REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Ten tablet gasi światło. Nowy MatePad ma ekran, którego nie da się zapomnieć

Huawei najwidoczniej nie uznaje wybitnego dzieła polskiego muzyka Mrozu, który śpiewał, że świecisz jak miliony monet, bo ekran w najnowszym Huawei MatePad 11.5 S pochłania cały blask. I tak powinno być, bo nic tak nie denerwuje jak zbyt mocne światło.

Paweł Grabowski
Ten tablet gasi światło. Nowy MatePad ma ekran, którego nie da się zapomnieć
REKLAMA

Huawei rozpoczyna rok z przytupem, prezentując nowe urządzenie z linii MatePad, tym razem to model oznaczony jako 11.5 S (2026). Kierowany jest do studentów, grafików i klientów, którzy potrzebują mobilnego biura, matowego ekranu i wysokiej jakości. To przedstawiciel tzw. złotego środka, czyli tabletu, który sprawdzi się u 95 proc. użytkowników. Co warto wiedzieć o najnowszej edycji?

REKLAMA

Huawei MatePad 11.5 S (2026) ma wszystkie atuty w ręku

To urządzenie w przystępnej cenie, ale kwotę jaką trzeba zapłacić zdradzę na końcu, bo jeszcze zbyt wcześniej zamkniecie kartę.

Pomówmy o oczywistościach. Jak sama nazwa wskazuje przekątna ekranu to 11.5 cala i jest to zdrowy kompromis pomiędzy wielkością tabletu, a jego możliwościami. Wokół ekranu znajdują się ramki, które trochę mnie zaskoczyły grubością, przysiągłbym, że poprzednik miał je węższe. Nie żeby specjalnie przeszkadzały, ale widać tu jeszcze pole do popisu w zakresie miniaturyzacji urządzenia z zachowaniem rozmiaru wyświetlacza.

W najnowszej edycji urządzenia nie mogło zabraknąć ukochanego przeze mnie i klientów matowego wyświetlacza. Urządzenie pozbyło się dopisku PaperMatte, bo teraz występuje wyłącznie z tego rodzaju wyświetlaczem. I to jest znakomita decyzja, bo powiadam wam, że kto raz spróbuje matowego ekranu, ten nie będzie chciał wrócić do tradycyjnych wyświetlaczy. To umiłowanie życia, radość, taniec i śpiew. W gruncie rzeczy ekran pokryty jest trzema warstwami - antyrefleksyjną, antypołyskową oraz ograniczającą zabrudzenia. Dzięki temu utrzymanie go w czystości jest banalnie proste, a mocne źródła światła nie przeszkadzają w odbiorze treści.

Galeria: 3 zdjęcia
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii

Huawei MatePad 11.5 S (2026) posiada panel LCD o rozdzielczości 2800 x 1840 pikseli (2,8K) i zdecydowanie widać tę rozdzielczość w czasie pracy. Prace, zdjęcia czy inne treści są piękne, pełne szczegółów, wręcz czasem możecie być zaskoczeni, że to tylko LCD. Częstotliwość odświeżania wynosi 144 Hz, więc mówimy tutaj o dużej płynności. Jasność jest na poziomie 500 nitów i mam wrażenie, że mogłoby ciut lepiej. Nie zrozumcie mnie źle - to nadal panel, który bez problemu będzie działał w pełnym słońcu, ale duża w tym zasługa pochłaniania światła, a nie maksymalnej jasności. Jest tu pole do poprawy i mam nadzieję, że Huawei to ulepszy w następnej generacji.

Z drugiej strony wysoka jasność jest domeną tabletów z serii Pro, więc być może tu leży sedno problemu. Wyświetlacz ma pełne pokrycie palety DCI-P3, więc obróbka zdjęć nie będzie stanowiła żadnego problemu. Jeżeli chcecie i potrzebujecie, to możecie włączyć tryb e-booka i czytać książki jak na tradycyjnym czytniku. W takich zastosowaniach po raz kolejny matowy ekran pokazuje swoją wyższość.

Galeria: 4 zdjęcia
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii

Specjalnie was postawiłem przed ekranem lampę doświetlającą ustawioną na maksymalną jasność. Zobaczcie sami jak doskonale ekran pochłania światło. Zapewne jakbyśmy ułożyli odpowiednią liczbę tabletów z takim ekranem, to zbudowalibyśmy własną czarną dziurę, ale nie mam odwagi tego sprawdzić, żeby uniknąć oskarżeń o zniszczenie świata. Tak prezentuje się ekran pod lampą:

Galeria: 4 zdjęcia
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii

Design Huawei MatePad 11.5 S to wręcz książkowa definicja minimalizmu. Nie ma tu miejsca na dramatyczne zabiegi stylistyczne czy odważne zmiany w wyglądzie. Mamy wręcz filigranowe urządzenie, które świetnie leży w dłoni, a komfort korzystanie jest wysoki. Nawet bez etui nie tablet jest bardzo dobrze wyważony, dzięki czemu nie buja się.

Występuje w dwóch wersjach - szarej i zielonej, do mnie trafiła ta druga, co zapewne już zdążyliście zauważyć. Tablet waży zaledwie 515 g i mierzy 6,1 mm grubości. Możecie używać go długo bez żadnego poczucia dyskomfortu. Co ważne urządzenie jest metalowe, więc nie musicie martwić się o odporność.

Galeria: 3 zdjęcia
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii

Huawei MatePad 11.5 S - działanie, wydajność i inne takie cyferki

Tablet występuje w wersji z 12 GB RAM i 256 GB pamięci na dane. Producent nie podaje informacji na temat zastosowanego procesora. Dość powiedzieć, że zapewnia odpowiednią wydajność w każdym zastosowaniu. Praca z grafiką, zdjęciami czy nawet wideo odbywa się płynnie.

Huawei po raz kolejny zastosował specjalną antenę, która znacząco poprawia zasięg Wi-Fi, co da się odczuć nawet w zwykłym bloku w mieście. Mamy tutaj obsługę Wi-Fi 6, więc starszy standard. Bateria ma pojemność 8800 mAh, wystarcza na kilkanaście godzin ciągłej pracy. Obsługuje ładowanie z mocą do 66W.

Galeria: 5 zdjęć
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii

Tablet działa pod kontrolą HarmonyOS 4 i jest to dobry system. Ma odpowiednią wydajność, chodzi bardzo płynnie, a na poprawę wrażeń wpływa częstotliwość odświeżania wynosząca 144 Hz. Nie znajdziecie tutaj natywnych usług Google'a i trzeba je sobie doinstalować poprzez program MicroG.

Powiecie, Paweł jak to jest, że chwalisz MatePad 11.5 S (2026), mimo że nie ma usług Google, a artykuł obok narzekasz na składany smartfon Huawei Mate X7. Już wyjaśniam. To nie jest topowe urządzenie i nikt tego nie obiecuje, ale wydajność jest na poziomie, który zapewnia komfortowe korzystanie z wielozadaniowości, a usługi Google nie są priorytetem. Huawei ma świetną aplikację do robienia notatek, jeszcze lepszą do rysowania, a Lightrooma sobie doinstalujecie. CapCut chodzi, więc tak naprawdę najważniejsze rzeczy z punktu widzenia użytkownika tabletu działają. Wyświetlacz ma typowe dla Huawei proporcje 3:2 i to jest wspaniała wiadomość. Są idealne do pracy z tekstem czy grafiką, bo wyświetlają więcej treści.

Porozmawiajmy o kolejnej nowości - rysik M-Pencil Pro

Standardowo tablet sprzedawany jest jako osobne urządzenie, ale za 200 zł dopłaty możecie mieć klawiaturę Huawei Smart i rysik M-Pencil 3. To dobrze znane połączenie, o którym mogliście wielokrotnie przeczytać na łamach naszego serwisu. W telegraficznym skrócie - klawiatura ma przyjemny skok klawiszy, po chwili przyzwyczajenia będziecie po niej śmigać bezwzrokowo i pozwoli wam sporządzić tysiące stron dokumentów.

Sam po raz kolejny uprawiam tabletocepcję i piszę test tabletu Huawei na testowanym urządzeniu. Jest wygodnie, a gdy zajdzie potrzeba to korzystam z rysika, który rozpoznaje 10 000 poziomów wykrywania nacisku, ma niskie opóźnienie za sprawą technologii NearLink, a do tego świetnie leży w dłoni i ma w zestawie dodatkową końcówkę, która znakomicie oddaje uczucia używania ołówka. Ale okazuje się, że Huawei ma w zanadrzu coś lepszego.

Miałem możliwość korzystania z rysika M-Pencil Pro. To ulepszona wersja, która jest przeznaczona dla profesjonalistów. Ludzi, którzy rozumieją działanie różnych końcówek i tych, którzy na ekranie tabletu potrafią stworzyć dzieła, które zachwycają. To nie tylko malarze, ale również graficy, architekci czy inne zawody kreatywne, w których sprawny ołówek, pędzel czy wskaźnik jest konieczny do wyciśnięcia maksimum. I to właśnie dla nich powstał M-Pencil Pro.

Aż wstyd mi przyznać, ale nie wykorzystałem nawet 3 proc. jego potencjału, bo moimi największymi dziełami zawsze były brzydkie rysunki w szkolnym zeszycie. Rozpoznaje 16 384 poziomów nacisku, ma trzy wymienne końcówki - do pisania, malowania i szkicowania. Obsługuje również rozpoznawanie ściśnięć - za ich pomocą przełączacie się pomiędzy trybami pióra, a podwójne ściśnięcie zamienia pisanie na gumkę. Działa to szybko i bezbłędnie.

Galeria: 2 zdjęcia
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii

Jeżeli masz w sobie duszę artysty, to docenisz działanie tego rysika. Jest odrobinę cięższy niż Huawei M-Pencil 3, ale za to lepiej czuć go w dłoni. Można się wręcz uzależnić od tego jak dobrze działa rozpoznawanie nacisku i jak fajnie jest założyć końcówkę udającą ołówek i poczuć całym ciałem charakterystyczne skrobanie po kartce papieru. Coś niesamowitego.

Huawei MatePad 11.5 S (2026) - ile kosztuje i czy warto?

Tablet występuje w dwóch wersjach wyposażenia. Za 1999 zł dostajecie tablet plus klawiaturę, a za 2199 zł zestaw uzupełniony jest o rysik M-Pencil 3 gen. W okresie od 3 lutego do 8 marca obowiązuje akcja promocyjna, w ramach której każda odmiana jest tańsza o 200 zł. Dodatkowo studenci mogą liczyć na 15-procentowy rabat. I powiem szczerze, że pomimo pewnych braków ten tablet jest świetną propozycją dla każdego, kto potrzebuje tego typu urządzenia do pracy, a nie chce korzystać z laptopa.

REKLAMA

Nie dziwię się takiemu podejściu, bo mnie też mdli jak widzę logo Windows. Tymczasem tablet Huawei MatePad 11.5 S (2026) ma wysoką mobilność, wspiera wielozadaniowość, a praca na nim jest po prostu przyjemna. Ekran to z kolei czysta poezja. Zamów, a nie pożałujesz.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Paweł Grabowski
03.02.2026 10:00
Tagi: HuaweiJaki tablet kupić?Tablety
Najnowsze
9:17
Chcą kamer przy śmietnikach. Nowa forma inwigilacji
Aktualizacja: 2026-02-03T09:17:16+01:00
8:47
Rząd nie chce być zależny od Microsoftu. Płaci potężne pieniądze za licencje
Aktualizacja: 2026-02-03T08:47:19+01:00
7:50
W mObywatelu zrobisz prawie wszystko. Rząd szykuje nowe usługi
Aktualizacja: 2026-02-03T07:50:09+01:00
6:45
Tramwaje-gąsienice stają się częścią miast. "Polska wyprzedza fakty"
Aktualizacja: 2026-02-03T06:45:00+01:00
6:35
Pokazali system kaucyjny, jakiego potrzebujemy. Kasa od razu na koncie
Aktualizacja: 2026-02-03T06:35:00+01:00
6:23
Apple bezwstydnie zżyna Samsunga. I dobrze, to spełnienie moich marzeń
Aktualizacja: 2026-02-03T06:23:00+01:00
6:11
Wikipedia wygląda jak Instagram. Kapitalny pomysł, ale to wykonanie
Aktualizacja: 2026-02-03T06:11:00+01:00
6:01
Operator światłowodów upada przez szczury. Tak się kończy eko-zabawa
Aktualizacja: 2026-02-03T06:01:00+01:00
20:45
PKP usuwa największą wadę szybkich pociągów. W końcu cena = jakość
Aktualizacja: 2026-02-02T20:45:33+01:00
19:13
Polskie mrozy kontra smartfon. Co dzieje się z telefonem, gdy jest -10 C
Aktualizacja: 2026-02-02T19:13:21+01:00
17:41
Tak ma wyglądać składany iPhone. Potężny wyciek
Aktualizacja: 2026-02-02T17:41:31+01:00
16:56
Bilety do kina za 10 zł. Wraca promocja operatora, na którą czekają tłumy
Aktualizacja: 2026-02-02T16:56:06+01:00
16:44
Hit promocji w Polsce to dysk HDD. Takie mamy czasy, a promka niezła
Aktualizacja: 2026-02-02T16:44:54+01:00
16:36
Wybuchy na słońcu tylko rosną. Strefa eksplozji obraca się ku Ziemi
Aktualizacja: 2026-02-02T16:36:49+01:00
16:23
iPhone Fold z baterią-potworem. W końcu bez wstydu przed Androidem
Aktualizacja: 2026-02-02T16:23:24+01:00
16:13
Jeden filmik sprawił, że polski internet aż kipi. Kierowca kontra aktywista
Aktualizacja: 2026-02-02T16:13:57+01:00
13:48
Elon Musk wyśle żarłoka na orbitę. "Konstelacja miliona satelitów"
Aktualizacja: 2026-02-02T13:48:33+01:00
13:12
Samsung Galaxy S26 Ultra uśmiecha się do zdjęć. Wygląda pięknie
Aktualizacja: 2026-02-02T13:12:46+01:00
12:54
Telewizory OLED 2026 to jasny sygnał dla graczy. Zmieniają sposób grania
Aktualizacja: 2026-02-02T12:54:03+01:00
12:18
Profil Zaufany nie działa. Polacy odcięci od logowania
Aktualizacja: 2026-02-02T12:18:35+01:00
12:17
Kometa 3I/Atlas jest ogromna. Wreszcie znamy jej rozmiar
Aktualizacja: 2026-02-02T12:17:16+01:00
11:19
Polacy piracą na potęgę. "Mają dość platform VOD"
Aktualizacja: 2026-02-02T11:19:58+01:00
11:12
Dzięki AI, tak będą sprzedawać w internecie od 2026 roku
Aktualizacja: 2026-02-02T11:12:20+01:00
10:34
Ojcostwo obudziło sumienie twórcy iPoda. Wcześniej miał gdzieś prywatność
Aktualizacja: 2026-02-02T10:34:18+01:00
10:12
Apple przegrywa walkę o pamięć. Zjedzą to, co miało być dla twojego iPhone'a
Aktualizacja: 2026-02-02T10:12:34+01:00
9:21
Zima zaskoczyła Biedronkę. Uderzenie prosto w system kaucyjny
Aktualizacja: 2026-02-02T09:21:15+01:00
8:15
Trwa Messendżeryzacja Spotify. Co dalej, wideorozmowy?
Aktualizacja: 2026-02-02T08:15:08+01:00
8:13
Naciskają na Google, żeby wyłączyć podsumowania AI. To się nie uda
Aktualizacja: 2026-02-02T08:13:45+01:00
7:42
Nie tylko Xbox dostaje po głowie, PlayStation też. Twórcy gier odwracają się od konsol
Aktualizacja: 2026-02-02T07:42:42+01:00
7:32
Odkryli, że boty mruczą coś pod nosem. Gadanie ze sobą pomaga im jak ludziom
Aktualizacja: 2026-02-02T07:32:13+01:00
7:17
Narzędzie do niszczenia marzeń deweloperów. Zobaczysz prawdziwie paskudną Polskę
Aktualizacja: 2026-02-02T07:17:09+01:00
6:30
Na lotnisku powiesili kod. Takie symbole powinny być w każdym polskim mieście
Aktualizacja: 2026-02-02T06:30:00+01:00
6:15
Agenci AI stworzyli swój portal społecznościowy. A tam masa niepokojących dyskusji
Aktualizacja: 2026-02-02T06:15:00+01:00
6:00
Teoria spiskowa, w którą mogę uwierzyć. Styczeń był rekordowo długi
Aktualizacja: 2026-02-02T06:00:00+01:00
16:20
Coś znów naruszyło naszą przestrzeń powietrzną. „To nie są żarty, dzwoń na 112”
Aktualizacja: 2026-02-01T16:20:00+01:00
16:10
Rakieta mogła spaść na Polskę. Finał historii zaskakuje
Aktualizacja: 2026-02-01T16:10:00+01:00
16:00
Spotify z nowymi cenami. Po podwyżce rodziny zapłacą najwięcej
Aktualizacja: 2026-02-01T16:00:00+01:00
9:30
Studenci zbudowali pływającego drona. "Ma poważne zadanie"
Aktualizacja: 2026-02-01T09:30:00+01:00
9:00
Klasyczna telewizja umiera? Patrz na to
Aktualizacja: 2026-02-01T09:00:00+01:00
8:30
Czyste powietrze zabija rafę. Badacze łapią się za głowę
Aktualizacja: 2026-02-01T08:30:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA