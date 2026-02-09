PKP Intercity szykuje opcję, na którą czekam od lat. Jeździsz i masz tanie bilety

Ładowanie...

O programie lojalnościowym PKP Intercity mówi się od lat. Poprzedni zarząd zaczął nawet prace, ale nowy uznał, że trzeba zrobić wszystko inaczej. Kiedy poznamy efekty? "Rynek Kolejowy" donosi, że program powinien ruszyć już wiosną. Ujawniono też pierwsze szczegóły.

Program będzie nosić nazwę "Moje IC"

Jego najważniejsza zasada jest prosta i polegać ma na nagradzaniu wiernych podróżnych. Za każdą wyprawę wpadną punkty, które wykorzystać będzie można na zniżki bądź bilety.

Na razie nie znamy szczegółów, ile trzeba będzie wydać na bilety, by odblokować zniżki. "Chcemy, żeby był to program atrakcyjny dla pasażerów i pozwalał na budowie więzi z przewoźnikiem" – zapewnia Joanna Siecińska, członek zarządu PKP Intercity.

Wiemy, jak to robi czeska konkurencja

Leo Express, który coraz śmielej wkracza na polskie tory, ma program o nazwie Smile Club.

Chcę podróżować z Krakówa do Pragi. Zaloguję się na swoje konto i kupię bilet na przykład za 60 zł. Po podróży otrzymam 2,5% cashbacku (8 zł) w leo kredytach na swoje konto Smile Club. Kredyty następnie wykorzystam na zakup kolejnego biletu lub przekąski na pokładzie – tak przewoźnik opisuje jego działanie z punktu widzenia pasażera.

Tzw. leo kredytami płacić można też za poczęstunek.

PKP Intercity również chce współpracować z Warsem. Zarobione punkty mogą więc sprawić, że taniej zapłacimy za schabowego, żurek czy pierogi, a więc najbardziej popularne dania w ofercie. Choć i tu szczegółów nie znamy, to raczej trudno podejrzewać, że skończy się tylko na promocji na kawę czy paluszki z automatu.

W teorii program zapowiada się naprawdę nieźle. Owszem, wszystko rozbije się o przelicznik – jeśli trzeba będzie przejechać wiele kilometrów, aby uciułać 5 zł zniżkę, to raczej tylko najwierniejsi podróżni poczują różnicę. Jeżeli jednak zbieranie punktów będzie się opłacać, to pasażerowie zyskają argument, aby trasę pokonać nie autobusem, samochodem czy samolotem, a właśnie pociągiem. I to tym PKP Intercity, a nie składem rywala.

Adam Bednarek 09.02.2026 11:37

