Wyszłam po smartfona, wróciłam z pełnym bakiem. MediaMarkt ma coś ekstra

Zakupy w MediaMarkt pomogą dojechać ci do domu. Sieć sklepów rusza z promocją, w ramach której 10 proc. wartości zakupów wraca do ciebie w formie kuponów na paliwo.

Malwina Kuśmierek
Kupujesz sprzęt, dostajesz paliwo. Nowa akcja Media Markt i BP
Z MediaMarkt teraz możesz wyjść nie tylko z nową elektroniką, ale i z benzyną na dowiezienie jej do domu. A to dzięki nowej akcji promocyjnej, w ramach której sieć MediaMarkt połączyła siły z bp Polska, oferując klientom zwrot części wydatków w postaci kuponów na paliwo.

Nowy telewizor i paliwo w pakiecie. MediaMarkt rusza ze świetną promocją

Promocja jest skierowana do uczestników programu lojalnościowego myMediaMarkt, który - jak podaje firma - zrzesza już blisko 5 milionów użytkowników w Polsce. Zasada działania promocji jest prosta: za każde wydane 500 zł na produkty objęte akcją klient otrzymuje kupon o wartości 50 zł do wykorzystania na stacjach bp.

W praktyce oznacza to ekwiwalent 10-procentowego zwrotu z zakupów - ale nie w formie punktów czy rabatu na kolejne urządzenie, tylko jako oszczędność przy tankowaniu.

Z oferty mogą skorzystać wyłącznie uczestnicy programu lojalnościowego myMediaMarkt, więc przed zakupem trzeba mieć aktywne konto w programie. Kupony zostaną wysłane e-mailem najpóźniej do 28 lutego 2026 r. Same zakupy objęte promocją można robić w dniach od 4 do 11 lutego 2026 r., natomiast realizacja kuponów na stacjach bp będzie możliwa od 1 do 31 marca 2026 r.

Kupony da się wykorzystać wyłącznie na stacjach bp i tylko przy płatności za pomocą aplikacji mobilnej bp. Nie ma możliwości wypłaty gotówki ani zamiany bonu na inne produkty czy usługi.

Dla klientów planujących większy zakup promocja jest naprawdę atrakcyjna. Za kupienie głośnika bezprzewodowego JBL Charge 6 na twojego maila wpadnie kupon na paliwo o wartości 50 zł. Natomiast zakup konsoli Playstation 5 Pro 2 TB zaowocuje kuponem o wartości 300 zł. Z kolei zakup iPhone'a 17 256 GB przyjdzie ze zwrotem kuponów na paliwo wartych 350 zł.

W Polsce działa ponad 577 stacji bp, więc zasięg akcji obejmuje praktycznie cały kraj. Jeśli rozważałeś zakup konsoli, telewizora czy laptopa, promocja pozwoli zaoszczędzić słuszną sumę pieniędzy - i w przeciwieństwie do innych podobnych jej akcji, zaoszczędzić na paliwie a nie na kolejnych zakupach elektroniki.

Malwina Kuśmierek
05.02.2026 14:53
Tagi: MediaMarktpromocje
