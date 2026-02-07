Dreame wjedzie do twojego domu na pełnej. I jeszcze podziękujesz

Ładowanie...

Dreame, marka która jeszcze kilka lat temu kojarzyła się głównie z robotami sprzątającymi i odkurzaczami pionowymi, właśnie wykonała największy zwrot w swojej historii. Podczas konferencji w warszawskim Koneserze firma zaprezentowała nie kilka, nie kilkanaście, lecz kilkadziesiąt nowych urządzeń - i to z kategorii, które dotąd były dla niej kompletnie obce: duże AGD, telewizory, a nawet telefony. Firma wprost deklaruje, że chce wyposażyć całe domy - i to nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.

Dreame nie rzuca się na głęboką wodę bez asekuracji. Firma ma za sobą rok, który trudno nazwać inaczej niż spektakularnym. Sprzedaż robotów sprzątających wzrosła rok do roku o 71 proc., a segment odkurzaczy Wet&Dry eksplodował aż o 400 proc. W pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku Dreame zostało liderem sprzedaży ilościowej robotów domowych w Europie, a na wielu rynkach zdobyło również pierwsze miejsce pod względem przychodów.

Nic dziwnego, że zarząd uznał, iż to najlepszy moment, by wejść w nowe kategorie. Europa Środkowo‑Wschodnia i kraje nordyckie zostały wskazane jako strategiczne kierunki ekspansji, a Polska - jako jeden z kluczowych rynków. I trudno się dziwić: to właśnie u nas Dreame ma jedną z najbardziej lojalnych i dynamicznie rosnących baz klientów.

Lodówki Mega Pro - ofensywa zaczyna się w kuchni

Dreame Mega Pro

Największą niespodzianką w segmencie AGD są lodówki z serii Mega Pro. Dreame postawiło na konstrukcje, które z zewnątrz wyglądają jak klasyczne modele z segmentu mid-range, ale wewnątrz oferują zaskakująco dużo przestrzeni - od 406 do 456 litrów. To zasługa technologii SpaceBoost, czyli sprytnej optymalizacji układu izolacji i komory chłodniczej.

W środku znajdziemy m.in.:

strefę FreshFlex z regulacją temperatury od -4 do 1°C, idealną do mięsa, ryb czy nabiału,

system AeroFresh z filtrem z węgla aktywnego, który usuwa zapachy i ogranicza rozwój bakterii,

pełny No-Frost, który eliminuje konieczność rozmrażania.

Dreame Mega Pro

Ceny? Startują od 2199 zł (lub 2049 zł w promocji), a największy model kosztuje 2899 zł (2599 zł w promocji).

Zmywarki DZ40 Pro i DZ60 Pro - HydraFlow 360° ma nas przekonać

Dreame DZ60 Pro

Zmywarki Dreame to kolejna kategoria, w której producent nie zamierza być jednym z wielu. Model DZ60 Pro zdobył nagrodę Best in Home Appliances na IFA 2025, i trudno się dziwić - system mycia HydraFlow 360° wygląda jak coś, co mogłoby powstać w laboratorium NASA.

Trzy poziomy ramion natryskowych zwiększają zasięg mycia o 45 proc. względem klasycznych konstrukcji, a unikalne ramię FlexWing z podwójnymi skrzydłami i oscylacją 25° dodaje kolejne 30 proc. pokrycia. W praktyce oznacza to jedno: nawet najbardziej upierdliwe zabrudzenia nie mają szans.

Dreame DZ60 Pro

Model DZ60 Pro oferuje:

pojemność 15 kompletów,

klasę energetyczną A,

zużycie wody 10,8 l na cykl,

tryb przechowywania, który utrzymuje świeżość naczyń nawet przez 15 dni.

Ceny: 3199 zł za DZ40 Pro (2849 zł w promocji) i 3899 zł za DZ60 Pro (3499 zł w promocji).

Pralka Dreame L9 - pranie pianą i algorytmy AI

Dreame L9

Pralka L9 to jeden z najbardziej technologicznie zaawansowanych produktów w nowej ofercie. Dreame chwali się autorską technologią MousseBloom Ultra-clean Foam Wash, która zamiast klasycznego namaczania wykorzystuje gęstą pianę generowaną w rurce Venturiego. Ta wnika głęboko we włókna i skuteczniej usuwa tłuszcze, oleje i trudne zabrudzenia.

Proces prania przebiega w trzech etapach:

automatyczne dozowanie detergentu, mieszanie detergentu, wody i powietrza, równomierny natrysk piany na tkaniny.

Dreame L9

Do tego dochodzi natrysk cyrkulacyjny 8,5 l/min, system FreshLoop utrzymujący świeżość ubrań przez 12 godzin po zakończeniu cyklu oraz AI Smart Wash, które dobiera ilość wody i detergentu do wielkości wsadu. Algorytm AI Eccentric Control rozplątuje ubrania przed wirowaniem, co realnie zmniejsza zużycie tkanin.

Cena: 3399 zł (3099 zł w promocji).

Suszarka L9 - podwójna pompa ciepła i szybkie suszenie

Dreame L9

Suszarka Dreame L9 korzysta z podwójnej inwerterowej pompy ciepła, co przekłada się na:

30-minutowe suszenie pełnego wsadu,

20 proc. niższy hałas (68 dB),

20 proc. niższe zużycie energii.

Algorytm AI Smart Dry monitoruje wilgotność w czasie rzeczywistym, a funkcja PressFree Steam Care wygładza koszulę w 25 minut dzięki gęstej parze. Czterowarstwowy system filtracji DanderGuard wyłapuje kurz, włosy i pyłki, a pojemność 9 kg powinna wystarczyć większości gospodarstw.

Dreame L9

Cena: 3899 zł (3599 zł w promocji).

Piekarnik OZ60 Pro - pięć urządzeń w jednym

Dreame OZ60 Pro

W segmencie kuchennym Dreame nie zamierza być kolejnym producentem piekarników. Model OZ60 Pro to urządzenie, które realnie może zastąpić kilka sprzętów naraz. Oferuje klasyczne pieczenie konwekcyjne, gotowanie na parze, air fry, funkcję wypieku chleba oraz tryb fermentacji do jogurtów. W praktyce oznacza to, że w jednej zabudowie dostajemy piekarnik, parowar, frytkownicę beztłuszczową, automat do chleba i inkubator.

Komora ma pojemność 81 litrów, a system parowy o mocy 1600 W pozwala na precyzyjne gotowanie na parze i pieczenie wspomagane parą - technikę znaną z piekarników premium, która poprawia strukturę ciast i chrupkość pieczywa. Zakres temperatur od 30 do 260°C, kontrola PID i 10 trybów profesjonalnych dają dużą swobodę pracy.

Dreame OZ60 Pro

Na froncie znajdziemy duży, 6,86‑calowy panel dotykowy, a w pamięci zapisano 149 gotowych przepisów z automatycznymi ustawieniami czasu, temperatury i trybu.

Piekarnik ma klasę energetyczną A++ i oferuje parowe samooczyszczanie w 120°C. Cena: 3999 zł (3599 zł w promocji).

Płyty grzewcze i okap - klasyka z twistem

Dreame CZ40 Pro

Dreame uzupełnia kuchenne portfolio o dwie płyty i okap. CZ40 Pro to płyta gazowa z palnikami o mocy 4 kW, ale z nietypowym dodatkiem: kolorowym wyświetlaczem do sterowania dotykiem i gestami. To rzadkość w segmencie gazowym, który zwykle trzyma się konserwatywnych rozwiązań.

Dreame EZ40 Pro

Z kolei EZ40 Pro to płyta indukcyjna o mocy 2,4 kW, z czterema niezależnymi strefami, suwakami do sterowania i funkcją automatycznego odcięcia zasilania przy wykipieniu - przydatną, bo rzadko spotykaną w tej półce cenowej.

Dreame HZ40 Pro

Okap HZ40 Pro oferuje klasę energetyczną A+++, przepływ 600 m³/h i sterowanie gestami. To rozwiązanie, które faktycznie ma sens - przy gotowaniu często mamy mokre lub zabrudzone ręce.

Ceny: płyty po 999 zł (899 zł w promocji), okap 1799 zł (1599 zł w promocji).

Telewizory Dreame S100 - Mini LED wchodzi do salonu

Dreame S100

Najbardziej zaskakującą częścią ofensywy poza AGD są telewizory. Seria S100 to modele QLED z podświetleniem Mini LED, dostępne w rozmiarach 55, 65 i 75 cali. Dreame nie idzie tu w półśrodki - specyfikacja wygląda jak żywcem wyjęta z katalogu TCL czy Hisense.

Najważniejsze parametry:

rozdzielczość 4K,

podświetlenie Mini LED z ok. 200 strefami wygaszania,

panel QLED+,

odświeżanie 144 Hz,

jasność 400–600 nitów,

93 proc. pokrycia DCI-P3,

Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG,

system Google TV,

dźwięk 4.1.2 o mocy 70 W z Dolby Atmos,

3× HDMI (w tym 2× HDMI 2.1).

Telewizory obsługują VRR i ALLM, a za przetwarzanie obrazu odpowiada procesor Dreamind Pro AI, który analizuje każdą klatkę osobno.

Dreame S100

Ceny: 3399 zł za 55”, 4699 zł za 65”, 5999 zł za 75”.

Telefony Dreame - od sztandarowca po średniaki

Największym zaskoczeniem konferencji była jednak premiera telefonów. Dreame pokazało trzy modele, choć ich dostępność w Polsce pozostaje niejasna.

Telefony Dreame

Sztandarowy RS1 to w praktyce rebrandowana Nubia Z80 Ultra - nawet w menu ustawień widnieje oryginalna nazwa. Mimo to specyfikacja robi wrażenie:

6,85-calowy ekran 144 Hz z aparatem pod ekranem,

Snapdragon 8 Elite Gen 5,

akumulator 7200 mAh z ładowaniem 90 W przewodowym i 80 W bezprzewodowym,

zestaw aparatów 50 + 50 + 64 Mpx,

wodoszczelność IP68/69.

Telefony Dreame

Modele E1 i Air1 to konstrukcje bardziej autorskie. E1 oferuje AMOLED 120 Hz, MediaTeka Dimensity, baterię 5000 mAh i aparat 108 Mpx. Air1 wyróżnia się smukłą obudową - 5,9 mm i 172 g.

Wearables i akcesoria - smart ring, okulary i miniaturowe kamerki

Smart ring Dreame

Dreame pokazało też akcesoria, które mają budować ekosystem. Najciekawszy jest smart ring wykonany z ceramiki lotniczej, o grubości zaledwie 2,5 mm. Monitoruje sen, tętno, HRV, SpO₂, a do tego pozwala sterować muzyką, prezentacjami czy aparatem za pomocą gestów.

Kamery sportowe Dreame

Do tego dochodzą okulary z kamerą oraz miniaturowe kamerki sportowe wielkości kciuka, nagrywające w 8K.

X60 Ultra - Dreame wraca do tego, co umie najlepiej

Dreame X60 Ultra

Wśród nowości nie mogło zabraknąć robota sprzątającego. X60 Ultra (lub X60 Max Ultra Complete) to sztandarowiec z mocą ssania 35 000 Pa - ogromnym skokiem względem poprzednika. Konstrukcja ma tylko 7,95 cm wysokości, bo wieżyczka nawigacji chowa się w obudowie, co pozwala wjeżdżać pod większość mebli.

Dreame X60 Ultra

Nawigacja OmniSight korzysta z dwóch szerokokątnych kamer AI, które rozpoznają ponad 280 typów obiektów i tworzą trójwymiarową mapę otoczenia. Dodatkowo robot analizuje rodzaj zabrudzeń dzięki światłu niebieskiemu i czerwonego spektrum, dynamicznie dobierając parametry pracy.

Dreame X60 Ultra

Cena: 5999 zł (5599 zł w promocji). Premiera sklepowa: 25-26 lutego.

Promocje startowe - do 20 lutego

Duże AGD jest już dostępne w sklepie Dreame i u partnerów. Promocje startowe obowiązują do 20 lutego, z rabatami do 400 zł. Telewizory kupimy w Media Expert i Euro RTV AGD.

Co to oznacza dla polskiego rynku?

Dreame, które zaczynało jako firma z ekosystemu Xiaomi produkująca silniki do odkurzaczy, przeszło drogę, jakiej nie powstydziłby się żaden startup technologiczny. Najpierw podbiło rynek robotów sprzątających, potem odkurzaczy pionowych, a teraz wchodzi w segmenty, które dotąd były domeną gigantów z wieloletnim doświadczeniem.

Strategia jest jasna: wykorzystać zaufanie zdobyte w jednej kategorii, by wejść w kolejne. Ceny nie są niskie - Dreame celuje w segment premium i upper-mainstream, licząc, że innowacje i jakość przekonają klientów.

Czy to się uda? Konkurencja jest brutalna, ale Dreame już raz udowodniło, że potrafi wejść na rynek zdominowany przez wielkich graczy i wywrócić stolik. Teraz próbuje zrobić to ponownie - tylko na znacznie większą skalę.

Maciej Gajewski 07.02.2026 07:21

