Warszawa jak twój sąsiad, ale z głową. Śmieciami ogrzeje domy

Warszawska Wytwórnia Energii została oficjalnie otwarta. Od grudnia 2024 r. przeprowadzany był tzw. rozruch. Przez ten czas przetworzono ok. 230 tys. ton odpadów.

- Warszawska Wytwórnia Energii to jeden z najnowocześniejszych zakładów przemysłowych w tej części Europy – powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

To 1,6 miliarda złotych zainwestowanych w niezależność energetyczną miasta i w przyszłość, w której odpady przestają być problemem, a stają się paliwem. Zamykamy obieg. Od teraz warszawskie odpady będą ogrzewać warszawskie domy – podkreślił.

W Warszawskiej Wytwórni Energii odpady, które dotychczas trafiały m.in. na składowiska – poprocesowe, czyli nienadające się do odzysku oraz zmieszane odpady komunalne pochodzące z tzw. czarnego worka - przekształcone zostaną w energię i ciepło.

Rocznie będzie to ok. 265 tys. ton odpadów rocznie

Instalacja przesyła do sieci ok. 100 tys. MWh energii elektrycznej rocznie - czyli tyle, ile zużywa 50 tys. gospodarstw domowych - i dostarcza ok. 200 tys. MWh ciepła, co przekłada się na zapotrzebowanie ok. 30 tys. mieszkań.

Dzięki temu odpady stają się wartościowym surowcem energetycznym – zaznaczono w stolicy. Warszawa ma teraz "własne, lokalne paliwo, niezależne od cen węgla czy gazu na światowych rynkach".

- WWE to symbol nowoczesnego i odpowiedzialnego podejścia do miasta oraz jego rozwoju. Dzięki tej inwestycji Warszawa dołącza do grona europejskich metropolii, które potrafią mądrze zarządzać odpadami i jednocześnie wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne swoich mieszkańców – mówił Adam Chwieduk, prezes zarządu MPO Warszawa.

Do instalacji każdego dnia docierać będzie ok. 100 śmieciarek. Odpady, jak wyjaśniono, trafiają do "ogromnego, szczelnego bunkra mieszczącego 5,5 tys. ton". Suwnice z chwytakami o udźwigu do 8 ton mieszają odpady i przygotowują je do spalania. Proces spalania odbywa się w kotłach rusztowych, które zapewniają pełne dopalenie i maksymalny odzysk energii.

Zielone łąki na dachach

Na dachach obiektu znajduje się ok. 20 tys. m2 zieleni – odpowiednich trzech boisk piłkarskich.

- Zakończenie budowy Warszawskiej Wytwórni Energii to nie tylko oddanie nowoczesnego obiektu, ale także dowód konsekwentnej drogi rozwoju, odpowiedzialności i podejmowania kluczowych wyzwań z myślą o mieszkańcach. W obliczu współczesnych zagrożeń i potrzeby niezależności energetycznej jest to przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo miasta oraz odporność jego infrastruktury – podkreśliła Magdalena Roguska, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Adam Bednarek 20.02.2026 12:11

