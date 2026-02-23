Koniec płacenia za AI. Płatne narzędzia są tu za darmo

Ładowanie...

Sztuczna inteligencja zmienia naszą codzienność szybciej, niż ktokolwiek mógłby przewidzieć, a zjawisko to przybiera na sile z każdym miesiącem. Z badań przekazanych przez Deutsche Telekom wynika, że polscy internauci coraz śmielej sięgają po najnowocześniejsze zdobycze techniki.

Użytkownicy wykorzystują algorytmy głównie do wyszukiwania informacji (50 procent), wsparcia w nauce (36 procent) czy generowania i edycji obrazów (25 procent). Mimo tak błyskawicznej adopcji nowinek, rynek usług cyfrowych zaczyna się niebezpiecznie polaryzować.

Z jednej strony konsumenci mają dostęp do bezpłatnych, ale mocno ograniczonych wersji systemów, które często wprowadzają w błąd lub oferują dramatycznie niską jakość generowanych treści.

Z drugiej strony stoją profesjonalne rozwiązania ukryte za wysokimi barierami finansowymi. Chcąc legalnie i bez limitów korzystać z topowych modeli językowych, zaawansowanych generatorów obrazu i syntezy mowy, trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu kilkuset złotych miesięcznie.

T-Mobile postanowił pokonać ten mur i zaprezentował platformę Magenta AI, która otwiera klientom drzwi do świata AI i ułatwia dostęp do technologii bez jakichkolwiek, dodatkowych kosztów.

Od dostawcy infrastruktury do potężnego partnera

Telekomy na naszych oczach odchodzą od bycia wyłącznie dostawcami infrastruktury sieciowej, przejmując rolę kuratorów zaawansowanych usług cyfrowych. Operator zdecydował się na integrację we własnej aplikacji rozwiązań pochodzących od absolutnych globalnych liderów rynku.

Z danych zaprezentowanych podczas konferencji wynika, że choć blisko 70 procent internautów w Polsce testuje AI, aż 40 procent z nich czuje się przytłoczona tempem zmian i obawia się technologicznego wykluczenia. Zjawisko to potęguje chaos informacyjny i konieczność ciągłego śledzenia nowych subskrypcji.

Maximiliano Bellassai, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Rynku Prywatnego w T-Mobile Polska

- Działamy w branży telekomunikacyjnej i dostarczamy standardowe usługi: głosowe, internet, telewizję. Jesteśmy jednak przekonani, że to nie wystarczy - wyjaśnia Maximiliano Bellassai, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Rynku Prywatnego w T-Mobile Polska. - Nasi klienci na co dzień żyją cyfrową innowacją. Czujemy więc, że naszą rolą i ogromnym obowiązkiem jest pomaganie im, prowadzenie ich przez ten skomplikowany świat technologii. Traktujemy naszych klientów jak magentowych VIP-ów i dajemy im to, co najlepsze - bez limitów i bez ryzyka.

Co dokładnie kryje pakiet w aplikacji Mój T-Mobile?

Zestaw innowacyjnych narzędzi udostępniono bezpośrednio wewnątrz aplikacji operatora. To pozwala na całkowite ominięcie skomplikowanych procesów rejestracji, które do tej pory zniechęcały wielu użytkowników. Każdy z elementów ekosystemu Magenta AI odpowiada za zupełnie inny obszar kreatywności i produktywności.

ElevenLabs: technologia wywodząca się z Polski, która osiągnęła status globalnego jednorożca i dostarcza genialne systemy syntezy mowy. W tym momencie wersja platformy zintegrowana w Magenta AI potrafi generować angażujące podcasty czy przyswajać skomplikowanych treści w formie audio. Wystarczy, że poprosisz o wyjaśnienie tematu, a AI po chwili wygeneruje podcast lub streści wskazany artykuł w przystępnej formie.

Perplexity: wyszukiwarka nowej generacji, która działa jak inteligentny silnik odpowiedzi. Narzędzie dostarcza konkretne opracowania tematów, które zawsze poparte są przypisami do wiarygodnych źródeł. Pozwala to na uniknięcie chaosu informacyjnego, co w erze dezinformacji jest wartością nadrzędną. Pytacie, czekacie chwilę - i macie odpowiedzi na wyciągnięcie ręki, zawsze z zaufanych źródeł.

Picsart: platforma zrzeszająca miliony użytkowników, która ułatwia wizualną edycję na niespotykaną dotąd skalę. W tym momencie algorytmy w aplikacji T-Mobile pomagają błyskawicznie wyciąć nieład z drugiego planu (na przykład zamieniając tło z nieuporządkowanego pokoju na rajską plażę w zaledwie trzy kliknięcia) - ot, aplikacja przenosi skomplikowany proces edycji, który dawniej wymagał drogiego oprogramowania, bezpośrednio na ekrany smartfonów.

Bezpieczeństwo danych i transparentność ponad wszystko

Wprowadzenie tak zaawansowanych opcji, jak analizowanie zapytań asystentów językowych czy wgrywanie prywatnych zdjęć w chmurę, rodzi u konsumentów uzasadnione pytania o prywatność. T-Mobile skutecznie zdejmuje z użytkowników ciężar zakładania dziesiątek kont u zewnętrznych dostawców oraz podpinania kart debetowych w podejrzanych, zagranicznych serwisach. Ekosystem operatora staje się tu solidną warstwą ochronną. Tę kwestię wyraźnie zaznaczył Maximiliano Bellassai:

Klienci ufają nam od ponad 30 lat. Zawsze stawialiśmy przede wszystkim na bezpieczeństwo, ale też jakość i dostępność. Dlatego zdecydowaliśmy się umieścić najbardziej zaufane, globalnie rozpoznawalne narzędzia AI w naszej aplikacji Mój T-Mobile, aby klienci czuli się bezpiecznie wchodząc do świata sztucznej inteligencji.

Przedstawiciele ElevenLabs wyraźnie podkreślają, że oparcie wdrożenia o tak zaufanego i potężnego operatora to optymalny ruch strategiczny.

- Głos jest jednym z najbardziej naturalnych sposobów komunikacji, a AI pozwala dziś wykorzystać go na niespotykaną wcześniej skalę. Współpraca z T-Mobile to dla nas olbrzymia szansa, by bezpieczne i etyczne rozwiązania voice AI trafiły do milionów użytkowników i realnie pomagały im w codziennych aktywnościach - mówi Leander Zapheriou, GTM Telco Lead w ElevenLabs.

Oliwier Nytko 23.02.2026 12:39

Lokowanie produktu : T-Mobile

