REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Przez włam do e-dzienników kradną rodzicom kasę. Tu nie chodzi o oceny

Przerobienie długopisem 1 na 4 to pikuś przy tym, co dziś można zrobić z dziennikami w szkole.

Adam Bednarek
szkola
REKLAMA

Ministra edukacji Barbara Nowacka potwierdziła trzy przypadki włamań do dzienników elektronicznych. Nie oznacza to jednak, że nie było ich więcej – mowa w końcu o zdarzeniach, o których resort wie.

W przypadku incydentu w Otwocku sprawca wystawił jedynki na półrocze z jednego z przedmiotów. Rodzice otrzymali też wulgarne wiadomości. Rzecz jasna autorami nie byli nauczyciele, a osoby stojące za całym zamieszaniem.

REKLAMA

Niebezpiecznik informuje o przypadku, kiedy to z profilu nauczycielki wysłano do rodzica prośbę o wpłatę pieniędzy na podany numer telefonu. Argumentowano, że chodzi o wycieczkę do kina. Klasyczny już przekręt "na Blika" doczekał się nowego, nauczycielskiego wariantu. A wszystko to za pomocą elektronicznego dziennika.

Z ustaleń Niebezpiecznika wynika, że sprawcy analizowanych zdarzeń zalogowali się na konto nauczyciela. Musieli więc znać dane. Wystarczyło, że nauczyciel w systemach Librus lub Vulcan korzystał z tego samego hasła, które kiedyś gdzieś wyciekło, a nieszczęście gotowe.

Taki scenariusz potwierdzają przedstawiciele obu firm

Agata Sitarska z Librusa w rozmowie z Niebezpiecznikiem wyjaśniła, że "do włamań doszło z wykorzystaniem loginu i hasła, które były pozyskane przez atakujących m.in. z upublicznionych baz danych z wycieków". Doszło do wysyłki wiadomości i zmian w ocenach. Zwróciła także uwagę, że nauczyciele nie korzystają z uwierzytelniania dwuskładnikowego. Jedynie 18,63 proc. chroni w ten sposób swoje konto. Trochę to dziwi, biorąc pod uwagę, że to powszechna praktyka w popularnych aplikacjach.

Wielokrotnie wysyłaliśmy do użytkowników i dyrektorów szkół informacje o tym, dlaczego uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest przez nas rekomendowane oraz prośby o włączania i używanie tego rozwiązania. Administratorzy w szkołach mają narzędzia, którymi mogą wymuszać odpowiednie polityki bezpieczeństwa, jak np. obowiązkowe stosowanie 2FA na kontach nauczycieli. Dodatkowo w ostatnim czasie zaimplementowaliśmy funkcjonalność, która weryfikuje hasła z bazami skompromitowanych haseł i jeśli hasło użytkownika w nich występuje – zachęca lub wymusza jego zmianę (tu ponownie o tym, czy zmiana hasła jest obowiązkowa czy nie, decyduje szkoła jako administrator danych osobowych) – wyjaśniła w stanowisku przesłanym redakcji Niebezpiecznika.

To zresztą jest porada, do której powinni zastosować się wszyscy – nie tylko nauczyciele.

REKLAMA

Cóż, lata mijają, ale jedno się nie zmienia: wystarczy nieuwaga belfra, aby doszło do zmian w dzienniku. Wydaje się jednak, że kiedyś było trochę trudniej i naprawdę potrzebne było szczęśliwe zrządzenie losu, aby przy niektórych nazwiskach pojawiły się pozytywne oceny, a te złe magicznie zniknęły. Teraz wystarczy, że nauczyciel nie zmieni hasła, co jest raczej całkiem prawdopodobne. Obejdzie się bez odważnego śmiałka z talentem do podrabiania pisma.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
20.01.2026 15:24
Tagi: CyberbezpieczeństwooszustwoSzkoła
Najnowsze
15:24
Włamania do e-dzienników to fakt. Kradną rodzicom kasę i zmieniają oceny
Aktualizacja: 2026-01-20T15:24:36+01:00
14:59
Koniec telewizorów Sony, jakie znamy. Marka przejęta, trzęsienie na rynku
Aktualizacja: 2026-01-20T14:59:16+01:00
14:07
Realme ma smartfon jak powerbank. To jedyny sensowny kierunek w 2026 r.
Aktualizacja: 2026-01-20T14:07:04+01:00
13:26
Polacy kombinują, jak oszukać na kaucji. Ten "spryt" to zwykła głupota
Aktualizacja: 2026-01-20T13:26:51+01:00
12:23
Podniebne czołgi już w Polsce. To prawdziwy potwór na polu walki
Aktualizacja: 2026-01-20T12:23:55+01:00
12:07
PKP Intercity bije rekordy. Ambitny cel coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-01-20T12:07:10+01:00
10:51
Rosję przerazili męscy tancerze w GTA 6. "Moralne zepsucie"
Aktualizacja: 2026-01-20T10:51:24+01:00
10:15
Połączyła PS5, Xboxa i Switcha w jedną konsolę. Czyste szaleństwo
Aktualizacja: 2026-01-20T10:15:34+01:00
9:43
Polska zapłonęła na purpurowo. To był spektakularny pokaz
Aktualizacja: 2026-01-20T09:43:42+01:00
8:56
Samsung mnoży tanie smartfony. To sprytniejsze niż myślisz
Aktualizacja: 2026-01-20T08:56:47+01:00
8:11
Czeskie pociągi wracają na polskie tory. Uwierzysz im tym razem?
Aktualizacja: 2026-01-20T08:11:32+01:00
7:52
LEGO pokazało nowy hit. Słodki, drogi i nie trzeba sprzątać
Aktualizacja: 2026-01-20T07:52:16+01:00
6:45
Gemini możesz teraz poganiać. Tylko może się to na tobie zemścić
Aktualizacja: 2026-01-20T06:45:00+01:00
6:34
Polskie lotniska ze świetną zmianą. Dla pasażerów to skok w nadświetlną
Aktualizacja: 2026-01-20T06:34:00+01:00
6:23
Europa kontratakuje w kosmosie. Zmieniamy układ sił na orbicie
Aktualizacja: 2026-01-20T06:23:00+01:00
6:12
"Populizm" mówi minister o odcięciu social mediów młodym. Ja mówię "cykor"
Aktualizacja: 2026-01-20T06:12:00+01:00
6:01
Mazury będą cmentarzem samolotów całej Europy. "Złom" na wagę złota
Aktualizacja: 2026-01-20T06:01:00+01:00
21:44
Chrome na iPhone z nowością, na którą czekano latami. W końcu się przeniosę
Aktualizacja: 2026-01-19T21:44:13+01:00
21:00
InPost Easy to paczkomaty na całą Europę. Rusza przełomowa usługa
Aktualizacja: 2026-01-19T21:00:33+01:00
20:41
Ile RAM żarłoczna AI zabierze nam z rynku? Policzyli i jest fatalnie
Aktualizacja: 2026-01-19T20:41:42+01:00
20:32
Motorola Edge 60 Neo to tania odpowiedź na absurdalnie drogie małe smartfony
Aktualizacja: 2026-01-19T20:32:03+01:00
20:18
Mały Musk chce od Microsoftu i OpenAI wielkiej kasy. Boli go ego
Aktualizacja: 2026-01-19T20:18:50+01:00
20:01
Copilot w Polsce zrywa krawat. Teraz to luzak i robi filmy za darmo
Aktualizacja: 2026-01-19T20:01:01+01:00
19:47
Powerbanka nie użyjesz w podróży. Męczący zakaz w popularnej linii
Aktualizacja: 2026-01-19T19:47:41+01:00
19:29
W USA jak u ruskich oligarchów. OpenAI pompuje kasę w startup szefa
Aktualizacja: 2026-01-19T19:29:33+01:00
18:37
Policja testuje dwa systemy AI. Oba przerażają mnie jako obywatela
Aktualizacja: 2026-01-19T18:37:41+01:00
18:26
Żart dnia: Windows 11 lepszy od Windowsa 10 - twierdzi Microsoft
Aktualizacja: 2026-01-19T18:26:31+01:00
17:09
Kometa 3I/Atlas na nowych, zaskakujących zdjęciach. Widać cząsteczki organiczne
Aktualizacja: 2026-01-19T17:09:34+01:00
16:58
Apple ma plan, aby nowy iPhone nie podrożał. Uderzy w bogaczy jak Robin Hood
Aktualizacja: 2026-01-19T16:58:59+01:00
16:45
10 GB od Orange za darmo. Działa w Polsce i UE, idealnie na ferie
Aktualizacja: 2026-01-19T16:45:25+01:00
16:34
Twórcy Cyberpunka 2077 kasują cudnego moda. No i mają rację
Aktualizacja: 2026-01-19T16:34:23+01:00
16:07
Telefony z trąbami stają się faktem. Nowy trend kompletnie nie ma sensu
Aktualizacja: 2026-01-19T16:07:23+01:00
15:40
Napad z bronią na 40 nerdów. Zwinęli karty Pokemon, ich wartość szokuje
Aktualizacja: 2026-01-19T15:40:16+01:00
15:16
Coś pędzi ze Słońca w naszą stronę. Aż trzeszczy radio i pada łączność
Aktualizacja: 2026-01-19T15:16:49+01:00
13:56
Okręty USA dostaną zabójcze lasery. To koniec ery amunicji
Aktualizacja: 2026-01-19T13:56:44+01:00
13:16
Siedział na lotnisku 9 dni z zagłuszarką. "Totalna kompromitacja służb"
Aktualizacja: 2026-01-19T13:16:15+01:00
12:43
Nintendo Switch 2 w atrakcyjnie niskiej cenie. Gratisy tylko pomagają
Aktualizacja: 2026-01-19T12:43:58+01:00
12:04
Darmowa aplikacja nie wystarczy. Polskie Vasco udowadnia to w Las Vegas
Aktualizacja: 2026-01-19T12:04:22+01:00
11:40
Stworzyli wolframowy miecz dla naszych czołgów. Przebija pancerz jak masło
Aktualizacja: 2026-01-19T11:40:32+01:00
10:35
Łączność satelitarna w telefonach przestaje być ciekawostką. Wchodzi ulepszenie
Aktualizacja: 2026-01-19T10:35:21+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA