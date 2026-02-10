Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Nowe AirPodsy dostaną kamery. Nie pytaj po co, Apple wie najlepiej

Kolejne słuchawki Apple’a zyskają opcję, której nie spodziewasz się w swoim uchu. Kamerka w AirPodsach brzmi jak jakiś żart, ale to przydatniejsze niż ci się wydaje.

Albert Żurek
Apple airpods kamery
REKLAMA

Jak wynika z najnowszych doniesień, AirPodsy Pro kolejnej generacji mają być wyposażone w kamery, które będą mogły widzieć otoczenie użytkownika. Każda słuchawka ma mieć co najmniej jeden moduł kamery. Mimo znaczącego ulepszenia sprzętowego sprzęt będzie sprzedawany w tej samej cenie, co obecne najlepsze dokanałówki Apple’a 

REKLAMA

Kolejne AirPodsy Pro z kamerami, które będą widzieć wszystko wokół ciebie

Dziś duża część elektroniki użytkowej jest wyposażana we wbudowane kamery. Nasze smartfony oferują nawet kilka modułów aparatów, nikt nie dziwi się też na widok obiektywu na górnej krawędzi ekranu laptopa. Kamera w słuchawkach brzmi jak niekonwencjonalny pomysł, lecz Apple w rzeczywistości pracuje nad takim rozwiązaniem.

Jak twierdzi informator z X, następne AirPodsy Pro zostaną wyposażone w kamery, które pozwolą im widzieć wszystko dookoła. Sprzęt ma oferować funkcję analizy otoczenia użytkownika najprawdopodobniej za pomocą wbudowanych kamer. Nowe doniesienie zgadza się z poprzednimi informacjami z innych źródeł. 

Analityk z branży Ming-Chi Kuo powiązany z łańcuchem dostaw już w 2024 r. twierdził, że w  ciągu kilku następnych lat - w 2026 lub 2027 r. - możemy otrzymać AirPodsy wyposażone w kamery. Doniesienia obejmowały informacje o zastosowaniu kompaktowych kamer na podczerwień, które miałyby rozpoznawać gesty dłońmi wykonywanymi wokół ucha. Funkcja analizy wszystkiego dookoła może być wykorzystywana w wielu różnych celach. 

Apple prawdopodobniej nie ograniczy się tylko do prostych gestów - mówi się, że kamery mają wspierać także system Apple Vision Pro w celu poprawy przetwarzania przestrzennego. Informator z serwisu X dodał, że kolejne AirPodsy Pro mają kosztować tyle samo co obecna generacja AirPods Pro 3 - czyli 1099 zł. 

Czytaj też:

Jest możliwość, że będzie to ulepszona wersja AirPods Pro 3

Apple przyzwyczaił nas do 3-letniego harmonogramu odświeżania swoich słuchawek z dopiskiem Pro. Wystarczy tylko spojrzeć na daty premiery poprzednich generacji:

  • AirPods Pro 1 - 2019 r.;
  • AirPods Pro 2 - 2022 (odświeżenie USB-C 2023 r.);
  • AiPods Pro 3 - 2025.

Już w przeszłości doszło do sytuacji, gdy AirPods Pro 2. otrzymały nową wersję z USB-C. To jednak nie tak, że jedyną różnicą w słuchawkach było nowe złącze. Dodano też ulepszoną odporność na pył i wodę, wymieniono czip etui na nowszy oraz dodano opcję bezstratnego audio dla Apple Vision Pro. 

REKLAMA

Sęk w tym, że wcześniejsze doniesienia wskazywały na możliwą premierę w 2026 r. Dlatego jest szansa, iż producent wyda nieco droższy wariant Pro 3 i będzie sprzedawał je równolegle z dotychczasowym modelem. Nie odrzucamy jednak możliwości, iż funkcja kamer trafi do pełnoprawnych AirPodsów Pro 4.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
10.02.2026 15:01
Tagi: AppleSłuchawkiSłuchawki bezprzewodowe
Najnowsze
13:53
Przenoszenie karty eSIM przestaje być męczarnią. Operator udostępnił coś pięknego
Aktualizacja: 2026-02-10T13:53:16+01:00
13:26
Instagram wciśnie ci nową aplikację. Jest absurdalna
Aktualizacja: 2026-02-10T13:26:13+01:00
12:37
Robisz za darmo za kuriera i kasjera. Ale oddać butelkę to już dramat
Aktualizacja: 2026-02-10T12:37:47+01:00
11:54
Elon Musk wypowiada wojnę Słońcu. SpaceX buduje własne działo protonowe
Aktualizacja: 2026-02-10T11:54:28+01:00
11:17
UOKiK wziął się za Facebooka. Brawo, niech go przeczołga
Aktualizacja: 2026-02-10T11:17:22+01:00
10:51
Największy atak w historii polskich sklepów internetowych. Jest przełom
Aktualizacja: 2026-02-10T10:51:47+01:00
10:11
iPad Air o 400 zł taniej. I jak tu nie kochać walentynkowych promocji
Aktualizacja: 2026-02-10T10:11:39+01:00
9:53
Ziemia ostrzelana. Goście z innej gwiazdy ominęli nasze zabezpieczenia
Aktualizacja: 2026-02-10T09:53:55+01:00
9:29
Jeden tunel stoi, a biorą się za drugi. Wielki chaos pod Łodzią
Aktualizacja: 2026-02-10T09:29:41+01:00
8:37
Remigiusz Mróz to przy niej amator. Tak pisze się 200 książek rocznie
Aktualizacja: 2026-02-10T08:37:57+01:00
7:04
Skan twarzy i dowód albo ograniczenia. Discord robi to także w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-10T07:04:35+01:00
6:47
W nosie mam takie telefony. Niech ktoś zatrzyma to szaleństwo
Aktualizacja: 2026-02-10T06:47:36+01:00
6:41
Ty narzekasz na ceny RAM-u, a oni absurdalnie marnują pamięć
Aktualizacja: 2026-02-10T06:41:00+01:00
6:21
Coś od środka rozrywa Tybet. Kontynenty dosłownie pływają
Aktualizacja: 2026-02-10T06:21:00+01:00
6:13
ChatGPT inwazyjnie wyświetla reklamy. Koniec darmowej sielanki
Aktualizacja: 2026-02-10T06:13:20+01:00
6:11
Spójrz wieczorem w niebo. Te trzy jasne punkty skrywają potężną tajemnicę
Aktualizacja: 2026-02-10T06:11:00+01:00
21:51
Zrobili smartfon z "garbem". Wygląda absurdalnie, ale to genialny pomysł
Aktualizacja: 2026-02-09T21:51:11+01:00
21:31
Zapłacisz za funkcje, których nie chcesz. Nowe smartfony będą absurdalnie drogie
Aktualizacja: 2026-02-09T21:31:04+01:00
20:58
iPhone zmiecie cię z planszy. Aparatem skopiowanym od Samsunga
Aktualizacja: 2026-02-09T20:58:21+01:00
20:36
To największy przełom w myszy od czasu lasera. HITS od Logitecha zmieni granie
Aktualizacja: 2026-02-09T20:36:27+01:00
20:26
Myślałeś, że nikt już nie kupuje tabletów? Grubo się mylisz
Aktualizacja: 2026-02-09T20:26:39+01:00
20:13
ChatGPT przejmie twój samochód. To lepsze niż myślisz
Aktualizacja: 2026-02-09T20:13:08+01:00
19:49
Składany iPhone bez rys od patrzenia. Apple idzie w wytrzymałość
Aktualizacja: 2026-02-09T19:49:24+01:00
19:14
Najbardziej bezsensowne lotnisko w Polsce ma plan. Jaki? Sprytny
Aktualizacja: 2026-02-09T19:14:01+01:00
18:57
Google: miliard telefonów nadaje się do wyrzucenia. O ciebie też chodzi
Aktualizacja: 2026-02-09T18:57:17+01:00
18:33
Nie chcę iść w kamasze, ale wojsko kusi benefitami. Rusza wielki nabór
Aktualizacja: 2026-02-09T18:33:39+01:00
17:53
Namierzyliśmy tajemniczy sygnał z kosmosu. Wiemy, co go wysyła
Aktualizacja: 2026-02-09T17:53:36+01:00
17:25
System kaucyjny to faktycznie porażka. Bo sami robicie sobie pod górkę
Aktualizacja: 2026-02-09T17:25:07+01:00
17:06
Oto wnętrze nowego Ferrari. Zaprojektował je gość od iPhone'a
Aktualizacja: 2026-02-09T17:06:07+01:00
16:37
Rząd rozdaje za darmo czujniki dymu. Strażacy zapukają do drzwi
Aktualizacja: 2026-02-09T16:37:04+01:00
15:50
VPN już ci nie pomoże. Nie obejrzysz meczu
Aktualizacja: 2026-02-09T15:50:38+01:00
15:13
Nadchodzi pogodowy koszmar. Polską Saharę poczujesz w płucach
Aktualizacja: 2026-02-09T15:13:51+01:00
14:47
W kasach samoobsługowych wydajemy więcej. "Brak kontaktu z drugim człowiekiem"
Aktualizacja: 2026-02-09T14:47:50+01:00
13:57
Przyjdziesz dla kawy, zostaniesz dla pianki. Philips 8000 LatteGo Pro rządzi w mojej kuchni
Aktualizacja: 2026-02-09T13:57:26+01:00
12:37
Pancerna pięść Warszawy rośnie w siłę. Bestie z USA już w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-09T12:37:17+01:00
11:37
PKP Intercity szykuje opcję, na którą czekam od lat. Jeździsz i masz tanie bilety
Aktualizacja: 2026-02-09T11:37:20+01:00
11:32
Muskowi znudził się Mars. Na Księżycu znalazł nową zabawkę
Aktualizacja: 2026-02-09T11:32:36+01:00
10:36
Kometa 3I/Atlas dosłownie eksplodowała. Cegiełkami życia
Aktualizacja: 2026-02-09T10:36:13+01:00
9:19
InPost zmienia właściciela. Potężne przejęcie
Aktualizacja: 2026-02-09T09:19:26+01:00
9:01
Apple za chwilę zaleje nas nowym sprzętem. Szykuj kasę
Aktualizacja: 2026-02-09T09:01:20+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA