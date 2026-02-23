REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Oto czerwony iPhone 18 Pro. Apple wraca do dawnej strategii

Jesienią producent planuje zaprezentować najdroższe smartfony w nowym odcieniu. Bordowy telefon ma przypominać wino i przełamać rynkową nudę.

Oliwier Nytko
Oto czerwony iPhone 18 Pro. Apple wraca do dawnej strategii
REKLAMA

Historia wariantu RED w smartfonach firmy Apple rozpoczęła się wiosną 2017 r. wraz z premierą specjalnej edycji iPhone'a 7. Producent nawiązał wtedy ścisłą współpracę z organizacją (RED), angażując się w walkę z wirusem HIV i chorobą AIDS, szczególnie na kontynencie afrykańskim. Część dochodów ze sprzedaży każdego czerwonego urządzenia trafiała bezpośrednio na konto funduszu.

Przez kolejne sezony intensywna czerwień stała się niemal stałym punktem w jesiennych ofertach. Wariant ten pojawiał się regularnie w modelach takich jak iPhone 8, XR czy 11, aż do debiutu serii 14. Producent rezerwował go niemal wyłącznie dla podstawowych wersji telefonów, konsekwentnie omijając droższe linie Pro. Zastosowane odcienie mocno ewoluowały od jasnej, krwistej barwy po nieco głębsze tony, zachowując swój rozpoznawalny wygląd.

REKLAMA
czerwony iphone 8 iphone 8 plus product red

Tradycja ta dobiegła nieoczekiwanego końca jesienią 2023 r. Apple wycofał czerwoną opcję z głównej palety przy okazji premiery iPhone'a 15, a rok później seria 16 również zadebiutowała bez tego koloru. Choć producent utrzymał wsparcie finansowe dla fundacji poprzez akcesoria takie jak etui czy paski do zegarków, główny sprzęt w kolorze (PRODUCT)RED zniknął ze sklepowych półek.

Powrót w odcieniu burgunda

Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że Apple zamierza ponownie odświeżyć paletę barw w nadchodzących urządzeniach. Mark Gurman z Bloomberga podaje, że firma aktywnie testuje nowy, głęboki odcień czerwieni. Kolor ten ma przypominać wino i w przeciwieństwie do poprzednich lat, zadebiutować w najdroższych modelach z tegorocznej oferty. 

Zgodnie z przeciekami głęboki czerwony wariant ma trafić do dwóch flagowców:

  • iPhone'a 18 Pro.
  • iPhone'a 18 Pro Max.

Wprowadzenie takiej barwy jest logistycznie łatwiejsze dzięki konstrukcyjnym zmianom, które Apple zaprezentował rok wcześniej. Przejście na w pełni aluminiową obudowę unibody dało producentowi większą elastyczność w doborze farb i finalnych wykończeń. Wcześniejsze plotki mówiły o testowaniu fioletu i brązu, ale eksperci sugerują obecnie, że były to tylko wczesne prototypy tego samego, bordowego projektu.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover

Decyzja o powrocie do mocniejszych barw wynika w dużej mierze z komercyjnego sukcesu wariantu Cosmic Orange. Cieszy się on dużym zainteresowaniem w Chinach, udowadniając, że klienci szukają odważniejszych alternatyw dla klasycznej bieli i szarości. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pomarańcz utrzyma się w ofercie, dając klientom wybór między dwiema żywymi barwami.

Zupełnie inna strategia ma objąć pierwszy składany smartfon producenta. Apple stawia w nim na sprawdzone rozwiązania, ograniczając debiutancką paletę wyłącznie do ciemnej szarości i srebra. Zabieg ten ma maksymalnie uprościć wymagający proces produkcji nowego formatu obudowy.

REKLAMA

Koniec z matową nudą

Nowa koncepcja głębokiej czerwieni w najdroższych urządzeniach zapowiada się obiecująco. Fakty: przez kilka ostatnich lat użytkownicy często narzekali na nudne, powtarzalne i bardzo matowe wykończenia flagowych modeli. Wprowadzenie wariantu przypominającego burgund z pewnością doda obudowie elegancji i przyciągnie osoby, którym brakowało ciemniejszego, ale wciąż mocniejszego, wybijającego się akcentu w ofercie.

Mimo to osobiście nie planuję w najbliższym czasie wymieniać telefonu. Cosmic Orange, z którego obecnie korzystam, wyróżnia się tak mocno na tle wszystkich innych urządzeń, że zmiana sprzętu wydaje mi się zbędna. I szczerze, pomarańcz to bardzo udany kierunek projektowy, z którym trudno będzie rywalizować nawet dobrze zaprojektowanej czerwieni.

REKLAMA
Oliwier Nytko
23.02.2026 06:23
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
Najnowsze
6:20
Kosmiczny parasol Ziemi ma dziury. NASA: Pomóż nam je znaleźć
Aktualizacja: 2026-02-23T06:20:28+01:00
6:15
Lodowata superziemia. Wygląda jak nasza, choć to pułapka
Aktualizacja: 2026-02-23T06:15:00+01:00
6:00
Elektrośmieci zalewają Europę. Ale Bruksela ma plan...
Aktualizacja: 2026-02-23T06:00:00+01:00
16:20
Zabraniają rozmawiać, bo chcą zamienić nas w roboty? Dzięki temu staniemy się bardziej ludzcy
Aktualizacja: 2026-02-22T16:20:00+01:00
16:10
Pamiętacie modę na rezygnowanie z telewizora? Coś mi przypomina
Aktualizacja: 2026-02-22T16:10:00+01:00
16:00
Ile zapłacimy za dojazd do Portu Polska? Może być drogo, ale za to szybko  
Aktualizacja: 2026-02-22T16:00:00+01:00
9:20
Apple szuka Polaka do Siri już 6 rok. Najdroższa firma świata
Aktualizacja: 2026-02-22T09:20:00+01:00
9:10
Coś nie pasuje do obrazu Marsa. Polacy odkryli złożony system
Aktualizacja: 2026-02-22T09:10:00+01:00
9:00
Księżyc drży coraz częściej. Plany NASA do poprawki
Aktualizacja: 2026-02-22T09:00:00+01:00
8:30
Tysiące głosów, ale nie od ludzi. Boty pogrzebały nowe przepisy
Aktualizacja: 2026-02-22T08:30:00+01:00
8:20
Powąchali mumię i się zdziwili. Starożytna receptura
Aktualizacja: 2026-02-22T08:20:00+01:00
8:00
Przegapiliśmy sygnały od obcych. Co teraz?
Aktualizacja: 2026-02-22T08:00:00+01:00
7:20
Mamy dziurę grawitacyjną pod Antarktydą. I skubana rośnie
Aktualizacja: 2026-02-22T07:20:00+01:00
7:10
W kosmosie rozbrzmiewa chińska muzyka. Mają rozmach
Aktualizacja: 2026-02-22T07:10:00+01:00
7:00
Coś rozbiło księżyc Saturna na kawałki. "To raczej nie grawitacja"
Aktualizacja: 2026-02-22T07:00:00+01:00
16:40
Ogromny wyciek z lodołamacza. 10 tys. litrów oleju w wodzie
Aktualizacja: 2026-02-21T16:40:29+01:00
16:38
NASA naprawia wstydliwy problem. Start misji Artemis 2 już niebawem
Aktualizacja: 2026-02-21T16:38:32+01:00
16:37
Najdokładniejsza mapa Wszechświata. Opracowali ją Polacy
Aktualizacja: 2026-02-21T16:37:51+01:00
16:36
Grawitacja ulepiła bałwana. „Czegoś takiego nie widzieliśmy”
Aktualizacja: 2026-02-21T16:36:18+01:00
16:32
Zbombardowali magazyn rakiet. „Najważniejsza z rosyjskich fabryk”
Aktualizacja: 2026-02-21T16:32:12+01:00
16:00
70 dziwnych galaktyk na krawędzi Wszechświata. Wnioski są niepokojące
Aktualizacja: 2026-02-21T16:00:00+01:00
12:24
Starliner o włos od kosmicznej zagłady. Chodziło o reputację
Aktualizacja: 2026-02-21T12:24:56+01:00
12:24
Trafili na zapomniane miasto. W Polsce
Aktualizacja: 2026-02-21T12:24:11+01:00
9:20
DJI ROMO P to piękny robot z bebechami na wierzchu, ale za tyle to nie - test
Aktualizacja: 2026-02-21T09:20:00+01:00
9:10
W wiecznym mroku Księżyca powstanie niezwykła maszyna. Chodzi o twój zegarek
Aktualizacja: 2026-02-21T09:10:00+01:00
9:00
Krótki błysk, wielka zagadka. Złapali czarną dziurę na zbrodni
Aktualizacja: 2026-02-21T09:00:00+01:00
8:30
Rekordowe neutrino uderzyło w Ziemię. To nie był przypadek
Aktualizacja: 2026-02-21T08:30:00+01:00
8:20
Roboty drukują beton pod wodą. "Twardnieje w sekundę"
Aktualizacja: 2026-02-21T08:20:00+01:00
8:00
Strzelają w zorzę polarną. "Ważny powód"
Aktualizacja: 2026-02-21T08:00:00+01:00
7:20
Telefon odpala Cyberpunka 2077. Marzyłem o tym latami
Aktualizacja: 2026-02-21T07:20:00+01:00
7:10
Żegnaj Apple i Google. Zabieram swoje zdjęcia
Aktualizacja: 2026-02-21T07:10:00+01:00
7:00
Jak dodzwonić się do DPD? Mam sposób na ominięcie irytującego bota
Aktualizacja: 2026-02-21T07:00:00+01:00
23:39
Te komputery będziesz chciał zobaczyć na swoim biurku. Wybrałem mojego faworyta
Aktualizacja: 2026-02-20T23:39:14+01:00
20:43
Przeżyli dzięki iPhone'owi. Kluczowa jedna funkcja
Aktualizacja: 2026-02-20T20:43:25+01:00
20:10
YouTube chce, żebyś gadał z telewizorem. Powie ci, co oglądasz
Aktualizacja: 2026-02-20T20:10:00+01:00
20:00
Zapomnij o AI slop. Microsoft właśnie wymyślił morgowanie
Aktualizacja: 2026-02-20T20:00:00+01:00
19:45
Legendarna gra Pokemon wraca. Zagrasz na nowym sprzęcie
Aktualizacja: 2026-02-20T19:45:54+01:00
19:30
OneDrive puka do twojego Maca. Prosi o drugą szansę
Aktualizacja: 2026-02-20T19:30:28+01:00
19:23
Asystent Bixby zmartwychwstał. Będzie twoim ekspertem
Aktualizacja: 2026-02-20T19:23:09+01:00
19:04
Przeczytałem, co piszecie o smogu. Aż nie mogę uwierzyć
Aktualizacja: 2026-02-20T19:04:51+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA