  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Koniec płacenia za AI. Płatne narzędzia są tu za darmo

Lokowanie produktu: T-Mobile

T-Mobile wdraża pomocne narzędzia w aplikacji Mój T-Mobile dla wszystkich klientów. Użytkownicy otrzymują absolutnie bez opłat rozwiązania oferowane ElevenLabs, Picsart i Perplexity.

Oliwier Nytko
Koniec płacenia za AI. Płatne narzędzia są tu za darmo

Sztuczna inteligencja zmienia naszą codzienność szybciej, niż ktokolwiek mógłby przewidzieć, a zjawisko to przybiera na sile z każdym miesiącem. Z badań przekazanych przez Deutsche Telekom wynika, że polscy internauci coraz śmielej sięgają po najnowocześniejsze zdobycze techniki.

Użytkownicy wykorzystują algorytmy głównie do wyszukiwania informacji (50 procent), wsparcia w nauce (36 procent) czy generowania i edycji obrazów (25 procent). Mimo tak błyskawicznej adopcji nowinek, rynek usług cyfrowych zaczyna się niebezpiecznie polaryzować.

Z jednej strony konsumenci mają dostęp do bezpłatnych, ale mocno ograniczonych wersji systemów, które często wprowadzają w błąd lub oferują dramatycznie niską jakość generowanych treści. 

Z drugiej strony stoją profesjonalne rozwiązania ukryte za wysokimi barierami finansowymi. Chcąc legalnie i bez limitów korzystać z topowych modeli językowych, zaawansowanych generatorów obrazu i syntezy mowy, trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu kilkuset złotych miesięcznie.

T-Mobile postanowił pokonać ten mur i zaprezentował platformę Magenta AI, która otwiera klientom drzwi do świata AI i ułatwia dostęp do technologii bez jakichkolwiek, dodatkowych kosztów.

Od dostawcy infrastruktury do potężnego partnera

Telekomy na naszych oczach odchodzą od bycia wyłącznie dostawcami infrastruktury sieciowej, przejmując rolę kuratorów zaawansowanych usług cyfrowych. Operator zdecydował się na integrację we własnej aplikacji rozwiązań pochodzących od absolutnych globalnych liderów rynku. 

Z danych zaprezentowanych podczas konferencji wynika, że choć blisko 70 procent internautów w Polsce testuje AI, aż 40 procent z nich czuje się przytłoczona tempem zmian i obawia się technologicznego wykluczenia. Zjawisko to potęguje chaos informacyjny i konieczność ciągłego śledzenia nowych subskrypcji.

class="wp-image-5705890"
Maximiliano Bellassai, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Rynku Prywatnego w T-Mobile Polska

- Działamy w branży telekomunikacyjnej i dostarczamy standardowe usługi: głosowe, internet, telewizję. Jesteśmy jednak przekonani, że to nie wystarczy - wyjaśnia Maximiliano Bellassai, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Rynku Prywatnego w T-Mobile Polska. - Nasi klienci na co dzień żyją cyfrową innowacją. Czujemy więc, że naszą rolą i ogromnym obowiązkiem jest pomaganie im, prowadzenie ich przez ten skomplikowany świat technologii. Traktujemy naszych klientów jak magentowych VIP-ów i dajemy im to, co najlepsze - bez limitów i bez ryzyka.

Co dokładnie kryje pakiet w aplikacji Mój T-Mobile?

Zestaw innowacyjnych narzędzi udostępniono bezpośrednio wewnątrz aplikacji operatora. To pozwala na całkowite ominięcie skomplikowanych procesów rejestracji, które do tej pory zniechęcały wielu użytkowników. Każdy z elementów ekosystemu Magenta AI odpowiada za zupełnie inny obszar kreatywności i produktywności.

ElevenLabs: technologia wywodząca się z Polski, która osiągnęła status globalnego jednorożca i dostarcza genialne systemy syntezy mowy. W tym momencie wersja platformy zintegrowana w Magenta AI potrafi generować angażujące podcasty czy przyswajać skomplikowanych treści w formie audio. Wystarczy, że poprosisz o wyjaśnienie tematu, a AI po chwili wygeneruje podcast lub streści wskazany artykuł w przystępnej formie.

Perplexity: wyszukiwarka nowej generacji, która działa jak inteligentny silnik odpowiedzi. Narzędzie dostarcza konkretne opracowania tematów, które zawsze poparte są przypisami do wiarygodnych źródeł. Pozwala to na uniknięcie chaosu informacyjnego, co w erze dezinformacji jest wartością nadrzędną. Pytacie, czekacie chwilę - i macie odpowiedzi na wyciągnięcie ręki, zawsze z zaufanych źródeł.

Picsart: platforma zrzeszająca miliony użytkowników, która ułatwia wizualną edycję na niespotykaną dotąd skalę. W tym momencie algorytmy w aplikacji T-Mobile pomagają błyskawicznie wyciąć nieład z drugiego planu (na przykład zamieniając tło z nieuporządkowanego pokoju na rajską plażę w zaledwie trzy kliknięcia) - ot, aplikacja przenosi skomplikowany proces edycji, który dawniej wymagał drogiego oprogramowania, bezpośrednio na ekrany smartfonów.

Bezpieczeństwo danych i transparentność ponad wszystko

Wprowadzenie tak zaawansowanych opcji, jak analizowanie zapytań asystentów językowych czy wgrywanie prywatnych zdjęć w chmurę, rodzi u konsumentów uzasadnione pytania o prywatność. T-Mobile skutecznie zdejmuje z użytkowników ciężar zakładania dziesiątek kont u zewnętrznych dostawców oraz podpinania kart debetowych w podejrzanych, zagranicznych serwisach. Ekosystem operatora staje się tu solidną warstwą ochronną. Tę kwestię wyraźnie zaznaczył Maximiliano Bellassai:

Klienci ufają nam od ponad 30 lat. Zawsze stawialiśmy przede wszystkim na bezpieczeństwo, ale też jakość i dostępność. Dlatego zdecydowaliśmy się umieścić najbardziej zaufane, globalnie rozpoznawalne narzędzia AI w naszej aplikacji Mój T-Mobile, aby klienci czuli się bezpiecznie wchodząc do świata sztucznej inteligencji.

Przedstawiciele ElevenLabs wyraźnie podkreślają, że oparcie wdrożenia o tak zaufanego i potężnego operatora to optymalny ruch strategiczny.

- Głos jest jednym z najbardziej naturalnych sposobów komunikacji, a AI pozwala dziś wykorzystać go na niespotykaną wcześniej skalę. Współpraca z T-Mobile to dla nas olbrzymia szansa, by bezpieczne i etyczne rozwiązania voice AI trafiły do milionów użytkowników i realnie pomagały im w codziennych aktywnościach - mówi Leander Zapheriou, GTM Telco Lead w ElevenLabs.

Oliwier Nytko
23.02.2026 12:39
Lokowanie produktu: T-Mobile
Tagi: T-Mobile
Najnowsze
11:31
Szef OpenAI dojeżdża sceptyków. "Musisz jeść 20 lat, nim będziesz mądry"
Aktualizacja: 2026-02-23T11:31:44+01:00
11:23
Heyah mówi narkah. Operator zwija subskrypcję, ale jest dobra wiadomość
Aktualizacja: 2026-02-23T11:23:48+01:00
11:10
Nad mObywatelem zawisły czarne chmury. Jest komentarz ministerstwa
Aktualizacja: 2026-02-23T11:10:54+01:00
10:28
Lód pod Grenlandią wiruje jak stopiona skała. Ziemia igra z naszymi zmysłami
Aktualizacja: 2026-02-23T10:28:22+01:00
9:52
"Nie ma żadnego smogu". Wyszedłem z domu i poczułem kłamstwo w powietrzu
Aktualizacja: 2026-02-23T09:52:12+01:00
9:28
Wygońmy małpki do systemu kaucyjnego. "Najbardziej problematyczny odpad"
Aktualizacja: 2026-02-23T09:28:07+01:00
9:21
Bestsellerowy Hisense 58 cali za 1799 zł. Ależ mamy teraz dobre okazje na TV
Aktualizacja: 2026-02-23T09:21:29+01:00
8:01
Galaxy S26 Ultra trafił w ręce youtubera. Pokazał, jak działa najlepsza nowość
Aktualizacja: 2026-02-23T08:01:00+01:00
7:00
Nowe słowo dla Samsunga. Będziesz je krzyczeć do Galaxy S26
Aktualizacja: 2026-02-23T07:00:00+01:00
6:23
Oto czerwony iPhone 18 Pro. Apple wraca do dawnej strategii
Aktualizacja: 2026-02-23T06:23:50+01:00
6:20
Kosmiczny parasol Ziemi ma dziury. NASA: Pomóż nam je znaleźć
Aktualizacja: 2026-02-23T06:20:28+01:00
6:15
Lodowata superziemia. Wygląda jak nasza, choć to pułapka
Aktualizacja: 2026-02-23T06:15:00+01:00
6:00
Elektrośmieci zalewają Europę. Ale Bruksela ma plan...
Aktualizacja: 2026-02-23T06:00:00+01:00
16:20
Zabraniają rozmawiać, bo chcą zamienić nas w roboty? Dzięki temu staniemy się bardziej ludzcy
Aktualizacja: 2026-02-22T16:20:00+01:00
16:10
Pamiętacie modę na rezygnowanie z telewizora? Coś mi przypomina
Aktualizacja: 2026-02-22T16:10:00+01:00
16:00
Ile zapłacimy za dojazd do Portu Polska? Może być drogo, ale za to szybko  
Aktualizacja: 2026-02-22T16:00:00+01:00
9:20
Apple szuka Polaka do Siri już 6 rok. Najdroższa firma świata
Aktualizacja: 2026-02-22T09:20:00+01:00
9:10
Coś nie pasuje do obrazu Marsa. Polacy odkryli złożony system
Aktualizacja: 2026-02-22T09:10:00+01:00
9:00
Księżyc drży coraz częściej. Plany NASA do poprawki
Aktualizacja: 2026-02-22T09:00:00+01:00
8:30
Tysiące głosów, ale nie od ludzi. Boty pogrzebały nowe przepisy
Aktualizacja: 2026-02-22T08:30:00+01:00
8:20
Powąchali mumię i się zdziwili. Starożytna receptura
Aktualizacja: 2026-02-22T08:20:00+01:00
8:00
Przegapiliśmy sygnały od obcych. Co teraz?
Aktualizacja: 2026-02-22T08:00:00+01:00
7:20
Mamy dziurę grawitacyjną pod Antarktydą. I skubana rośnie
Aktualizacja: 2026-02-22T07:20:00+01:00
7:10
W kosmosie rozbrzmiewa chińska muzyka. Mają rozmach
Aktualizacja: 2026-02-22T07:10:00+01:00
7:00
Coś rozbiło księżyc Saturna na kawałki. "To raczej nie grawitacja"
Aktualizacja: 2026-02-22T07:00:00+01:00
16:40
Ogromny wyciek z lodołamacza. 10 tys. litrów oleju w wodzie
Aktualizacja: 2026-02-21T16:40:29+01:00
16:38
NASA naprawia wstydliwy problem. Start misji Artemis 2 już niebawem
Aktualizacja: 2026-02-21T16:38:32+01:00
16:37
Najdokładniejsza mapa Wszechświata. Opracowali ją Polacy
Aktualizacja: 2026-02-21T16:37:51+01:00
16:36
Grawitacja ulepiła bałwana. „Czegoś takiego nie widzieliśmy”
Aktualizacja: 2026-02-21T16:36:18+01:00
16:32
Zbombardowali magazyn rakiet. „Najważniejsza z rosyjskich fabryk”
Aktualizacja: 2026-02-21T16:32:12+01:00
16:00
70 dziwnych galaktyk na krawędzi Wszechświata. Wnioski są niepokojące
Aktualizacja: 2026-02-21T16:00:00+01:00
12:24
Starliner o włos od kosmicznej zagłady. Chodziło o reputację
Aktualizacja: 2026-02-21T12:24:56+01:00
12:24
Trafili na zapomniane miasto. W Polsce
Aktualizacja: 2026-02-21T12:24:11+01:00
9:20
DJI ROMO P to piękny robot z bebechami na wierzchu, ale za tyle to nie - test
Aktualizacja: 2026-02-21T09:20:00+01:00
9:10
W wiecznym mroku Księżyca powstanie niezwykła maszyna. Chodzi o twój zegarek
Aktualizacja: 2026-02-21T09:10:00+01:00
9:00
Krótki błysk, wielka zagadka. Złapali czarną dziurę na zbrodni
Aktualizacja: 2026-02-21T09:00:00+01:00
8:30
Rekordowe neutrino uderzyło w Ziemię. To nie był przypadek
Aktualizacja: 2026-02-21T08:30:00+01:00
8:20
Roboty drukują beton pod wodą. "Twardnieje w sekundę"
Aktualizacja: 2026-02-21T08:20:00+01:00
8:00
Strzelają w zorzę polarną. "Ważny powód"
Aktualizacja: 2026-02-21T08:00:00+01:00
7:20
Telefon odpala Cyberpunka 2077. Marzyłem o tym latami
Aktualizacja: 2026-02-21T07:20:00+01:00