Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Odkryli najgłośniejszy kosmiczny gong w historii. Einstein miał rację

Naukowcy odsłuchali kosmiczny gong po zderzeniu czarnych dziur i wykorzystali go do najdokładniejszego testu teorii względności. Einstein znów miał rację. Cóż za zaskoczenie.

Marcin Kusz
Czarne dziury zderzyły się jak młoty. Detektory potwierdziły cud fizyki
REKLAMA

Wszechświat znów jest po stronie Einsteina. Rekordowo wyraźny sygnał fal grawitacyjnych z kolizji dwóch czarnych dziur (zdarzenia oznaczonego jako GW250114) pozwolił fizykom zajrzeć w ostatnie chwile tego kosmicznego starcia z precyzją, o jakiej jeszcze kilka lat temu można było tylko marzyć. I choć naukowcy szukali w nim pęknięć w ogólnej teorii względności, znowu usłyszeli dobrze znaną melodię: Einstein się nie myli.

REKLAMA

Najgłośniejsze zderzenie czarnych dziur w historii

W 2025 r. sieć detektorów fal grawitacyjnych (w tym amerykańskie obserwatoria LIGO i europejski Virgo) zarejestrowała sygnał, który natychmiast wyróżnił się z kosmicznego szumu. Zdarzenie oznaczono jako GW250114. Za tym technicznym symbolem kryje się najbardziej hałaśliwe w języku fizyki zderzenie dwóch czarnych dziur, jakie kiedykolwiek udało się zaobserwować.

Fale grawitacyjne to mikroskopijne zmarszczki w czasoprzestrzeni, czyli w elastycznej tkaninie łączącej przestrzeń i czas, którą opisał Einstein. Kiedy bardzo masywne obiekty, np. czarne dziury, gwałtownie się poruszają, wysyłają w kosmos takie zmarszczki, a Ziemia od czasu do czasu wpada prosto w ich front falowy. Wtedy długie na kilka kilometrów ramię detektora wydłuża się i skraca o ułamki średnicy protonu. To właśnie te niemal niewyobrażalnie małe zmiany długości potrafią dziś zmierzyć współczesne interferometry laserowe.

Od pierwszej detekcji fal grawitacyjnych w połowie minionej dekady technologia znacznie się rozwinęła. Nowe generacje luster, lepsze systemy tłumienia drgań i bardziej wyrafinowane algorytmy analizy danych sprawiły, że GW250114 trafiło do detektorów jako sygnał wyjątkowo czysty, o wysokim stosunku sygnału do szumu. Dla fizyków zajmujących się testowaniem teorii grawitacji był to dosłownie prezent z kosmosu.

Jak brzmi czarna dziura po zderzeniu?

Każda kolizja czarnych dziur rozgrywa się tak naprawdę w trzech aktach. Najpierw układ przypomina swego rodzaju kosmiczny taniec: dwa obiekty krążą wokół wspólnego środka masy coraz szybciej, tracąc energię właśnie w postaci fal grawitacyjnych. Potem następuje sam zlew – moment, w którym horyzonty zdarzeń łączą się w jedną powierzchnię i rodzi się nowa, większa czarna dziura. Trzeci akt to tzw. dzwonienie: świeżo uformowany obiekt drga i uspokaja się, jak metalowy gong chwilę po uderzeniu.

To właśnie ten ostatni etap był dotąd najsłabszym punktem obserwacji. Drobne oscylacje nowej czarnej dziury ginęły w szumie detektorów, przez co trudno było porównywać je z tym, co przewidują równania ogólnej teorii względności. GW250114 okazało się przełomowe, bo gong był w nim na tyle wyraźny, że wreszcie dało się go zmierzyć nutka po nutce.

Zespół kierowany przez Keefe’a Mitmana przygotował szczegółowe symulacje numeryczne – komputerowe rozwiązania słynnych, niezwykle skomplikowanych równań Einsteina dla dwóch zlewających się czarnych dziur. Z takich obliczeń można wyciągnąć konkretną prognozę: jakie częstotliwości powinny mieć drgania nowo powstałej czarnej dziury i jak głośne (w języku fizyki: o jakich amplitudach) powinny być poszczególne tony dzwonienia.

Kiedy badacze nałożyli na siebie tę teoretyczną partyturę i rzeczywisty, zarejestrowany sygnał GW250114, okazało się, że kreski na pięciolinii niemal się pokrywają. Amplitudy i częstotliwości w danych eksperymentalnych pasowały do przewidywań ogólnej teorii względności z zadziwiającą dokładnością.

Ogólna teoria względności pod lupą

Ogólna teoria względności ma już ponad 100 lat, a wciąż jest złotym standardem, jeśli chodzi o opis grawitacji. To właśnie ona mówi, że masa zakrzywia czasoprzestrzeń, a ruch ciał jest po prostu podążaniem po wygiętej geometrii. Do tej pory teoria Einsteina przeszła wiele testów: od ruchu planet w Układzie Słonecznym, przez wpływ grawitacji na bieg zegarów, aż po delikatne soczewkowanie światła przez masywne galaktyki.

Fale grawitacyjne otworzyły jednak zupełnie nowy front badań. Zamiast spokojnych układów możemy teraz obserwować najbardziej ekstremalne zjawiska we wszechświecie: kolizje czarnych dziur i gwiazd neutronowych, gdzie grawitacja działa w skali, która wcześniej była dla nas czysto teoretyczna. To właśnie tam najłatwiej byłoby zobaczyć, że coś w równaniach Einsteina jednak się nie zgadza.

GW250114 pozwoliło sprawdzić teorię w jednym z takich ekstremalnych reżimów. Współczesne detektory nadal mają jednak swoje ograniczenia. Sygnał, choć wyjątkowo silny jak na fale grawitacyjne, jest wciąż bardzo delikatny z punktu widzenia elektroniki i optyki. Naukowcy podkreślają, że nie są w stanie wykluczyć drobnych odchyleń – rzędu mniej niż 10 proc. – od przewidywań teorii. To nie tyle zarzut pod adresem Einsteina, ile uczciwe przyznanie, że nasze instrumenty nie wyciskają jeszcze z fizyki absolutnego maksimum.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Istotne jest tu to, jak będą zachowywać się przyszłe dane. Jeżeli kolejne, jeszcze głośniejsze zderzenia będą konsekwentnie układać się w tę samą opowieść, słupki błędów będą się stopniowo zacieśniać wokół zera, a ogólna teoria względności umocni swoją pozycję jak nigdy dotąd. Jeśli jednak pojawi się uporczywy, powtarzalny fałszywy ton, który nie pasuje do równania Einsteina, fizyków czeka prawdziwa rewolucja.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
11.02.2026 06:12
Tagi: Czarna dziuraeinsteinFizykaLIGOnaukowcyteoria względnościVirgoWszechświat
Najnowsze
6:01
Polacy chcą obowiązkowej służby wojskowej. Ależ wieje hipokryzją
Aktualizacja: 2026-02-11T06:01:00+01:00
5:23
Zajrzeli w oko tornada na superkomputerze. Kompletnie zaskoczył ich wynik
Aktualizacja: 2026-02-11T05:23:00+01:00
21:19
Windows 11 po cichu rozładowywał masę laptopów. Ile jeszcze tych wtop
Aktualizacja: 2026-02-10T21:19:05+01:00
21:11
Google usunie twój dowód i zdjęcia z sieci. Przełom spóźniony o wiele tragedii
Aktualizacja: 2026-02-10T21:11:24+01:00
19:55
AirTag 2 kontra AirTag. Kupiłem nową wersję i wiem: nie opłaca się cebulić
Aktualizacja: 2026-02-10T19:55:49+01:00
19:45
Musk miał uratować Ukrainę blokadą. Rosja wyśmiała to swoim wynalazkiem
Aktualizacja: 2026-02-10T19:45:13+01:00
19:36
WhatsApp ze zmianą oczekiwaną latami. Zadziała ze starego laptopa
Aktualizacja: 2026-02-10T19:36:21+01:00
18:45
Cena PS5 będzie utrzymana. Niestety, kosztem nas użytkowników
Aktualizacja: 2026-02-10T18:45:25+01:00
18:33
Jesteście jak sroki. Nie chodzi o parametry aparatu, byle kolor modny
Aktualizacja: 2026-02-10T18:33:12+01:00
18:15
Nie czeka na Wiedźmina 4, tylko zrobił go sam. Każdy może już zagrać
Aktualizacja: 2026-02-10T18:15:34+01:00
18:04
Wyciekła specyfikacja Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra. Procesor robi furorę
Aktualizacja: 2026-02-10T18:04:23+01:00
17:56
Rosjanie myśleli, że bez nich to nie zadziała. Polacy złamali ich sprzęt
Aktualizacja: 2026-02-10T17:56:02+01:00
17:06
Bezczelność dnia: YouTube chce, abyś płacił za układanie piosenek
Aktualizacja: 2026-02-10T17:06:09+01:00
15:50
Samsung Galaxy S26 wyciekł i jest piękny. Mówcie co chcecie
Aktualizacja: 2026-02-10T15:50:46+01:00
15:42
Gdzie druga elektrownia atomowa? Wielka polska metropolia wchodzi do gry
Aktualizacja: 2026-02-10T15:42:55+01:00
15:23
Rząd wysyła cię na szkolenie obronne. Zapiszesz się w mObywatelu
Aktualizacja: 2026-02-10T15:23:41+01:00
15:14
Polscy piloci F-35 przebili magiczną barierę. Wielkie odliczanie do przylotu
Aktualizacja: 2026-02-10T15:14:46+01:00
15:01
Nowe AirPodsy dostaną kamery. Nie pytaj po co, Apple wie najlepiej
Aktualizacja: 2026-02-10T15:01:13+01:00
13:53
Przenoszenie karty eSIM przestaje być męczarnią. Operator udostępnił coś pięknego
Aktualizacja: 2026-02-10T13:53:16+01:00
13:26
Instagram wciśnie ci nową aplikację. Jest absurdalna
Aktualizacja: 2026-02-10T13:26:13+01:00
12:37
Robisz za darmo za kuriera i kasjera. Ale oddać butelkę to już dramat
Aktualizacja: 2026-02-10T12:37:47+01:00
11:54
Elon Musk wypowiada wojnę Słońcu. SpaceX buduje własne działo protonowe
Aktualizacja: 2026-02-10T11:54:28+01:00
11:17
UOKiK wziął się za Facebooka. Brawo, niech go przeczołga
Aktualizacja: 2026-02-10T11:17:22+01:00
10:51
Największy atak w historii polskich sklepów internetowych. Jest przełom
Aktualizacja: 2026-02-10T10:51:47+01:00
10:11
iPad Air o 400 zł taniej. I jak tu nie kochać walentynkowych promocji
Aktualizacja: 2026-02-10T10:11:39+01:00
9:53
Ziemia ostrzelana. Goście z innej gwiazdy ominęli nasze zabezpieczenia
Aktualizacja: 2026-02-10T09:53:55+01:00
9:29
Jeden tunel stoi, a biorą się za drugi. Wielki chaos pod Łodzią
Aktualizacja: 2026-02-10T09:29:41+01:00
8:37
Remigiusz Mróz to przy niej amator. Tak pisze się 200 książek rocznie
Aktualizacja: 2026-02-10T08:37:57+01:00
7:04
Skan twarzy i dowód albo ograniczenia. Discord robi to także w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-10T07:04:35+01:00
6:47
W nosie mam takie telefony. Niech ktoś zatrzyma to szaleństwo
Aktualizacja: 2026-02-10T06:47:36+01:00
6:41
Ty narzekasz na ceny RAM-u, a oni absurdalnie marnują pamięć
Aktualizacja: 2026-02-10T06:41:00+01:00
6:21
Coś od środka rozrywa Tybet. Kontynenty dosłownie pływają
Aktualizacja: 2026-02-10T06:21:00+01:00
6:13
ChatGPT inwazyjnie wyświetla reklamy. Koniec darmowej sielanki
Aktualizacja: 2026-02-10T06:13:20+01:00
6:11
Spójrz wieczorem w niebo. Te trzy jasne punkty skrywają potężną tajemnicę
Aktualizacja: 2026-02-10T06:11:00+01:00
21:51
Zrobili smartfon z "garbem". Wygląda absurdalnie, ale to genialny pomysł
Aktualizacja: 2026-02-09T21:51:11+01:00
21:31
Zapłacisz za funkcje, których nie chcesz. Nowe smartfony będą absurdalnie drogie
Aktualizacja: 2026-02-09T21:31:04+01:00
20:58
iPhone zmiecie cię z planszy. Aparatem skopiowanym od Samsunga
Aktualizacja: 2026-02-09T20:58:21+01:00
20:36
To największy przełom w myszy od czasu lasera. HITS od Logitecha zmieni granie
Aktualizacja: 2026-02-09T20:36:27+01:00
20:26
Myślałeś, że nikt już nie kupuje tabletów? Grubo się mylisz
Aktualizacja: 2026-02-09T20:26:39+01:00
20:13
ChatGPT przejmie twój samochód. To lepsze niż myślisz
Aktualizacja: 2026-02-09T20:13:08+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA