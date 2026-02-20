REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka /
  3. Technologie
  4. Ekologia

Przeczytałem, co piszecie o smogu. Aż nie mogę uwierzyć

Podobno Einstein miał powiedzieć, że tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota, ale do tego pierwszego ma pewności. Gdy zacząłem czytać komentarze o smogu w Lublinie, przekonałem się, że ten wielki fizyk nie kłamał.

Paweł Grabowski
Przeczytałem, co piszecie o smogu. Aż nie mogę uwierzyć
REKLAMA

Moje miasto w ostatnich dniach cierpi. Jest bardzo zimno, więc mieszkańcy odpalili swoje piece, z których część nie jest ekologiczna, a swoje dokładają okoliczne wsie, które dymią na potęgę. Wystarczy niekorzystny wiatr, wilgoć i mamy smog.

Wprawdzie w Krakowie na takie coś mówią, że powietrze jest akceptowalnie przejrzyste, ale u mnie oznacza to duszenie się. Wyjście na 10 minut z psem oznacza walkę o każdy oddech, a po powrocie ubrania pachną, jakby były wyciągnięte z wędzarni.

REKLAMA

Jest źle. Mieszkam na obrzeżach, za mną rozciągają się już pola jednej z większych sypialni Lublina. Jej mieszkańcy tak wczoraj kotłowali w piecach, że myślałem, że moje mieszkanie zaczyna się palić, tak śmierdziało dymem.

Zrzut ze Spotted Lublin

Problem był tak duży, że nawet czujniki pokazywały dramatyczny stan. I od razu ustalmy - nie jestem fanem czujników pewnej prywatnej firmy, bo to trochę zakłamuje obraz rzeczywistości, zwłaszcza że u nas tych czujników jest na grubo, ale nawet oficjalny czujnik homologowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska potwierdzał, że sytuacja jest.

Dzisiaj zapowiadała się powtórka, a zagrożenie smogiem jest tak duże, że nawet zostały wydane komunikaty ostrzegające przed zjawiskiem. Pech chciał, że przeczytałem komentarze pod wpisem na ten temat i nie wiem, czy powinniśmy profilaktycznie odciąć dostęp do internetu w Polsce Wschodniej, czy przed skorzystaniem z niego należy rozwiązać test na inteligencję.

Przeczytałem komentarze i jestem zdumiony, że ludzie mogą być tak głupi

Przeczytajcie te komentarze. Dowiecie się, że za smogiem stoi spisek Żydów lub Ukraińców, tu zdania są podzielone, że kiedyś było gorzej, a jakoś ludzie żyli. Poznacie wpływ tęczowej Unii Europejskiej, przeczytacie o orientacjach seksualnych i tym, że wara wszystkim od tego, czym się pali w piecach.

Dowiecie się, że smog to jeden z wymyślonych problemów, który ma was kontrolować i trzymać w ryzach, a do tego nikt nigdy na smog nie umarł. Wprawdzie pięć tysięcy Londyńczyków, którzy zmarli z powodu smogu w ciągu pięciu grudniowych dni w 1952 r. mogłoby mieć na ten temat inne zdanie, ale to przecież Lublin, tu żadne lewackie wymysły nie będą miały miejsca.

Ludzie kwestionujący smog i jego wpływ na zdrowie wykazują się głupotą. Po prostu i trzeba to w końcu powiedzieć głośno. Powiecie mi, że nie powinienem tak pisać, że nie można mówić tak o ludziach, tylko trzeba ich edukować. Dokładnie takie myślenie doprowadziło do tego, że dzisiaj podważa się autorytety medyczne i naukowe, twierdzi się, że Ziemia może być płaska, kwestionuje się istnienie chorób, raka leczy się witaminą C. Do tego dochodzi coraz większy sprzeciw przeciw szczepionkom i kwestionowanie takich rzeczy jak wpływ smogu na życie. Dorosłych edukuje byle stronka na Facebooku, łykają wszystko jak pelikany i do tego obrażają każdego, kto mówi, że błądzą, że nie mają racji. Wpadamy w pułapkę, o której dekady temu mówił Karl Popper.

Nadmierna tolerancja dla ludzi mających inne poglądy i tych, którzy obrażają, jest pułapką. Mówimy, że każdy może się mylić, że trzeba tłumaczyć, edukować. To nieprawda. Ci ludzie z komentarzy są dorośli, odebrali wykształcenie, niektórzy nawet wyższe, a i tak nie przeszkadza im pisać nienawistnych komentarzy, obrażać innych i zaprzeczać faktom. Nie można pozwalać na takie rzeczy, tylko trzeba nazywać rzeczy po imieniu - to idiotyzm. Nie mam żadnych wątpliwości, że gdy tacy ludzie dorwą się do rządzenia, to nie będą mieć tolerancji dla wszystkich wyznających inne poglądy.

REKLAMA

Duszę się od smogu, ci sami ludzie w teorii również powinni odczuwać te skutki. Wytłumaczenie może być tylko jedno - jeżeli nie czują smogu, to nie mieszkają w Lublinie. Kto wie, może część z nich nawet Europy nie widziała z bliska. Nie można ich edukować w nieskończoność. Trzeba im jasno powiedzieć, jesteście głupi, zamknijcie się. Pobłażanie i głaskanie po plecach sprawia, że umacniają się w swoich poglądach i czują się bezkarni. A na to nie ma moje zgody.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Paweł Grabowski
20.02.2026 19:04
Tagi: InternetSmogsocial
Najnowsze
18:46
Falcon 9 spłonął nad Europą. W atmosferze został kosmiczny smog
Aktualizacja: 2026-02-20T18:46:33+01:00
18:39
Nie używaj takich haseł. Sam wchodzisz na minę
Aktualizacja: 2026-02-20T18:39:57+01:00
17:42
Rekordowy styczeń na Okęciu. Polacy pokochali latanie
Aktualizacja: 2026-02-20T17:42:46+01:00
16:25
Notatnik Windows z wielką zmianą. Nie chciałeś jej
Aktualizacja: 2026-02-20T16:25:19+01:00
15:57
Słowa mają kształt nie tylko dla ludzi. "Efekt buba-kiki"
Aktualizacja: 2026-02-20T15:57:03+01:00
15:44
RPO zmasakrował fajerwerki. Potem nastąpił zwrot akcji
Aktualizacja: 2026-02-20T15:44:17+01:00
15:36
Chrome nie da ci spokoju. Będzie prosić i błagać
Aktualizacja: 2026-02-20T15:36:52+01:00
14:59
Sprzedawali mObywatela, teraz mają kłopoty. "Stałe źródło dochodu"
Aktualizacja: 2026-02-20T14:59:19+01:00
14:48
Polskie miasta przestaną straszyć. "Działanie uzasadnione interesem publicznym"
Aktualizacja: 2026-02-20T14:48:31+01:00
13:53
Coś rzadkiego wydarzy się dziś na niebie. Saturn i Neptun bliżej niż kiedykowiek
Aktualizacja: 2026-02-20T13:53:27+01:00
13:02
AMD szykuje procesory potwory. "Ogromny zastrzyk mocy"
Aktualizacja: 2026-02-20T13:02:10+01:00
12:11
Warszawa jak twój sąsiad, ale z głową. Śmieciami ogrzeje domy
Aktualizacja: 2026-02-20T12:11:04+01:00
11:33
Polska zaminuje wschodnią granicę w 48 godzin. Historyczna decyzja rządu
Aktualizacja: 2026-02-20T11:33:51+01:00
11:04
Telefon wyłączył mu 5G. iPhone z poważnym problemem
Aktualizacja: 2026-02-20T11:04:52+01:00
10:03
Nowy biznes na kaucji. Polacy oddają butelki... innym
Aktualizacja: 2026-02-20T10:03:02+01:00
9:55
Donald Trump ujawni prawdę o UFO. "Odtajnię wszystkie dokumenty"
Aktualizacja: 2026-02-20T09:55:11+01:00
8:01
Kopalnie dostaną nowe zadania. "Zmiana zamiast likwidacji"
Aktualizacja: 2026-02-20T08:01:16+01:00
7:20
Płatności wracają na zegarki Huawei. Znamy nowego operatora
Aktualizacja: 2026-02-20T07:20:30+01:00
7:00
Porzucisz ChataGPT. Nowe narzędzie to istny potwór
Aktualizacja: 2026-02-20T07:00:00+01:00
6:16
Tak będzie wyglądać polskie pole walki. "To nie była pokazówka dla mediów"
Aktualizacja: 2026-02-20T06:16:00+01:00
6:12
Nowe technologie zatruwają rynek pracy. To już nie spekulacje, a twarde dane
Aktualizacja: 2026-02-20T06:12:00+01:00
6:10
Ameryka chce nas ratować przed europejską cenzurą. Można się już śmiać
Aktualizacja: 2026-02-20T06:10:00+01:00
6:05
Przewiercili pół kilometra lodu. Odkryli tajemnicę sprzed milionów lat
Aktualizacja: 2026-02-20T06:05:00+01:00
6:00
Kupiliśmy samoloty za 120 mln zł. Zamiast latać, stoją w serwisie
Aktualizacja: 2026-02-20T06:00:00+01:00
22:24
Ranking darmowych VPN 2026. Jak dbać o prywatność w sieci bez wydawania pieniędzy?
Aktualizacja: 2026-02-19T22:24:00+01:00
21:43
Microsoft sam stworzy ci wspomnienia z gier. Ej, ale nikt nie prosił
Aktualizacja: 2026-02-19T21:43:48+01:00
20:55
Nvidia obiecuje "chip, który zadziwi świat". Tylko co z tego dla nas
Aktualizacja: 2026-02-19T20:55:33+01:00
20:44
Zegarek Facebooka wejdzie na twój nadgarstek. Zaraz, czy to nie żart
Aktualizacja: 2026-02-19T20:44:26+01:00
20:23
Windows 11 sprawdzi ci internet. Powie, dlaczego się zacina
Aktualizacja: 2026-02-19T20:23:58+01:00
19:37
Wiemy, co zmieni One UI 9.0. Wygląda znajomo, ale to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-19T19:37:58+01:00
19:04
Cuda na nowych zdjęciach z teleskopu Webba. Pierwszy raz widzimy to miejsce
Aktualizacja: 2026-02-19T19:04:17+01:00
18:36
Dostałeś Blikiem przelew-niespodziankę? Rządowa instytucja ostrzega
Aktualizacja: 2026-02-19T18:36:01+01:00
18:11
Battlefield 6 za darmo to uczciwa cena. No to sprawdzę, co mnie ominęło
Aktualizacja: 2026-02-19T18:11:52+01:00
17:51
iPhone 17 Pro Max jak niechciana zabawka. Pragną go, a potem masowo oddają
Aktualizacja: 2026-02-19T17:51:02+01:00
17:09
USA ściągają wojsko na środek Atlantyku. To wygląda jak przygotowanie
Aktualizacja: 2026-02-19T17:09:31+01:00
16:38
Tak wygląda Windows, który robi wszystko za ciebie. I to właśnie budzi niepokój
Aktualizacja: 2026-02-19T16:38:33+01:00
16:22
Miesiąc bez ładowania. Ten nowy smartwatch nie bierze jeńców
Aktualizacja: 2026-02-19T16:22:04+01:00
15:49
Zaczął się absurdalny limit wypłat BLIK. Banki mówią, jak go uniknąć
Aktualizacja: 2026-02-19T15:49:18+01:00
15:19
mObywatel dostał cios od Unii. Za granicą to nie zadziała
Aktualizacja: 2026-02-19T15:19:34+01:00
14:54
Polskie dzieła w Samsung Art Store. W końcu doczekaliśmy się kogoś od nas
Aktualizacja: 2026-02-19T14:54:43+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA