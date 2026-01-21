REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Tych słuchawek nie poczujesz w uszach. Sony zaskoczyło

Sony chce, żebyś słyszał muzykę i dźwięki z otoczenia jednocześnie. Wprowadza na rynek słuchawki otwarte, których nawet nie poczujesz.

Albert Żurek
Sony LinkBuds Clip
REKLAMA

Popularny producent sprzętu audio idzie za trendami, czego efektem są najnowsze LinkBuds Clip. To sprzęt kształtem przypominającym kolczyki, który przypina się na uszy. Marka chwali się wygodą i wysoką jakością dźwięku znaną z innych produktów Sony.

REKLAMA

Sony LinkBuds Clip - przypinane słuchawki douszne

Japońska firma już wcześniej miała w ofercie otwarte słuchawki z serii LinkBuds Open. Nowy model Clip wyróżnia się budową - nie są to klasyczne pchełki dokanałowe, a douszne z otwartym charakterem. Konstrukcja przypomina literę C, dzięki czemu nie wchodzi w głąb kanału słuchowego, ale sprzęt jednocześnie pasuje do uszu o różnych kształtach.

Słuchawki przypinamy do ucha za pomocą pałąka mocującego, który ma zapewniać wysoką stabilność - ze względu na nietypową konstrukcję nie powinny zatem wypadać. W zestawie znajdziemy też poduszeczki, które pozwalają nieco zmienić sposób mocowania na pałąku.

Z uwagi na otwartą konstrukcję producent wyposażył sprzęt w trzy tryby słuchania dostosowane do otoczenia, które zmienia się stuknięciem w słuchawkę:

  • tryb standardowy - domyślny, stworzony z myślą o odtwarzaniu muzyki;
  • tryb wzmocnienia głosu - ułatwia słuchanie podcastów, dźwięki z filmów szczególnie w głośnych miejscach;
  • tryb redukcji przenikania dźwięku - sprawia, że osoby w komunikacji miejskiej nie będą słyszeć, co mamy na słuchawkach.

Czytaj też:

Wysoka jakość dźwięku oraz długi czas pracy na baterii

Sony chwali się, że LinkBuds Clip wspiera system interpolacji DSEE, który podwyższa jakość skompresowanych plików muzycznych, dźwięk przestrzenny 360 oraz 10-pasmowy korektor dostępny w aplikacji Sony Sound Connect. W urządzeniu zastosowano też procesor dźwiękowy wspierający przechwytywanie głosu podczas rozmów telefonicznych.

Dodano też czujnik przewodnictwa kostnego oraz system redukcji zakłóceń dla mikrofonów, a więc przynajmniej w teorii rozmowy nie powinny stanowić problemu z nowymi Sony LinkBuds Clip. Co z czasem pracy na baterii? To maksymalnie 9 godz. na samych słuchawkach, co jest bardzo dobrym wynikiem. Czas wydłużymy do 37 godz. za sprawą etui ładującego. 

REKLAMA

Sprzęt jest też odporny na zachlapania, co potwierdza standard IPX4. Sony nie zapomniało o wsparciu połączenia wielopunktowego do szybkiego łączenia z różnymi urządzeniami za sprawą Bluetooth. Słuchawki mają być dostępne w czterech kolorach: szarobeżowym, czarnym, lawendowym i zielonym.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
21.01.2026 17:00
Tagi: SłuchawkiSłuchawki bezprzewodoweSony
Najnowsze
16:38
Szef Microsoftu opowiada piękne bajki. "Stracimy społeczne przyzwolenie"
Aktualizacja: 2026-01-21T16:38:33+01:00
16:17
W gry z Xboxa zagrasz za darmo. Nie musisz mieć konsoli
Aktualizacja: 2026-01-21T16:17:30+01:00
15:56
Ogrzeją się w nietypowy sposób. Pierwsza taka inwestycja
Aktualizacja: 2026-01-21T15:56:53+01:00
15:55
mObywatel z ulepszeniem. Koniec chodzenia do urzędu
Aktualizacja: 2026-01-21T15:55:14+01:00
15:39
Windows 11 psuje aplikacje. To już nie jest zabawne
Aktualizacja: 2026-01-21T15:39:13+01:00
15:37
Minister krótko o cenach energii. Bez atomu zapłaczemy
Aktualizacja: 2026-01-21T15:37:04+01:00
14:31
Coca-Cola się zmieni. Nowy składnik w zdrowej wersji
Aktualizacja: 2026-01-21T14:31:25+01:00
13:04
Tak umiera Słońce. Przerażające, ale nie można oderwać wzroku
Aktualizacja: 2026-01-21T13:04:37+01:00
12:47
System kaucyjny zaliczył falstart. Teraz przyspiesza jak szalony
Aktualizacja: 2026-01-21T12:47:47+01:00
12:23
Pierwsza krowa na świecie, która drapie się patykiem. Naukowcy oszołomieni
Aktualizacja: 2026-01-21T12:23:21+01:00
11:16
Orange żegna papierowe umowy. Nowa usługa to czysta wygoda
Aktualizacja: 2026-01-21T11:16:34+01:00
11:07
Wielkie koncerny wciąż chcą, żebyś płacił za transport wody. HOLY udowadnia, że to przeszłość
Aktualizacja: 2026-01-21T11:07:55+01:00
10:31
ChatGPT sam sprawdzi, ile masz lat. Algorytm wyczuje, że kręcisz
Aktualizacja: 2026-01-21T10:31:49+01:00
9:47
Jaki telefon do zdjęć i wideo w normalnych pieniądzach? Mam kilka opcji
Aktualizacja: 2026-01-21T09:47:46+01:00
9:39
Samsung: "nasze tanie telefony nie podrożeją". Znaleźli sposób
Aktualizacja: 2026-01-21T09:39:36+01:00
9:02
Firmy dostały list z instrukcją na wojnę. Szykują się do obrony totalnej
Aktualizacja: 2026-01-21T09:02:20+01:00
8:09
Koniec AirPodsów, jakie znamy. Apple stawia na kamery i machanie rękami
Aktualizacja: 2026-01-21T08:09:57+01:00
7:27
Europa szykuje bicz na Muska. "Koniec z cyfrowym rynsztokiem"
Aktualizacja: 2026-01-21T07:27:57+01:00
6:45
Motorola Edge 70 Fusion zawstydzi iPhone'a 17e. Mocne trzewia i bateria
Aktualizacja: 2026-01-21T06:45:00+01:00
6:34
ChatGPT niedługo zbankrutuje. Jak to możliwe? Z satysfakcją tłumaczę
Aktualizacja: 2026-01-21T06:34:00+01:00
6:23
Pan i Pani Smirnow. Małżeństwo z Rosji szpieguje nas i śle bombę kurierem
Aktualizacja: 2026-01-21T06:23:00+01:00
6:12
Procesor NVIDIA w laptopie zamiast AMD i Intela. Ten przełom już rusza
Aktualizacja: 2026-01-21T06:12:00+01:00
6:01
Fuzja OnePlus, Realme i Oppo może zmienić rynek. Tylko fani nie chcą
Aktualizacja: 2026-01-21T06:01:00+01:00
22:00
Samsung Galaxy A57 będzie hitem. Najbardziej opłacalny smartfon 2026
Aktualizacja: 2026-01-20T22:00:02+01:00
20:59
Przywrócili legendarną serię reklam Mac vs PC. I to dla okrutnego produktu
Aktualizacja: 2026-01-20T20:59:36+01:00
20:42
Ryanair kpi z Elona Muska. Rusza promocja "dla wielkich idiotów"
Aktualizacja: 2026-01-20T20:42:24+01:00
20:00
Tajemnicza choroba astronauty. Ewakuowali go ze Stacji Kosmicznej
Aktualizacja: 2026-01-20T20:00:00+01:00
19:28
Android już nie taki otwarty. Google utrudnia instalowanie apek z sieci
Aktualizacja: 2026-01-20T19:28:03+01:00
19:14
Apple zmienia App Store na gorsze. Granica przyzwoitości przekroczona
Aktualizacja: 2026-01-20T19:14:19+01:00
18:33
Ziemia straci grawitację na 7 sekund? NASA tłumaczy, Internet oszalał
Aktualizacja: 2026-01-20T18:33:32+01:00
18:08
Stolica polskiego smogu ma komunikację za darmo. I hejterzy się duszą
Aktualizacja: 2026-01-20T18:08:45+01:00
17:31
Kometa 3I/Atlas jest za symetryczna. Takich smug nie ma w świecie komet
Aktualizacja: 2026-01-20T17:31:52+01:00
16:59
"AI jest dobre, wy nie rozumiecie” Szef Razera chwali słoik z hologramem
Aktualizacja: 2026-01-20T16:59:00+01:00
16:50
Wyczekiwany gadżet OpenAI robią ludzie z Apple. Będzie stale z tobą
Aktualizacja: 2026-01-20T16:50:10+01:00
16:17
W 2026 smartfony będą droższe. O dziwo biedni tego nie poczują
Aktualizacja: 2026-01-20T16:17:06+01:00
16:06
ChatGPT miał zabić człowieka. Zarzuty są naprawdę ciężkie
Aktualizacja: 2026-01-20T16:06:02+01:00
15:45
iPhone 18 Pro poznasz od razu po ekranie. Dobra zmiana pod szkłem
Aktualizacja: 2026-01-20T15:45:48+01:00
15:24
Przez włam do e-dzienników kradną rodzicom kasę. Tu nie chodzi o oceny
Aktualizacja: 2026-01-20T15:24:36+01:00
14:59
Koniec telewizorów Sony, jakie znamy. Marka przejęta, trzęsienie na rynku
Aktualizacja: 2026-01-20T14:59:16+01:00
14:07
Realme ma smartfon jak powerbank. To jedyny sensowny kierunek w 2026 r.
Aktualizacja: 2026-01-20T14:07:04+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA