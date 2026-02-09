Logo
Oto wnętrze nowego Ferrari. Zaprojektował je gość od iPhone'a

Jony Ive, LoveFrom i wnętrze pierwszego elektrycznego Ferrari. Wyszło coś, co niemalże mogło by być brandowane logiem Apple’a.

Maciej Gajewski
Ferrari Luce wnętrze
Ferrari Luce to nie tylko pierwszy w pełni elektryczny samochód w historii włoskiej marki, ale również projekt, który już na etapie prezentacji wnętrza budzi niemałe zainteresowanie. I nic dziwnego, za rzeczone wnętrze odpowiada Sir Jony Ive - legendarny projektant Apple’a, twórca iPhone’a, iMaca czy Apple Watcha - oraz jego zespół LoveFrom.

Współpraca Ferrari z LoveFrom została oficjalnie ogłoszona we wrześniu 2021 r. przez Exor - holding kontrolowany przez rodzinę Agnellich, właścicieli Ferrari. To partnerstwo miało być czymś więcej niż tylko outsourcingiem designu - chodziło o połączenie legendarnej wydajności Ferrari z niezrównaną kreatywnością LoveFrom, jak podkreślał prezes Exor i Ferrari, John Elkann. Ive miał pełną swobodę twórczą w definiowaniu nowego języka stylistycznego marki.

Czytaj też:

Filozofia projektowa: Phygital

Ciekawym aspektem wnętrza Luce jest odejście od wszechobecnych ekranów dotykowych na rzecz fizycznych przełączników, pokręteł i przycisków, które współgrają z cyfrowymi wyświetlaczami. Fizyczne elementy sterujące wywołują kontekstowe reakcje na ekranach OLED. To podejście, określane jako phygital, ma na celu zredukowanie obciążenia poznawczego kierowcy i przywrócenie radości z interakcji z maszyną.

Wnętrze Luce to manifest luksusu i dbałości o detale. Zamiast plastiku dominuje anodowane aluminium (w 100 proc. z recyklingu), szkło Corning Fusion5 Glass oraz wysokogatunkowa skóra w miejscach kontaktu z ciałem. Każdy element - od kierownicy, przez przełączniki, po konsolę centralną - został precyzyjnie obrobiony metodą CNC, a mikrostruktura powierzchni zapewnia trwałość i głębię koloru.

Ferrari Luce - wnętrze

Kierownica Luce to reinterpretacja klasycznej, trójramiennej kierownicy Nardi wykonana z anodowanego aluminium i skóry. Składa się z 19 elementów obrabianych CNC, jest o 400 gramów lżejsza od standardowej, a jej struktura została celowo odsłonięta, by podkreślić wytrzymałość i jakość materiału. Na ramionach umieszczono dwa analogowe moduły sterowania - po prawej manettino do wyboru trybów jazdy (Range, Tour, Performance), po lewej manettino do konfiguracji podwozia i zawieszenia.

Ferrari Luce - wnętrze

Paddle shifters, czyli łopatki za kierownicą, służą do regulacji rekuperacji i dostarczania momentu obrotowego - to ukłon w stronę sportowych emocji, nawet w aucie elektrycznym. Warto podkreślić, że kierownica Luce jest znacznie mniej „zagracona” niż w obecnych modelach Ferrari, a jej minimalistyczny design przywołuje na myśl luksusowe wnętrza samolotów biznesowych.

Ferrari Luce - wnętrze

Instrumentarium Luce składa się z dwóch nakładających się na siebie wyświetlaczy OLED od Samsunga - górny z trzema dużymi wycięciami, przez które widoczne są cyfrowe tarcze dolnego ekranu. W centralnym miejscu znajduje się fizyczna, aluminiowa wskazówka prędkościomierza, podświetlana przez 15 LED-ów i poruszająca się po okręgu dzięki mechanizmowi zębatkowemu. Efekt trójwymiarowości potęgują soczewki ze szkła Corning, a całość otaczają pierścienie z anodowanego aluminium.

Ferrari Luce - wnętrze

Typografia wskaźników została zaprojektowana specjalnie dla Luce (LoveFrom Maranello), inspirowana historycznymi zegarami Veglia i Jaeger z lat 50. i 60. Kolory podświetlenia zmieniają się w zależności od trybu jazdy (zielony - Dry, bursztynowy - Sport, niebieski - Wet, jasnoniebieski - Ice, czerwony - ESC Off).

Ferrari Luce - kierownica

Centralny panel sterowania to ekran OLED o przekątnej 10,12 cala, zamontowany na przegubie kulowym, co pozwala na jego obracanie w stronę kierowcy lub pasażera. Pod ekranem znajduje się podparcie dłoni, a obsługa odbywa się za pomocą pięciu aluminiowych przełączników i szklanego pokrętła głośności. W prawym górnym rogu ekranu umieszczono multigraf - mechaniczno-cyfrowy zegar z trzema niezależnymi wskazówkami, który może pełnić funkcję zegara, chronografu, kompasu lub wskaźnika Launch Control. Mechanizm multigrafu to autorskie rozwiązanie LoveFrom.

Ferrari Luce - wnętrze

Panel sterowania pozwala na szybki dostęp do najważniejszych funkcji (klimatyzacja, ustawienia samochodu, multimedia), a głębsze opcje dostępne są przez dotykowy interfejs. Fizyczne przełączniki zapewniają satysfakcjonującą haptykę, a całość została zaprojektowana z myślą o minimalizacji rozproszenia uwagi.

Klucz do samochodu wykonano ze szkła Corning Fusion5 Glass i wyposażono w wyświetlacz E Ink - w kieszeni jest żółty (kolor Ferrari), a po włożeniu do magnetycznego gniazda w konsoli zmienia kolor na czarny, inicjując sekwencję uruchamiania auta. To teatralne doświadczenie, które ma zastąpić emocje związane z odpalaniem silnika spalinowego.

Ferrari Luce - kluczyk

Dźwignia zmiany biegów również wykonana jest ze szkła Fusion5, z mikroperforacjami wykonanymi laserowo (13 tys. otworów), przez które prześwituje podświetlenie. Konsola zawiera także podwójne uchwyty na kubki, schowki dla kierowcy i pasażera oraz panel sterowania dla pasażerów tylnej kanapy.

Panel sufitowy Luce zawiera fizyczny przełącznik Launch Control, inspirowany lotnictwem - aby aktywować tryb maksymalnego przyspieszenia, należy pociągnąć i przekręcić aluminiową dźwignię.

Luce to nie tylko samochód, ale dzieło sztuki inżynieryjnej i kulturowy eksperyment

Czy stanie się ikoną? Odpowiedź poznamy już wkrótce, gdy na drogi wyjedzie pierwszy elektryczny Ferrari z wnętrzem zaprojektowanym przez twórcę iPhone’a. Postaramy się je jak najszybciej przetestować, choć niewątpliwie będzie to niemałym wyzwaniem.

Maciej Gajewski
09.02.2026 17:06
