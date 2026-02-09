Zapłacisz za funkcje, których nie chcesz. Nowe smartfony będą absurdalnie drogie

Ładowanie...

Od kiedy tylko AI weszło do mainstreamu, świat nowych technologii stanął na głowie. Jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać nowe LLM-y i pojawiły się generatory obrazów, które zadomowiły się w naszych smartfonach. Co ciekawsze zastosowania tej technologii zamknięte zostały natomiast za paywallem, a jeśli chcemy wykorzystać w pełni potencjał telefonu z Gemini od Google’a, ChatemGPT od OpenAI, musimy opłacać kolejny abonament.

To jednak tylko jedna strona medalu. Okazało się, że firmy rozwijające sztuczną inteligencję skupują w praktyce tak dużo pamięci operacyjnej, że ceny RAM-u skoczyły dramatycznie do góry zarówno na rynku konsumenckim, jak i w ramach umów producentów sprzętu dla użytkowników końcowych z ich dostawcami podzespołów. Do tego im szybsza i nowsza pamięć, tym koszty większe. A co to ma wspólnego z nowymi smartfonami?

Qualcomm i topowe chipy Snpadragon 8 Gen 6 Pro tylko z RAM-em LPDDR6.

Wedle najnowszych doniesień firma Qualcomm, która jest czołowym dostawcą chipów opartych o architekturę ARM do topowych smartfonów, zdecydowała się na przygotowanie dwóch wersji swojego nowego 2-nanometrowego układu Snapdragon. Mają one nosić oznaczenia kodowe SM8950 (Standard) oraz SM8975 (Pro). W przypadku tego ostatniego mamy też do czynienia z najnowocześniejszą, a tym samym… najdroższą pamięcią operacyjną typu LPDDR6.

A co jeszcze wiadomo o chipach Qualcomm Snapdragon 8 Gen 6 SM8950 i Qualcomm Snapdragon 8 Gen 6 Pro SM8975? Wygląda na to, że tylko w przypadku tego drugiego i droższego będziemy mieć dostęp do najmocniejszego układu GPU z pełnym cache’owaniem. To wszystko sprawi, że jego cena będzie nie tylko wyraźnie wyższa od tańszego wariantu, ale wręcz na tyle zaporowa, że nie będzie ekonomicznie możliwe zamontowanie go w modelach ze średniej półki cenowej.

Można tym samym rozsądnie założyć, że Qualcomm Snapdragon Gen 6 SM8950 trafi do modeli z wysokiej półki, ale tylko te sztandarowe będą wyposażone w chip Qualcomm Snapdragon Gen 6 Pro SM8975. W połączeniu z koniecznością zamontowania w nich dużej ilości pamięci RAM typu LPDDR6 poskutkuje zapewne znacznie wyższymi cenami zupełnie tych nowych topowych modeli oraz kolejnych iteracji znanych już urządzeń z najwyższej półki poprzedniej kolekcji.

Kupujesz nowy smartfon w 2026? No to czytaj dokładnie specyfikację.

Nie zdziwię się, jeśli producenci zdecydują się na oferowanie dwóch wersji każdego sztandarowego telefonu, a te będą różnić się od siebie nie tylko ilością pamięci, ale też jej typem, a co za tym pójdzie - procesorem. Jeśli tak się stanie, to trzeba będzie naprawdę uważnie czytać specyfikację przed zakupem, aby po nim nie okazało się, że przy informacji o obecności najmocniejszego chipu pojawiła się gwiazdka, że nie dotyczy to każdej wersji danego urządzenia.

Jako konsumenci z kolei od dawna podejrzewaliśmy, że korzystanie z nowoczesnych smartfonów w pełni będzie w dobie AI droższe niż do tej pory właśnie ze względu na to, że za tego typu usługi będziemy musieli dopłacać dodatkowy abonament. Mało kto się pewnie jednak spodziewał, że nawet nie licząc powyższego, to ten sam sprzęt będzie z czasem drożał zamiast tanieć (a gdyby taniał co skompensowałoby nam nieco wydatki na abonamenty na sztuczną inteligencję).

No a jeśli ktoś co do zasady usługi AI w nosie, to z początku mógł żyć w przekonaniu, że nie będzie musiał na nie łożyć - ale w rezultacie i tak wszyscy się do tego hype’u na sztuczną inteligencję solidarnie dokładamy.

Piotr Grabiec 09.02.2026 21:31

