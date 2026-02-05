Dostaniesz grę w Spotify. Sprawdzi, jaki z ciebie meloman

Ładowanie...

Jeżeli kiedykolwiek chciałeś się poczuć jak uczestnik teleturnieju "Jaka to melodia?", Spotify może dać ci szansę - i więcej niż jedną nutę. Bowiem wszystko wskazuje na to, że popularna aplikacja muzyczna pracuje nad wbudowaną mini grą polegającą na zgadywaniu utworów bezpośrednio na smartfonie.

Spotify chce sprawdzić twoją wiedzę muzyczną nową mini grą

Informacje pochodzą od znanego z przecieków i analiz kodu programistycznego blogera AssembleDebug, który natrafił w najnowszej wersji aplikacji Spotify na Androida na ciągi tekstu sugerujące prace nad grą. Ciągi obecnie w kodzie zawierają m.in. nazwy sugerujące osobne ekrany dla trybu gry, wprowadzenia, rozgrywki i wyników.

Ciągi tekstu odnalezione w aplikacji Spotify

Na razie nie ma żadnych materiałów graficznych ani możliwości uruchomienia prototypu, dlatego szczegóły rozgrywki pozostają tajemnicą. Same nazwy sugerują jednak klasyczny schemat: krótki fragment piosenki, szybka decyzja użytkownika i punktacja zależna od tego, jak szybko oraz trafnie uda się wskazać tytuł lub wykonawcę.

Czy to wielki powrót Heardle?

Spotify miało już wcześniej przygodę z grą Heardle - przeglądarkową grą muzyczną inspirowaną Wordle, którą Spotify formalnie przejęło kilka lat temu. Gra polegała na odgadywaniu utworów na podstawie kilkusekundowych fragmentów i szybko zdobyła miliony fanów. Ostatecznie jednak firma zdecydowała się zamknąć Heardle, tłumacząc, że chce skoncentrować się na innych formach odkrywania muzyki. Eksperci komentując zamknięcie aplikacji zwracali uwagę na problemy z integracją Heardle z główną aplikacją Spotify oraz brak rozbudowanych funkcji społecznościowych.

Nowa mini gra może być próbą wyciągnięcia wniosków z tamtej porażki. Jeśli funkcja faktycznie trafi do aplikacji mobilnej, Spotify zyska szansę, by od razu połączyć ją z profilami użytkowników, historią odsłuchów czy listami znajomych. To z kolei otwiera drogę do nowych funkcji, które zatrzymają użytkowników w aplikacji na dłużej - rankingów, wyzwań między znajomymi albo codziennych serii, które zachęcą do regularnej gry.

Oczywiście póki co to wszystko sfera domysłów, bo Spotify nie skomentowało znaleziska AssembleDebuga. Jednak jeżeli projekt dojdzie do skutku, użytkownicy mogą zyskać nowy, lekki sposób na afiszowanie się swoim gustem muzycznym - dostępnym trochę częściej niż raz na rok.

Malwina Kuśmierek 05.02.2026 08:29

