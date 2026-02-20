Przeczytałem, co piszecie o smogu. Aż nie mogę uwierzyć

Ładowanie...

Moje miasto w ostatnich dniach cierpi. Jest bardzo zimno, więc mieszkańcy odpalili swoje piece, z których część nie jest ekologiczna, a swoje dokładają okoliczne wsie, które dymią na potęgę. Wystarczy niekorzystny wiatr, wilgoć i mamy smog.

Wprawdzie w Krakowie na takie coś mówią, że powietrze jest akceptowalnie przejrzyste, ale u mnie oznacza to duszenie się. Wyjście na 10 minut z psem oznacza walkę o każdy oddech, a po powrocie ubrania pachną, jakby były wyciągnięte z wędzarni.

Jest źle. Mieszkam na obrzeżach, za mną rozciągają się już pola jednej z większych sypialni Lublina. Jej mieszkańcy tak wczoraj kotłowali w piecach, że myślałem, że moje mieszkanie zaczyna się palić, tak śmierdziało dymem.

Zrzut ze Spotted Lublin

Problem był tak duży, że nawet czujniki pokazywały dramatyczny stan. I od razu ustalmy - nie jestem fanem czujników pewnej prywatnej firmy, bo to trochę zakłamuje obraz rzeczywistości, zwłaszcza że u nas tych czujników jest na grubo, ale nawet oficjalny czujnik homologowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska potwierdzał, że sytuacja jest.

Dzisiaj zapowiadała się powtórka, a zagrożenie smogiem jest tak duże, że nawet zostały wydane komunikaty ostrzegające przed zjawiskiem. Pech chciał, że przeczytałem komentarze pod wpisem na ten temat i nie wiem, czy powinniśmy profilaktycznie odciąć dostęp do internetu w Polsce Wschodniej, czy przed skorzystaniem z niego należy rozwiązać test na inteligencję.

Przeczytałem komentarze i jestem zdumiony, że ludzie mogą być tak głupi

Przeczytajcie te komentarze. Dowiecie się, że za smogiem stoi spisek Żydów lub Ukraińców, tu zdania są podzielone, że kiedyś było gorzej, a jakoś ludzie żyli. Poznacie wpływ tęczowej Unii Europejskiej, przeczytacie o orientacjach seksualnych i tym, że wara wszystkim od tego, czym się pali w piecach.

Dowiecie się, że smog to jeden z wymyślonych problemów, który ma was kontrolować i trzymać w ryzach, a do tego nikt nigdy na smog nie umarł. Wprawdzie pięć tysięcy Londyńczyków, którzy zmarli z powodu smogu w ciągu pięciu grudniowych dni w 1952 r. mogłoby mieć na ten temat inne zdanie, ale to przecież Lublin, tu żadne lewackie wymysły nie będą miały miejsca.

Ludzie kwestionujący smog i jego wpływ na zdrowie wykazują się głupotą. Po prostu i trzeba to w końcu powiedzieć głośno. Powiecie mi, że nie powinienem tak pisać, że nie można mówić tak o ludziach, tylko trzeba ich edukować. Dokładnie takie myślenie doprowadziło do tego, że dzisiaj podważa się autorytety medyczne i naukowe, twierdzi się, że Ziemia może być płaska, kwestionuje się istnienie chorób, raka leczy się witaminą C. Do tego dochodzi coraz większy sprzeciw przeciw szczepionkom i kwestionowanie takich rzeczy jak wpływ smogu na życie. Dorosłych edukuje byle stronka na Facebooku, łykają wszystko jak pelikany i do tego obrażają każdego, kto mówi, że błądzą, że nie mają racji. Wpadamy w pułapkę, o której dekady temu mówił Karl Popper.

Nadmierna tolerancja dla ludzi mających inne poglądy i tych, którzy obrażają, jest pułapką. Mówimy, że każdy może się mylić, że trzeba tłumaczyć, edukować. To nieprawda. Ci ludzie z komentarzy są dorośli, odebrali wykształcenie, niektórzy nawet wyższe, a i tak nie przeszkadza im pisać nienawistnych komentarzy, obrażać innych i zaprzeczać faktom. Nie można pozwalać na takie rzeczy, tylko trzeba nazywać rzeczy po imieniu - to idiotyzm. Nie mam żadnych wątpliwości, że gdy tacy ludzie dorwą się do rządzenia, to nie będą mieć tolerancji dla wszystkich wyznających inne poglądy.

Duszę się od smogu, ci sami ludzie w teorii również powinni odczuwać te skutki. Wytłumaczenie może być tylko jedno - jeżeli nie czują smogu, to nie mieszkają w Lublinie. Kto wie, może część z nich nawet Europy nie widziała z bliska. Nie można ich edukować w nieskończoność. Trzeba im jasno powiedzieć, jesteście głupi, zamknijcie się. Pobłażanie i głaskanie po plecach sprawia, że umacniają się w swoich poglądach i czują się bezkarni. A na to nie ma moje zgody.

Paweł Grabowski 20.02.2026 19:04

