łączący działanie aplikacji Lidl Plus oraz AOK NAVIDA. Ta druga jest swojego centrum wyzwań dotyczących sportu i żywienia. Zasada jest prosta - trzeba wykonywać zadania sportowe związane ze zdrowym trybem życia. Aplikacja śledzi postępy i łączy się z Lidl Plus.

Za wykonywanie zadań będzie można odbierać kupony na tańsze zakupy w aplikacji Lidl Plus. Rabaty trafiają bezpośrednio do oprogramowania i co za tym idzie - użytkownik może liczyć na realne korzyści finansowe.

Jeśli korzystający będzie wykonywał więcej zadań, otrzyma więcej rabatów i oszczędzi więcej na zakupach. Inicjatywa ma kilka głównych celów: zmiany podejścia klientów co do zakupów oraz zachęcenie do aktywności fizycznej. Lidl tym sposobem też chce promować zdrowe odżywianie.

Zdrowe odżywianie zaczyna się od odpowiedniej oferty i jasnych wskazówek dla konsumenta. Dzięki współpracy z AOK Plus łączymy nasz zasięg cyfrowy z konkretnymi zachętami, które ułatwiają wybór zdrowszych produktów – wskazuje Julius von Schnurbein z Lidl.

Obecnie nowa funkcja jest testowana w Niemczech

Mam jednak złą wiadomość dla polskich kupujących. Rozwiązanie zostało udostępnione w Niemczech, a dokładniej w dwóch regionach: Saksonii i Turyngii, gdzie Lidl ma ok. 210 sklepów. AOK Plus to prywatny ubezpieczyciel zdrowotny działający na terenie Niemiec i odpowiada za aplikację AOK NAVIDA.

Jeśli nowy program zakładający możliwość wykonywania zadań i odbierania zniżek z tego tytułu sprawdzi się w całych Niemczech, jest szansa, że zostanie rozszerzony do kolejnych państw. Trudno powiedzieć, czy trafi do Polski. Osobiście chciałbym zobaczyć taki program u nas.

Albert Żurek 23.03.2026 16:04

