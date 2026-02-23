  1. SPIDER'S WEB
Bestsellerowy Hisense 58 cali za 1799 zł. Ależ mamy teraz dobre okazje na TV

Popularny telewizor Hisense 4K 58E79Q 58 QLED o przekątnej 58 cali jest teraz dostępny w bardzo niskiej cenie. Płacąc 1799 zł, otrzymujemy 58-calowy panel QLED i świetnie zoptymalizowany, błyskawiczny system Smart TV z polskimi aplikacjami.

Szymon Radzewicz
Kilka lat temu TAKI telewizor, w TAKIEJ kwocie, byłby niemożliwy do kupienia. Na szczęście polskie ceny ekranów konsekwentnie spadają. Duża w tym zasługa chińskich producentów takich jak TCL czy Hisense, oferujących panele o świetnym stosunku ceny do parametrów. Inny powód malejących cen to optymalizacja produkcji oraz dojrzałość samej technologii. Dzięki temu spółcześnie niemal każdy może sobie pozwolić na porządny TV w salonie, czego poniższe Mega Okazje są najlepszym dowodem.

Bardzo opłacalny telewizor Hisense 4K 58E79Q 58 QLED kosztuje teraz 1799 zł. W tej cenie portfel sam otwiera się w kieszeni

Hisense 58E79Q to panel VA 4K w technologii QLED. W porównaniu do tradycyjnych telewizorów LCD, taki ekran zapewnia bogatsze i mocniej nasycone kolory, a także jaśniejsze podświetlenie. Pozwala to skuteczniej wyświetlać treści HDR, wyciągając z kadru detale o silnym kontraście.

Dużym atutem tego modelu jest przekątna ekranu, czyli nieco mniej standardowe 58 cali. To idealna wartość dla posiadaczy wąskich salonów, mniejszych mieszkań oraz kawalerek. Jeśli ktoś poszukuje większego telewizora niż bazowe 55 cali, ale jednocześnie 65 cali to dla niego za dużo, tutaj ma złoty środek. Sam posiadam TV 58 cali innego producenta w małym dwupokojowym mieszkaniu i uważam ten rozmiar za strzał w dziesiątkę.

System napędzający telewizory Hisense to VIDAA. Jest szybki i responsywny, czego nie można napisać o każdym oprogramowaniu Smart TV. VIDAA jest schludny wizualnie, dlatego nie należy oczekiwać graficznych wodotrysków. Za to został świetnie zoptymalizowany. Do tego baza aplikacji VoD zawiera już wszystkie czołowe globalne platformy, jak Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video czy HBO. Z polskich aplikacji znajdziemy TVP VOD, Canal+, Player, CDA Premium czy Polsat Box GO.

Hisense 4K 58E79Q 58 QLED oferuje także pakiet nowoczesnych rozwiązań dla widzów i graczy. Telewizor wspiera standardy Dolby Atmos i Dolby Vision. Z kolei automatyczny Tryb Gry Plus obsługuje VRR oraz ALLM. Mamy nawet belkę gracza z pakietem przydatnych skrótów. Posiadacze nowszych konsol mogą grać na tym telewizorze w standardzie 4K 60 fps.

Hisense 4K 58E79Q 58 QLED
Potrzeba czegoś większego? W promocji jest potężny 75-calowy telewizor LG.

Telewizor LG 75QNED80A6A 75 to panel QNED, czyli odpowiednik QLED w wydaniu tego producenta. Mamy zatem do czynienia z ekranem LCD z wykorzystaniem kropki kwantowej, zapewniającej podbicie jasności oraz szeroką, nasyconą paletę barw. Wielki telewizor otrzymał wielki rabat, bo teraz kupimy go za zaledwie 3299 zł. To aż 700 zł mniej względem poprzedniej najniższej ceny. Świetna okazja.

Bardzo mi się podoba, że współcześnie możemy kupić imponujący, immersyjny, 75-calowy telewizor za niewiele ponad trzy tysiące złotych. Do tego od tak sprawdzonego producenta jak LG. Jego dojrzały system operacyjny webOS TV gwarantuje kompatybilność ze wszystkimi istotnymi aplikacjami. Nie tylko do oglądania filmów i słuchania muzyki, ale także grania, co by wymienić GeForce NOW oraz Xbox App.

LG 75QNED80A6A 75
Warto zwrócić uwagę na bardzo popularny TV od Samsunga. Teraz tańszy o 300 zł.

Samsung QE55Q8FA 55 to 55-calowy panel QLED 4K. Ponownie mamy więc do czynienia z modelem LCD wspartym kropką kwantową. Quantum Dot zapewnia mocniejsze natężenie kolorów oraz wyższą jasność. Unikalną cechą telewizorów Samsunga jest silna integracja ze środowiskiem inteligentnego domu, wykorzystując platformę SmartThings.

Do tego Samsung QE55Q8FA kapitalnie wygląda. Zwłaszcza jak na opłacalny cenowo telewizor. Jest niezwykle cienki, ma bardzo wąskie ramki oraz stabilną podstawę z miejscem na niski soundbar. Do tego dochodzi system Tizen OS z Trybem Gry AI, optymalizacją obrazu oraz kopalnią aplikacji. Jest tu wszystko, od seriali po gry. Samsung deklaruje aż 7 lat aktualizacji oprogramowania, pozostając uniwersalnym zakupowym pewniakiem.

Samsung QE55Q8FA 55
Mały ekran w niskiej cenie też się znajdzie. Tablet Lenovo kosztuje teraz poniżej 1000 złotych. Z klawiaturą i rysikiem.

Lenovo Idea Tab TB336FU 11 to poręczny, 11-calowy tablet z ekranem 2,5K IPS oraz systemem Android 15. Procesor MediaTek Dimensity 6300 jest na tyle wydajny, że umożliwia pracę na więcej niż jednym oknie jednocześnie. Word i Gmail obok siebie? Żaden problem. Do tego Idea Tab wspiera najnowsze rozwiązania napędzane AI, jak błyskawiczne tłumaczenia, Circle to Search od Google czy streszczanie zawartości dokumentów.

Świetne jest to, że tablet za 999 zł jest sprzedawany w zestawie z klawiaturą pełniącą funkcję ochronnego etui oraz z rysikiem. Dzięki temu Lenovo Idea Tab TB336FU 11 może służyć jako lekkie, poręczne zastępstwo dla komputera stacjonarnego albo dużego laptopa. Do napisania tekstu, wysłania maili oraz odpisania na Teamsach w zupełności wystarczy. Tym bardziej do obejrzenia serialu w podróży.

Lenovo Idea Tab TB336FU 11
W ofercie Mega Okazje pojawiła się również przenośna konsola Lenovo Legion Go S z systemem SteamOS.

Miałem okazję przetestować kilkanaście handheldów do gier z systemem Windows 11, jednak żaden z nich nie dorównuje Lenovo Legion Go. Teraz urządzenie doczekało się mniejszej i tańszej wersji S, do tego z zainstalowanym na niej systemem SteamOS. To najlepsze możliwe oprogramowanie dla przenośnych urządzeń stworzonych z myślą o grach wideo.

Lenovo Legion Go to wydajne urządzenie, pokonujące na tym polu rozwiązania takie jak Steam Deck. Użytkownik może grać na Legionie w bardziej rozbudowane oraz wymagające graficznie produkcje, przy zachowaniu akceptowalnej płynności. To duża przewaga nad sędziwym Deckiem, któremu odczuwalnie brakuje już mocy.

Lenovo Legion Go S
Warto dodać, że produkty biorące udział w akcji Mega Okazje w Media Expert zostały objęte systemem RRSO 0% do 50 rat. Do tego dochodzi darmowa dostawa oraz możliwość rezerwacji produktu w konkretnym sklepie.

23.02.2026 09:21
Tagi: Jaki telewizor kupić?media expertpromocjeTelewizory
