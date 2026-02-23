REKLAMA
Nowe słowo dla Samsunga. Będziesz je krzyczeć do Galaxy S26

Smartfony z serii Galaxy S26 otrzymają asystenta Perplexity obok Bixby i Gemini. Zmiana ma ułatwić wyszukiwanie informacji w sieci, chociaż będziesz musiał nauczyć się nowej kwestii.

Oliwier Nytko
Samsung od lat eksperymentuje z asystentami głosowymi, próbując stworzyć przydatnego cyfrowego pomocnika. Zaczęło się od S Voice, który zadebiutował w modelu Galaxy S III, oferując podstawowe zarządzanie komendami. Ważnym krokiem miał być Bixby, wprowadzony wraz z Galaxy S8 i zaprojektowany z myślą o głębokiej integracji z systemem oraz aplikacjami producenta. Więc oczywiście ten stał się globalnym fenomenem, trafił do każdego smartfona z Androidem. Prawda?

Obecnie posiadacze koreańskich smartfonów mają do dyspozycji dwa główne rozwiązania. Mogą korzystać z autorskiego oprogramowania Bixby, które wciąż nieźle zarządza funkcjami telefonu, oraz z asystenta od Google, a coraz częściej z jego następcy, czyli Gemini. Ten duet dzielił między siebie zadania systemowe i zapytania ogólne, ale wkrótce dołączy do nich trzeci gracz.

Komenda Hey Plex i głęboka integracja

Galaxy S26 przeciek renderów i specyfikacji class="wp-image-5597886"
Galaxy S25

Nadchodząca seria Galaxy S26 oficjalnie wprowadza obsługę komendy głosowej „Hey Plex”. Wywoła ona agenta Perplexity, który dołącza do ekosystemu obok istniejących już na urządzeniu rozwiązań od Google i Bixby. Integracja ma charakter systemowy.

Użytkownicy uruchomią nowe narzędzie nie tylko za pomocą głosu, ale również przytrzymując boczny przycisk zasilania. Producent uzasadnia ten krok badaniami, z których wynika, że większość konsumentów korzysta już na co dzień z więcej niż dwóch asystentów bazujących na sztucznej inteligencji.

Perplexity nie będzie działać w izolacji. Oprogramowanie zostanie osadzone w aplikacjach systemowych, takich jak notatnik, zegar, galeria, przypomnienia czy kalendarz, a także w wybranych programach firm trzecich. Pozwoli to na płynne wykonywanie wieloetapowych zadań bez konieczności ręcznego przełączania się między oknami.

Nowy agent stanowi również fundament odświeżonego asystenta Bixby. Autorskie rozwiązanie Samsunga wykorzystuje silnik Perplexity do obsługi zapytań wymagających przeszukiwania zasobów internetu w czasie rzeczywistym.

Standard pracy w nakładce One UI 8.5

Nowość zadebiutuje na pokładzie flagowców z linii S26, ale funkcja nie pozostanie ekskluzywna dla najnowszych modeli. Testerzy nakładki One UI 8.5 na smartfonach z serii Galaxy S25 mają już dostęp do zaktualizowanego asystenta, a nowa komenda wybudzająca trafi do nich w ramach aktualizacji oprogramowania.

Wiele wskazuje na to, że wkrótce taki model pracy z telefonem stanie się standardem i będziemy z niego powszechnie korzystać. Obecność trzech asystentów na jednym urządzeniu może na pierwszy rzut oka wydawać się chaotyczna, ale to całkiem sensowny podział ról, w którym każdy robi to, co potrafi najlepiej.

Perplexity ma ogromną przewagę w kwestii researchu. Potrafi sprawnie analizować źródła i dostarczać konkretne odpowiedzi na podstawie aktualnych danych z sieci, z czym modele Google czy starsze wersje Bixby miewają problemy.

Warto mieć jednak na uwadze, że nowy agent radzi sobie dość przeciętnie z poprawnym redagowaniem tekstów w języku polskim. Biorąc to pod uwagę, na ten moment lepiej traktować go jako sprawną wyszukiwarkę informacji niż wirtualnego copywritera, który przygotuje gotowy materiał.

23.02.2026 07:00
Tagi: AndroidGoogleSamsungSmartfony
