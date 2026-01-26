REKLAMA
Największa w historii Polski tarcza antydronowa. San zmaże traumę 2025 roku

Znamy pierwsze szczegóły systemu San. Będzie to najnowocześniejsza i największa w historii Wojska Polskiego tarcza dedykowana zwalczaniu dronów.

Bogdan Stech
Wojsko Polskie buduje nowoczesny system do zwalczania dronów. Pierwsze baterie nowego systemu San mają trafić do armii jeszcze w tym roku.
Generał dywizji Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia, w rozmowie z portalem Defence24.pl odsłonił kulisy tego ambitnego projektu, który ma stać się fundamentem naszej obrony przeciwlotniczej nowej generacji. Z informacji serwisu wynika, że "umowa dotycząca systemu przeciwdziałania bezzałogowcom typu San zostanie podpisana jeszcze w tym miesiąciu, najprawdopodobniej 29 stycznia". 

Lekcja z niepokojącej jesieni

Impulsem do przyspieszenia prac nad systemem San były m.in. wydarzenia z września ubiegłego roku, kiedy polska przestrzeń powietrzna została wystawiona na próbę przez niezidentyfikowane obiekty.

Rozwój technologii bezzałogowych, od potężnych maszyn rozpoznawczych po uderzeniowe drony dalekiego zasięgu typu Geran czy Gerbera, wymusił na strategach z Agencji Uzbrojenia stworzenie kompleksowego rozwiązania.

San nie będzie jedynie kolejnym radarem i działkiem w arsenale wojska, lecz inteligentną strukturą zdolną do wykrywania i eliminowania szerokiego spektrum celów. Jak podkreśla gen. Kuptel, system ma radzić sobie nie tylko z prymitywnymi "latającymi kosiarkami" (nawiązanie do rosyjskich dronów dalekiego zasięgu z rodziny Shahed), ale także z mniejszymi, zwrotnymi dronami FPV, a w sprzyjających warunkach nawet ze śmigłowcami i samolotami przeciwnika.

Inteligentna bateria i zabójcza precyzja

Jak podaje serwis Defence24 sercem systemu San będzie bateria obrony przeciwlotniczej o unikatowej architekturze. Polska armia stawia na wielowarstwowość, łącząc w jednej jednostce różnorodne narzędzia eliminacji zagrożeń.

Kluczowym elementem będą nowoczesne armaty kalibru 30 mm, wykorzystujące amunicję programowalną, która pozwala na niszczenie roju dronów za pomocą precyzyjnie detonowanych chmur odłamków.

Uzupełnieniem siły ognia będą niskokosztowe (około 100 tys. zł) rakiety APKWS, które wypełniają lukę między drogimi pociskami przeciwlotniczymi a artylerią. To niekierowane rakiety kalibru 70 mm, które po zamontowaniu specjalnych modułów, zamieniają się w rakiety kierowane naprowadzane na laser.

Co ciekawe, San wprowadzi drony do walki przeciwko dronom. Będą to specjalne bezzałogowe drony typu kamikadze, zaprojektowane wyłącznie do polowania na maszyny wroga w powietrzu. Takie maszyny są już z powodzeniem wykorzystywane w Ukrainie.

Całość domykać będzie warstwa tzw. niekinetyczna, czyli urządzenia, które nie używają tradycyjnej amunicji i pocisków. To zaawansowane systemy walki elektronicznej zdolne do oślepienia i przejęcia kontroli nad obcym sprzętem oraz - być może - także broń mikrofalowa oraz lasery.

Elektroniczne oczy, których nie da się oszukać

Skuteczność systemu San ma opierać się na jego niezwykłej zdolności do obserwacji otoczenia. Generał Kuptel wskazuje, że system zostanie wyposażony w pełny wachlarz czujników. Baterie otrzymają radary aktywne, ale także pasywne czujniki radiowe, które nie emitują własnych sygnałów, przez co są niemal niewykrywalne dla przeciwnika.

Wsparcie sensorów optycznych pozwoli na błyskawiczną klasyfikację i śledzenie celów nawet w trudnych warunkach pogodowych. Taka konfiguracja sprawia, że San będzie w stanie odróżnić migrujące ptaki od nadlatującego zagrożenia.

Wyścig z czasem i wyzwanie dla przemysłu

Harmonogram nakreślony przez szefa Agencji Uzbrojenia nie pozostawia marginesu na błąd. W 2026 r. pierwsze baterie mają trafić do jednostek. Plan zakłada, że do końca 2027 r. Wojsko Polskie będzie dysponowało kilkunastoma w pełni operacyjnymi bateriami systemu San, które zostaną włączone w struktury istniejących dywizjonów przeciwlotniczych.

Jest to plan niezwykle ambitny, stanowiący ogromne wyzwanie logistyczne i technologiczne dla krajowego przemysłu obronnego. Choć San jest projektem wiodącym, gen. Kuptel zaznacza, że to tylko jeden z elementów budowy nowej, wielowarstwowej odporności państwa na zagrożenia asymetryczne, które zdefiniują konflikty zbrojne nadchodzącej dekady.

Bogdan Stech
26.01.2026 21:52
