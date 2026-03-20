REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka /
  3. Technologie

Wielki Zderzacz Hadronów odkrył "superproton". Ksi-cc-plus to egzotyczny krewniak

Naukowcy z CERN odkryli nowy „superproton”. Co to właściwie znaczy - i dlaczego to ważne nawet dla fanów elektroniki?

Maciej Gajewski
ksi-cc-plus
REKLAMA

W świecie fizyki cząstek elementarnych rzadko kiedy pojawia się coś, co można nazwać „nowym protonem”. A jednak: nowa cząstka Ξcc⁺ (czytaj: ksi-cc-plus) to egzotyczny krewniak protonu - cięższy, krótkotrwały i zbudowany z zupełnie innego zestawu składników.

Czytaj też:

REKLAMA

Proton, ale na sterydach

Zacznijmy od podstaw. Zwykły proton składa się z trzech kwarków: dwóch górnych i jednego dolnego. To lekkie, pospolite kwarki, które tworzą większość znanej nam materii. Nowo odkryta cząstka Ξcc⁺ wygląda podobnie - też ma trzy kwarki - ale zamiast dwóch lekkich górnych ma dwa kwarki powabne, czyli znacznie cięższe odpowiedniki. Masa rośnie dramatycznie: nowa cząstka waży około cztery razy więcej niż proton.

Wizja artystyczna nowej cząstki, która zawiera dwa kwarki powabne i jeden kwark dolny

To nie jest pierwsza taka obserwacja. W 2017 r. LHCb odkryło jej „siostrę”, cząstkę Ξcc⁺⁺, zbudowaną z dwóch kwarków powabnych i jednego kwarku górnego. Teraz po raz pierwszy udało się potwierdzić istnienie jej izospinowego partnera - wersji z kwarkiem dolnym. Teoretycy przewidywali, że obie powinny mieć niemal identyczną masę. I faktycznie: nowa cząstka ma masę 3619,97 MeV/c², czyli praktycznie tyle, ile jej kuzynka z 2017 r.

Ξcc⁺ jest blisko spokrewniona z Ξcc⁺⁺, ale różni się też od niej znacząco w jednym parametrze: żyje nawet sześć razy krócej. W świecie cząstek elementarnych oznacza to, że rozpada się niemal natychmiast po powstaniu - zanim zdąży zostawić po sobie wyraźny ślad. To właśnie dlatego wcześniejsze eksperymenty, w tym SELEX ponad 20 lat temu, nie były w stanie potwierdzić jej istnienia.

"Drzewo genealogiczne" protonów

Dopiero zakończona w 2023 r. modernizacja detektora LHCb dała fizykom narzędzia wystarczająco czułe, by ją uchwycić. Nowy system odczytu pracujący z częstotliwością 40 MHz, usunięcie sprzętowego triggera i przejście na w pełni programową selekcję zdarzeń sprawiły, że efektywność wykrywania takich krótkotrwałych układów wzrosła od dwóch do czterech razy. Właśnie dlatego pierwszą nową cząstką odkrytą po modernizacji jest właśnie Ξcc⁺.

Po co nam to wszystko?

Odkrycie Ξcc⁺ nie zmieni naszych telefonów komórkowych, ale ma ogromne znaczenie dla nauki, która stoi za całą współczesną elektroniką. Kwarki i siły, które je wiążą, opisuje teoria zwana chromodynamiką kwantową (QCD). To jedna z najbardziej skomplikowanych części Modelu Standardowego - fundamentu fizyki cząstek.

Egzotyczne bariony takie jak Ξcc⁺ są dla fizyków czymś w rodzaju „testów obciążeniowych”. Pozwalają sprawdzić, czy QCD działa poprawnie w ekstremalnych warunkach, gdy w grę wchodzą bardzo ciężkie kwarki i bardzo krótkie czasy życia. Każda taka obserwacja to kolejny punkt odniesienia, który pomaga ulepszać modele teoretyczne.

REKLAMA

A im lepiej rozumiemy podstawowe prawa rządzące materią, tym lepiej potrafimy projektować technologie, które z tych praw korzystają - od tranzystorów po lasery, od rezonansów magnetycznych po przyszłe komputery kwantowe. Każdy tranzystor, każdy laser i każdy układ scalony działa tak, jak działa, właśnie dlatego, że fizycy od dekad rozgryzają zachowanie kwarków i gluonów. Nawet najbardziej egzotyczne odkrycia mogą kiedyś stać się fundamentem czegoś bardzo praktycznego.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
20.03.2026 22:12
Tagi: Fizykafizyka cząstekFizyka kwantowawielki zderzacz hadronów
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA