Potężna promocja na zegarki Huawei. Nie musisz nawet lubić walentynek

Huawei uruchomił promocję na zegarki. Najlepsze smartwatche producenta dostępne są nawet kilkaset złotych taniej. 

Albert Żurek
Huawei promocje
Wyprzedaż została uruchomiona z okazji nadchodzących walentynek, a więc potrwa aż do 15 lutego 2025 r. lub do wyczerpania zapasów. Niższe ceny obowiązują nie tylko w oficjalnym sklepie internetowym Huawei, ale też i w innych popularnych sieciach elektromarketów.

Huawei startuje z promocją na zegarki. Oszczędzasz nawet kilkaset złotych

Wyprzedaż obejmuje szereg różnych modeli zegarków - zarówno tych najnowszych z rodziny GT 6, jak i starszych generacji GT 5 oraz GT 4. Najbardziej przystępne są wersje z rodziny GT 4 oraz GT 5:

Co natomiast z nowszymi modelami? Te będą nieco droższe ze względu na lepsze wyposażenie oraz znacznie dłuższy czas pracy na baterii nawet do 21 dni w wersji 46 mm:

Jednocześnie przeceny dotyczą bardziej zaawansowanych zegarków Huawei Watch 5. W zależności od wersji rozmiarowej te są dostępne za:

Zasada jest taka: wersje 42 mm są dedykowane głównie dla pań (nikt tego nie sprawdza), natomiast wariant 46 mm został stworzony dla panów z większymi nadgarstkami. Wszystkie wymienione Huawei Watche przypominają klasyczne zegarki ze względu na zastosowany okrągły wyświetlacz, chociaż w ofercie producenta znajdziemy też bardziej sportowe propozycje, z kwadratowmi ekranami.  Mowa o Huawei Watch Fit 4 w cenie 499 zł oraz Huawei Watch Fit 4 Pro za 699 zł

Czytaj też:

Promocje Huawei to nie tylko zegarki

Oprócz zegarków producent wystartował też z promocjami na inny sprzęt ze swojej oferty. Tablet MatePad Pro 12.2 PaperMatte 2024 kosztuje 2899 zł, a kupując go w sklepie Huawei, firma dorzuca rysik, słuchawki FreeBuds 3 Pro oraz Microsoft 365 Family na 12 miesięcy. Słuchawki Huawei FreeClip 2 kosztują 699 zł. 

Albert Żurek
03.02.2026 15:42
Tagi: HuaweipromocjeSłuchawkiZegarki
