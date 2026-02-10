Logo
Smartfony vivo debiutują w RTV Euro AGD Flagowe modele w ofercie i promocje na start

vivo poszerza swoją obecność w Polsce! Od 9 lutego smartfony vivo będą dostępne w RTV Euro AGD. Na start przygotowano atrakcyjną ofertę, obejmującą zarówno flagowe smartfony, jak i urządzenia ze średniej półki. Wszystkie objęte są atrakcyjnymi promocjami.

Vivo X300 Pro

Jakie modele vivo znajdą się w ofercie RTV Euro AGD?

vivo X300 Pro – flagowy smartfon marki stworzony z myślą o miłośnikach fotografii mobilnej dostępny jest w zestawie z zestawem fotograficznym vivo ZEISS 2.35x Telephoto Extender, który pozwala jeszcze bardziej rozszerzyć zaawansowane możliwości fotograficzne telefonu, umożliwiając wyraźne zbliżenia i dokładniejsze kadrowanie bez utraty szczegółów. Na cały pakiet przysługuje 800 zł rabatu.

vivo X300 Pro został uznany przez wielu ekspertów za jeden z najlepszych fotograficznych smartfonów ubiegłego roku. W tym roku X300 Pro nadal jest na fali i zdobywa kolejne nagrody. Fotosmartfon vivo zdobył drugie miejsce w Plebiscycie Fotopolis w kategorii „Fotograficzny Smartfon Roku” i tym samym pierwsze miejsce wśród telefonów z Androidem. Urządzenie może też pochwalić się prestiżowym tytułem Konsumenckiego Lidera Jakości – Debiut Roku 2025.

vivo X300 - kompaktowy smartfon klasy premium, łączący elegancką formę z zaawansowanymi możliwościami aparatów, tak jak jego „większy brat”. Cena promocyjna 4 499 zł.

Oprócz serii X300 promocjami objęte są także modele:

  • vivo X200 FE - kompaktowy smartfon z aparatami ZEISS, który oferuje wysoką wydajność i świetną jakość zdjęć w każdych warunkach – zarówno w ciągu dnia, jak i po zmroku. Kupicie go aż 500 zł taniej!
  • vivo V50 - zaprojektowany z myślą o fotografii portretowej. System Aura Light zapewnia naturalne, miękkie światło, dzięki któremu zdjęcia i selfie wyglądają profesjonalnie nawet przy słabym oświetleniu. Zamiast 2 299 zł zapłacicie za niego 1 999 zł!
  • vivo V60 Lite - wytrzymały smartfon z pojemną baterią i aparatem Sony. Gwarantuje niezawodność i długi czas pracy. Cena promocyjna: 1 199 zł.

Każdy z modeli łączy nowoczesny design, wysoką jakość wykonania oraz funkcje, które ułatwiają codzienne korzystanie ze smartfona – od fotografii, przez wydajność, po komfort użytkowania.

Od 9 lutego smartfony vivo będą dostępne w sklepie internetowym RTV Euro AGD. W przyszłości urządzenia trafią także do salonów stacjonarnych sieci.

10.02.2026 12:08
