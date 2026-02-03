Potężna promocja na zegarki Huawei. Nie musisz nawet lubić walentynek

Ładowanie...

Wyprzedaż została uruchomiona z okazji nadchodzących walentynek, a więc potrwa aż do 15 lutego 2025 r. lub do wyczerpania zapasów. Niższe ceny obowiązują nie tylko w oficjalnym sklepie internetowym Huawei, ale też i w innych popularnych sieciach elektromarketów.

Huawei startuje z promocją na zegarki. Oszczędzasz nawet kilkaset złotych

Wyprzedaż obejmuje szereg różnych modeli zegarków - zarówno tych najnowszych z rodziny GT 6, jak i starszych generacji GT 5 oraz GT 4. Najbardziej przystępne są wersje z rodziny GT 4 oraz GT 5:

Co natomiast z nowszymi modelami? Te będą nieco droższe ze względu na lepsze wyposażenie oraz znacznie dłuższy czas pracy na baterii nawet do 21 dni w wersji 46 mm:

Jednocześnie przeceny dotyczą bardziej zaawansowanych zegarków Huawei Watch 5. W zależności od wersji rozmiarowej te są dostępne za:

Zasada jest taka: wersje 42 mm są dedykowane głównie dla pań (nikt tego nie sprawdza), natomiast wariant 46 mm został stworzony dla panów z większymi nadgarstkami. Wszystkie wymienione Huawei Watche przypominają klasyczne zegarki ze względu na zastosowany okrągły wyświetlacz, chociaż w ofercie producenta znajdziemy też bardziej sportowe propozycje, z kwadratowmi ekranami. Mowa o Huawei Watch Fit 4 w cenie 499 zł oraz Huawei Watch Fit 4 Pro za 699 zł.

Promocje Huawei to nie tylko zegarki

Oprócz zegarków producent wystartował też z promocjami na inny sprzęt ze swojej oferty. Tablet MatePad Pro 12.2 PaperMatte 2024 kosztuje 2899 zł, a kupując go w sklepie Huawei, firma dorzuca rysik, słuchawki FreeBuds 3 Pro oraz Microsoft 365 Family na 12 miesięcy. Słuchawki Huawei FreeClip 2 kosztują 699 zł.

Albert Żurek 03.02.2026 15:42

