REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Warszawa jak twój sąsiad, ale z głową. Śmieciami ogrzeje domy

To jeden z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie oraz największa taka instalacja w Polsce – chwali się Warszawa.

Adam Bednarek
smieci
REKLAMA

Warszawska Wytwórnia Energii została oficjalnie otwarta. Od grudnia 2024 r. przeprowadzany był tzw. rozruch. Przez ten czas przetworzono ok. 230 tys. ton odpadów.

- Warszawska Wytwórnia Energii to jeden z najnowocześniejszych zakładów przemysłowych w tej części Europy – powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

REKLAMA

To 1,6 miliarda złotych zainwestowanych w niezależność energetyczną miasta i w przyszłość, w której odpady przestają być problemem, a stają się paliwem. Zamykamy obieg. Od teraz warszawskie odpady będą ogrzewać warszawskie domy – podkreślił.

W Warszawskiej Wytwórni Energii odpady, które dotychczas trafiały m.in. na składowiska – poprocesowe, czyli nienadające się do odzysku oraz zmieszane odpady komunalne pochodzące z tzw. czarnego worka - przekształcone zostaną w energię i ciepło.

Rocznie będzie to ok. 265 tys. ton odpadów rocznie

Instalacja przesyła do sieci ok. 100 tys. MWh energii elektrycznej rocznie - czyli tyle, ile zużywa 50 tys. gospodarstw domowych - i dostarcza ok. 200 tys. MWh ciepła, co przekłada się na zapotrzebowanie ok. 30 tys. mieszkań.

Dzięki temu odpady stają się wartościowym surowcem energetycznym – zaznaczono w stolicy. Warszawa ma teraz "własne, lokalne paliwo, niezależne od cen węgla czy gazu na światowych rynkach".

- WWE to symbol nowoczesnego i odpowiedzialnego podejścia do miasta oraz jego rozwoju. Dzięki tej inwestycji Warszawa dołącza do grona europejskich metropolii, które potrafią mądrze zarządzać odpadami i jednocześnie wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne swoich mieszkańców – mówił Adam Chwieduk, prezes zarządu MPO Warszawa.

Do instalacji każdego dnia docierać będzie ok. 100 śmieciarek. Odpady, jak wyjaśniono, trafiają do "ogromnego, szczelnego bunkra mieszczącego 5,5 tys. ton". Suwnice z chwytakami o udźwigu do 8 ton mieszają odpady i przygotowują je do spalania. Proces spalania odbywa się w kotłach rusztowych, które zapewniają pełne dopalenie i maksymalny odzysk energii.

REKLAMA

Zielone łąki na dachach

Na dachach obiektu znajduje się ok. 20 tys. m2 zieleni – odpowiednich trzech boisk piłkarskich.

- Zakończenie budowy Warszawskiej Wytwórni Energii to nie tylko oddanie nowoczesnego obiektu, ale także dowód konsekwentnej drogi rozwoju, odpowiedzialności i podejmowania kluczowych wyzwań z myślą o mieszkańcach. W obliczu współczesnych zagrożeń i potrzeby niezależności energetycznej jest to przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo miasta oraz odporność jego infrastruktury – podkreśliła Magdalena Roguska, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

REKLAMA
Adam Bednarek
20.02.2026 12:11
Tagi: EnergetykaPrąd elektrycznyśmieci
Najnowsze
11:33
Polska zaminuje wschodnią granicę w 48 godzin. Historyczna decyzja rządu
Aktualizacja: 2026-02-20T11:33:51+01:00
11:04
Telefon wyłączył mu 5G. iPhone z poważnym problemem
Aktualizacja: 2026-02-20T11:04:52+01:00
10:03
Nowy biznes na kaucji. Polacy oddają butelki... innym
Aktualizacja: 2026-02-20T10:03:02+01:00
9:55
Donald Trump ujawni prawdę o UFO. "Odtajnię wszystkie dokumenty"
Aktualizacja: 2026-02-20T09:55:11+01:00
8:01
Kopalnie dostaną nowe zadania. "Zmiana zamiast likwidacji"
Aktualizacja: 2026-02-20T08:01:16+01:00
7:20
Płatności wracają na zegarki Huawei. Znamy nowego operatora
Aktualizacja: 2026-02-20T07:20:30+01:00
7:00
Porzucisz ChataGPT. Nowe narzędzie to istny potwór
Aktualizacja: 2026-02-20T07:00:00+01:00
6:16
Tak będzie wyglądać polskie pole walki. "To nie była pokazówka dla mediów"
Aktualizacja: 2026-02-20T06:16:00+01:00
6:12
Nowe technologie zatruwają rynek pracy. To już nie spekulacje, a twarde dane
Aktualizacja: 2026-02-20T06:12:00+01:00
6:10
Ameryka chce nas ratować przed europejską cenzurą. Można się już śmiać
Aktualizacja: 2026-02-20T06:10:00+01:00
6:05
Przewiercili pół kilometra lodu. Odkryli tajemnicę sprzed milionów lat
Aktualizacja: 2026-02-20T06:05:00+01:00
6:00
Kupiliśmy samoloty za 120 mln zł. Zamiast latać, stoją w serwisie
Aktualizacja: 2026-02-20T06:00:00+01:00
22:24
Ranking darmowych VPN 2026. Jak dbać o prywatność w sieci bez wydawania pieniędzy?
Aktualizacja: 2026-02-19T22:24:00+01:00
21:43
Microsoft sam stworzy ci wspomnienia z gier. Ej, ale nikt nie prosił
Aktualizacja: 2026-02-19T21:43:48+01:00
20:55
Nvidia obiecuje "chip, który zadziwi świat". Tylko co z tego dla nas
Aktualizacja: 2026-02-19T20:55:33+01:00
20:44
Zegarek Facebooka wejdzie na twój nadgarstek. Zaraz, czy to nie żart
Aktualizacja: 2026-02-19T20:44:26+01:00
20:23
Windows 11 sprawdzi ci internet. Powie, dlaczego się zacina
Aktualizacja: 2026-02-19T20:23:58+01:00
19:37
Wiemy, co zmieni One UI 9.0. Wygląda znajomo, ale to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-19T19:37:58+01:00
19:04
Cuda na nowych zdjęciach z teleskopu Webba. Pierwszy raz widzimy to miejsce
Aktualizacja: 2026-02-19T19:04:17+01:00
18:36
Dostałeś Blikiem przelew-niespodziankę? Rządowa instytucja ostrzega
Aktualizacja: 2026-02-19T18:36:01+01:00
18:11
Battlefield 6 za darmo to uczciwa cena. No to sprawdzę, co mnie ominęło
Aktualizacja: 2026-02-19T18:11:52+01:00
17:51
iPhone 17 Pro Max jak niechciana zabawka. Pragną go, a potem masowo oddają
Aktualizacja: 2026-02-19T17:51:02+01:00
17:09
USA ściągają wojsko na środek Atlantyku. To wygląda jak przygotowanie
Aktualizacja: 2026-02-19T17:09:31+01:00
16:38
Tak wygląda Windows, który robi wszystko za ciebie. I to właśnie budzi niepokój
Aktualizacja: 2026-02-19T16:38:33+01:00
16:22
Miesiąc bez ładowania. Ten nowy smartwatch nie bierze jeńców
Aktualizacja: 2026-02-19T16:22:04+01:00
15:49
Zaczął się absurdalny limit wypłat BLIK. Banki mówią, jak go uniknąć
Aktualizacja: 2026-02-19T15:49:18+01:00
15:19
mObywatel dostał cios od Unii. Za granicą to nie zadziała
Aktualizacja: 2026-02-19T15:19:34+01:00
14:54
Polskie dzieła w Samsung Art Store. W końcu doczekaliśmy się kogoś od nas
Aktualizacja: 2026-02-19T14:54:43+01:00
13:38
Mieszkańcy walczą z kodami QR."Karzecie wszystkich za kilku cwaniaków"
Aktualizacja: 2026-02-19T13:38:25+01:00
12:44
Mapy Google z dziwnym ograniczeniem. Bez konta ani rusz
Aktualizacja: 2026-02-19T12:44:12+01:00
11:30
Nie widzieli takich pociągów od 40 lat. PKP Intercity szykuje cacuszko
Aktualizacja: 2026-02-19T11:30:23+01:00
10:53
Tak wygląda cyfrowa nieśmiertelność. "Dysk, który przetrwa cywilizację"
Aktualizacja: 2026-02-19T10:53:18+01:00
9:31
Ruszyła budowa 4. linii metra. Pociągi pojadą bez maszynistów
Aktualizacja: 2026-02-19T09:31:16+01:00
9:01
Ostatnia nowoczesna przeglądarka gaśnie na tym systemie. To już koniec
Aktualizacja: 2026-02-19T09:01:36+01:00
8:08
Poszli do sądu w sprawie polskiej elektrowni atomowej. Jest historyczny werdykt
Aktualizacja: 2026-02-19T08:08:52+01:00
8:00
Jestem panem życia i śmierci podczas epidemii zombie. Ależ jara mnie Quarantine Zone
Aktualizacja: 2026-02-19T08:00:11+01:00
7:00
Politycy słusznie biorą się za ceny gier. Szkoda, że poparcie widać dopiero pod mikroskopem
Aktualizacja: 2026-02-19T07:00:00+01:00
6:21
Android z Face ID. Pół świata na to czeka
Aktualizacja: 2026-02-19T06:21:27+01:00
6:20
iOS 27 ulepszy baterię. Starszy iPhone ci podziękuje
Aktualizacja: 2026-02-19T06:20:00+01:00
6:15
W kosmosie czai się widmo. Galaktyka tak ciemna, że ledwo ją wykryto
Aktualizacja: 2026-02-19T06:15:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA