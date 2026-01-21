Tych słuchawek nie poczujesz w uszach. Sony zaskoczyło
Sony chce, żebyś słyszał muzykę i dźwięki z otoczenia jednocześnie. Wprowadza na rynek słuchawki otwarte, których nawet nie poczujesz.
Popularny producent sprzętu audio idzie za trendami, czego efektem są najnowsze LinkBuds Clip. To sprzęt kształtem przypominającym kolczyki, który przypina się na uszy. Marka chwali się wygodą i wysoką jakością dźwięku znaną z innych produktów Sony.
Sony LinkBuds Clip - przypinane słuchawki douszne
Japońska firma już wcześniej miała w ofercie otwarte słuchawki z serii LinkBuds Open. Nowy model Clip wyróżnia się budową - nie są to klasyczne pchełki dokanałowe, a douszne z otwartym charakterem. Konstrukcja przypomina literę C, dzięki czemu nie wchodzi w głąb kanału słuchowego, ale sprzęt jednocześnie pasuje do uszu o różnych kształtach.
Słuchawki przypinamy do ucha za pomocą pałąka mocującego, który ma zapewniać wysoką stabilność - ze względu na nietypową konstrukcję nie powinny zatem wypadać. W zestawie znajdziemy też poduszeczki, które pozwalają nieco zmienić sposób mocowania na pałąku.
Z uwagi na otwartą konstrukcję producent wyposażył sprzęt w trzy tryby słuchania dostosowane do otoczenia, które zmienia się stuknięciem w słuchawkę:
- tryb standardowy - domyślny, stworzony z myślą o odtwarzaniu muzyki;
- tryb wzmocnienia głosu - ułatwia słuchanie podcastów, dźwięki z filmów szczególnie w głośnych miejscach;
- tryb redukcji przenikania dźwięku - sprawia, że osoby w komunikacji miejskiej nie będą słyszeć, co mamy na słuchawkach.
Wysoka jakość dźwięku oraz długi czas pracy na baterii
Sony chwali się, że LinkBuds Clip wspiera system interpolacji DSEE, który podwyższa jakość skompresowanych plików muzycznych, dźwięk przestrzenny 360 oraz 10-pasmowy korektor dostępny w aplikacji Sony Sound Connect. W urządzeniu zastosowano też procesor dźwiękowy wspierający przechwytywanie głosu podczas rozmów telefonicznych.
Dodano też czujnik przewodnictwa kostnego oraz system redukcji zakłóceń dla mikrofonów, a więc przynajmniej w teorii rozmowy nie powinny stanowić problemu z nowymi Sony LinkBuds Clip. Co z czasem pracy na baterii? To maksymalnie 9 godz. na samych słuchawkach, co jest bardzo dobrym wynikiem. Czas wydłużymy do 37 godz. za sprawą etui ładującego.
Sprzęt jest też odporny na zachlapania, co potwierdza standard IPX4. Sony nie zapomniało o wsparciu połączenia wielopunktowego do szybkiego łączenia z różnymi urządzeniami za sprawą Bluetooth. Słuchawki mają być dostępne w czterech kolorach: szarobeżowym, czarnym, lawendowym i zielonym.