Nowe AirPodsy dostaną kamery. Nie pytaj po co, Apple wie najlepiej

Jak wynika z najnowszych doniesień, AirPodsy Pro kolejnej generacji mają być wyposażone w kamery, które będą mogły widzieć otoczenie użytkownika. Każda słuchawka ma mieć co najmniej jeden moduł kamery. Mimo znaczącego ulepszenia sprzętowego sprzęt będzie sprzedawany w tej samej cenie, co obecne najlepsze dokanałówki Apple’a

Kolejne AirPodsy Pro z kamerami, które będą widzieć wszystko wokół ciebie

Dziś duża część elektroniki użytkowej jest wyposażana we wbudowane kamery. Nasze smartfony oferują nawet kilka modułów aparatów, nikt nie dziwi się też na widok obiektywu na górnej krawędzi ekranu laptopa. Kamera w słuchawkach brzmi jak niekonwencjonalny pomysł, lecz Apple w rzeczywistości pracuje nad takim rozwiązaniem.

Jak twierdzi informator z X, następne AirPodsy Pro zostaną wyposażone w kamery, które pozwolą im widzieć wszystko dookoła. Sprzęt ma oferować funkcję analizy otoczenia użytkownika najprawdopodobniej za pomocą wbudowanych kamer. Nowe doniesienie zgadza się z poprzednimi informacjami z innych źródeł.

Analityk z branży Ming-Chi Kuo powiązany z łańcuchem dostaw już w 2024 r. twierdził, że w ciągu kilku następnych lat - w 2026 lub 2027 r. - możemy otrzymać AirPodsy wyposażone w kamery. Doniesienia obejmowały informacje o zastosowaniu kompaktowych kamer na podczerwień, które miałyby rozpoznawać gesty dłońmi wykonywanymi wokół ucha. Funkcja analizy wszystkiego dookoła może być wykorzystywana w wielu różnych celach.

Apple prawdopodobniej nie ograniczy się tylko do prostych gestów - mówi się, że kamery mają wspierać także system Apple Vision Pro w celu poprawy przetwarzania przestrzennego. Informator z serwisu X dodał, że kolejne AirPodsy Pro mają kosztować tyle samo co obecna generacja AirPods Pro 3 - czyli 1099 zł.

Jest możliwość, że będzie to ulepszona wersja AirPods Pro 3

Apple przyzwyczaił nas do 3-letniego harmonogramu odświeżania swoich słuchawek z dopiskiem Pro. Wystarczy tylko spojrzeć na daty premiery poprzednich generacji:

AirPods Pro 1 - 2019 r.;

AirPods Pro 2 - 2022 (odświeżenie USB-C 2023 r.);

AiPods Pro 3 - 2025.

Już w przeszłości doszło do sytuacji, gdy AirPods Pro 2. otrzymały nową wersję z USB-C. To jednak nie tak, że jedyną różnicą w słuchawkach było nowe złącze. Dodano też ulepszoną odporność na pył i wodę, wymieniono czip etui na nowszy oraz dodano opcję bezstratnego audio dla Apple Vision Pro.

Sęk w tym, że wcześniejsze doniesienia wskazywały na możliwą premierę w 2026 r. Dlatego jest szansa, iż producent wyda nieco droższy wariant Pro 3 i będzie sprzedawał je równolegle z dotychczasowym modelem. Nie odrzucamy jednak możliwości, iż funkcja kamer trafi do pełnoprawnych AirPodsów Pro 4.

Albert Żurek 10.02.2026 15:01

