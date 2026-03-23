Lidl nagradza za zdrowe nawyki. Jest tylko jeden haczyk
Lidl uruchomił ciekawe rozwiązanie dla swoich klientów. Można odbierać kupony rabatowe na zakupy, wykonując zadania związane ze zdrowym stylem życia.
Zasada działania programu wygląda naprawdę ciekawie. Można poczuć się trochę jak w grze typu RPG, w której głównym celem jest wykonywanie zadań. Zamiast zabijania potworów jak w Wiedźminie trzeba będzie skupić się na zdrowych nawykach i aktywności fizycznej.
Lidl uruchamia wyzwania. Rabaty za zakupy za aktywność
Lidl we współpracy z AOK Plus uruchomił ciekawy mechanizm łączący działanie aplikacji Lidl Plus oraz AOK NAVIDA. Ta druga jest swojego centrum wyzwań dotyczących sportu i żywienia. Zasada jest prosta - trzeba wykonywać zadania sportowe związane ze zdrowym trybem życia. Aplikacja śledzi postępy i łączy się z Lidl Plus.
Za wykonywanie zadań będzie można odbierać kupony na tańsze zakupy w aplikacji Lidl Plus. Rabaty trafiają bezpośrednio do oprogramowania i co za tym idzie - użytkownik może liczyć na realne korzyści finansowe.
Jeśli korzystający będzie wykonywał więcej zadań, otrzyma więcej rabatów i oszczędzi więcej na zakupach. Inicjatywa ma kilka głównych celów: zmiany podejścia klientów co do zakupów oraz zachęcenie do aktywności fizycznej. Lidl tym sposobem też chce promować zdrowe odżywianie.
Zdrowe odżywianie zaczyna się od odpowiedniej oferty i jasnych wskazówek dla konsumenta. Dzięki współpracy z AOK Plus łączymy nasz zasięg cyfrowy z konkretnymi zachętami, które ułatwiają wybór zdrowszych produktów – wskazuje Julius von Schnurbein z Lidl.
Obecnie nowa funkcja jest testowana w Niemczech
Mam jednak złą wiadomość dla polskich kupujących. Rozwiązanie zostało udostępnione w Niemczech, a dokładniej w dwóch regionach: Saksonii i Turyngii, gdzie Lidl ma ok. 210 sklepów. AOK Plus to prywatny ubezpieczyciel zdrowotny działający na terenie Niemiec i odpowiada za aplikację AOK NAVIDA.
Jeśli nowy program zakładający możliwość wykonywania zadań i odbierania zniżek z tego tytułu sprawdzi się w całych Niemczech, jest szansa, że zostanie rozszerzony do kolejnych państw. Trudno powiedzieć, czy trafi do Polski. Osobiście chciałbym zobaczyć taki program u nas.
