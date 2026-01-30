REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Zaoszczędzisz mnóstwo nerwów na lotnisku? Mamy oficjalny komunikat LOT

Śledzenie bagażu to nie gadżet, to konieczność. Nowa funkcja od Apple'a pozwala udostępnić lokalizację zguby obsłudze, ale czy polski przewoźnik jest na to gotowy? Oficjalne stanowisko firmy daje nadzieję, ale na razie musicie uzbroić się w cierpliwość.

Oliwier Nytko
Zaoszczędzicie mnóstwo nerwów na lotnisku. Mam oficjalny komunikat LOT
REKLAMA

Wrzucony do walizki AirTag to nie zbędny gadżet dla fanów nowinek, a realna potrzeba każdego, kto choć raz poczuł stres związany z pustą karuzelą bagażową. Ot, możliwość sprawdzenia w aplikacji, czy bagaż faktycznie leci ze mną, czy może został w porcie przesiadkowym, daje poczucie kontroli nad sytuacją, na którą pasażer zazwyczaj nie ma wpływu.

To rozwiązanie przydaje się w sytuacjach kryzysowych, gdy obsługa lotniska rozkłada ręce, a ja dokładnie widzę, że moja własność znajduje się trzy terminale dalej. Albo w Kopenhadze, bo miałem tylko 55 min na przesiadkę, i tak odleciałem z dwugodzinnym opóźnieniem, ale bagaż nie dotarł do Krakowa. True story.

REKLAMA

W dobie coraz częstszych opóźnień i problemów logistycznych na dużych lotniskach posiadanie własnego systemu śledzenia to przede wszystkim oszczędność nerwów. Zamiast liczyć na szczęście, mogę na bieżąco monitorować status przesyłki. To nie jest pokaz ekstrawagancji, lecz pragmatyczne podejście do podróżowania, które pozwala uniknąć wielogodzinnego czekania na wyjaśnienia czy sprawdzania, gdzie jest moja walizka.

Jak działa Share Item Location?

Niedawna premiera AirTag 2 przyniosła przypomnienie o sposobie, w jaki można odzyskiwać zgubione przedmioty. Kluczową częścią nowego trakcera (jak i jego wcześniejszej generacji) jest funkcja Share Item Location wprowadzona w systemie iOS w 2024 r., która pozwala na tymczasowe udostępnienie lokalizacji przedmiotu osobom trzecim, w tym pracownikom linii lotniczych.

Dzięki temu w przypadku zagubienia torby można wygenerować specjalny link, który pozwoli obsłudze na bieżąco widzieć położenie walizki na mapie, co znacząco przyspiesza proces jej namierzania i zwrotu.

Teraz Apple pochwalił się, że rozpoczął współpracę z ponad pięćdziesięcioma liniami lotniczymi, które integrują to rozwiązanie ze swoimi systemami obsługi pasażera.

Na liście wspierających przewoźników znaleźli się tacy giganci jak Lufthansa, United Airlines, British Airways, Delta czy KLM. Funkcja ta działa nie tylko z najnowszym modelem lokalizatora, ale również z jego pierwszą generacją oraz wybranymi produktami firm trzecich, które współpracują z siecią Find My.

Stanowisko LOT-u

Biorąc pod uwagę, że wielu członków sojuszu Star Alliance, do którego należy również PLL LOT, zdecydowało się na wsparcie tego systemu, postanowiłem sprawdzić, jak sytuacja wygląda u naszego narodowego przewoźnika.

Przecież Lufthansa czy United od początku widnieją na liście partnerów Apple, co sugerowałoby, że wdrożenie podobnych standardów w Polsce jest kwestią czasu. Zapytałem biuro prasowe PLL LOT o plany dotyczące integracji z systemem Share Item Location.

Otrzymałem oficjalne stanowisko, które rzuca światło na obecny etap prac nad tym udogodnieniem. Biuro prasowe poinformowało, że PLL LOT obecnie nie znajdują się w gronie przewoźników obsługujących system Share Item Location.

PLL LOT obecnie nie znajdują się w gronie przewoźników obsługujących system Share Item Location. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że wdrożenie rozwiązań wspierających lokalizowanie bagażu, w tym integracja z ekosystemem Apple, jest przez nas analizowane. Rozważamy różne opcje technologiczne, mając na uwadze przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo naszych pasażerów.

Fakt: przedstawiciele linii podkreślili, że wdrożenie rozwiązań wspierających lokalizowanie bagażu, w tym integracja z ekosystemem Apple, jest przez nich analizowane.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA

Nadzieja na przyszłość

Zatem mimo braku natychmiastowego wdrożenia temat nie został odrzucony. LOT deklaruje, że przygląda się technologii, co daje nadzieję, że w niedalekiej przyszłości pasażerowie polskiego przewoźnika będą mogli korzystać z pełnego potencjału lokalizatorów Apple przy wsparciu obsługi naziemnej. Wprowadzenie tej funkcji byłoby ogromnym ułatwieniem.

Nic tak nie uspokaja po wylądowaniu, jak powiadomienie, że walizka jest tuż pod nami. Co ważniejsze, wiedza o tym, że bagaż został na innym lotnisku, pozwala oszczędzić godziny bezproduktywnego stania przy karuzeli. Zamiast czekać na cud, można od razu udać się do punktu reklamacji i zgłosić zagubienie, znając dokładną lokalizację swojej własności.

REKLAMA
Oliwier Nytko
30.01.2026 19:46
Tagi: LOT
Najnowsze
19:46
Zaoszczędzisz mnóstwo nerwów na lotnisku?Mamy oficjalny komunikat LOT
Aktualizacja: 2026-01-30T19:46:42+01:00
19:45
W tym roku pokażemy innowacje, jakich jeszcze nie było - mówi Apple. Pożyjemy…
Aktualizacja: 2026-01-30T19:45:04+01:00
18:44
Twój iPhone nauczył się przydatnych sztuczek. Od konkurenta ChatGPT
Aktualizacja: 2026-01-30T18:44:31+01:00
18:15
Twój telewizor z Google TV się zmieni. Zaśmieci ci ekran główny
Aktualizacja: 2026-01-30T18:15:33+01:00
18:11
Windows dostanie drugi pasek. Microsoft już nad tym pracuje
Aktualizacja: 2026-01-30T18:11:50+01:00
17:41
Ważna zapowiedź w sprawie polskiej armii. "Chcemy produkować własną armatę"
Aktualizacja: 2026-01-30T17:41:38+01:00
17:28
Fallout 76 za darmo. Idealna okazja, bo gra kapitalnie się zmieniła
Aktualizacja: 2026-01-30T17:28:51+01:00
16:43
Coś nietypowego wypływa na wody UE. Zwodują pływające gniazdo dronów
Aktualizacja: 2026-01-30T16:43:42+01:00
15:45
Polska stawia NATO warunek. Jedność sojuszu na ostrzu noża
Aktualizacja: 2026-01-30T15:45:16+01:00
15:30
YouTube blokuje swoją najlepszą funkcję. Będziesz musiał zapłacić
Aktualizacja: 2026-01-30T15:30:23+01:00
14:47
Wstrzymaj się z tym Linuxem. Microsoft naprawi Windowsa 11
Aktualizacja: 2026-01-30T14:47:10+01:00
14:41
Tani i ogromny telewizor OLED. Tak, jeszcze w tym roku
Aktualizacja: 2026-01-30T14:41:25+01:00
13:37
Gigant rezygnuje z telewizorów 8K. To już nie ma sensu
Aktualizacja: 2026-01-30T13:37:39+01:00
12:34
Webb znalazł coś, co nie powinno istnieć. Brakujący element czarnych dziur
Aktualizacja: 2026-01-30T12:34:57+01:00
11:41
Samsung wymieni ci ekran w telefonie. Za grosze
Aktualizacja: 2026-01-30T11:41:02+01:00
11:35
Dziwny sojusz Apple'a, Nvidii i Intela. Szykują się na trzęsienie ziemi
Aktualizacja: 2026-01-30T11:35:11+01:00
11:07
Alert, który może uratować zdrowie. Darmowa aplikacja ostrzega szybciej niż media
Aktualizacja: 2026-01-30T11:07:12+01:00
10:57
Nowa opcja zwrotów na Allegro. Musisz o tym wiedzieć
Aktualizacja: 2026-01-30T10:57:38+01:00
10:12
Nie chcecie kupować już iPhone’a? Bzdura - rekordowa sprzedaż Apple’a
Aktualizacja: 2026-01-30T10:12:54+01:00
9:37
Polska tarcza antydronowa pokazana. "Najnowocześniejszy system w Europie"
Aktualizacja: 2026-01-30T09:37:22+01:00
8:51
Bruksela mówi "tak" pasażerom. Trzy godziny opóźnienia, odszkodowanie i darmowy bagaż
Aktualizacja: 2026-01-30T08:51:18+01:00
8:21
Flagowiec lubianej marki nie powstanie. Literalnie nie będzie Niczego
Aktualizacja: 2026-01-30T08:21:13+01:00
8:07
Bakterie z kosmicznej toalety są już na Ziemi. Zbadają je Polacy
Aktualizacja: 2026-01-30T08:07:53+01:00
7:17
Apple wydał 7 mld złotych na tę firmę. "Przejęcie, które zmiażdży konkurencję"
Aktualizacja: 2026-01-30T07:17:35+01:00
6:51
Animal Crossing: New Horizons na Switchu 2 to technologiczny horror - recenzja
Aktualizacja: 2026-01-30T06:51:00+01:00
6:41
YouTube wyświetla dziwny błąd. To nowa kara za kombinowanie
Aktualizacja: 2026-01-30T06:41:00+01:00
6:31
Zrobił maszynę do pisania z Lego. Jest lepsza niż oryginał
Aktualizacja: 2026-01-30T06:31:00+01:00
6:21
Popieram system kaucyjny, ale czuję się oszukany. Biedni dostają po tyłku
Aktualizacja: 2026-01-30T06:21:00+01:00
6:11
Fable kupił was grafiką, a mnie złości. Zapomnieli co to baśń, zło i dobro
Aktualizacja: 2026-01-30T06:11:00+01:00
21:40
Apple zmiażdżył konkurencję. Oto najpopularniejszy smartfon świata
Aktualizacja: 2026-01-29T21:40:31+01:00
21:22
Telefony w Orange przyspieszyły. Ja to już czuję, a ty?
Aktualizacja: 2026-01-29T21:22:06+01:00
20:42
11 ton żelastwa pędzi w stronę Ziemi. Polskie służby wydały ostrzeżenie
Aktualizacja: 2026-01-29T20:42:12+01:00
20:07
Pięć lat więzienia za patostreaming. Rząd bierze się za internet
Aktualizacja: 2026-01-29T20:07:30+01:00
19:07
Android nie pozwoli wejść do twojego telefonu. Ta nowość to potężna zapora
Aktualizacja: 2026-01-29T19:07:20+01:00
18:21
Ten nowy polski system bojowy wbija w ziemię. Przed nim nie da się schować
Aktualizacja: 2026-01-29T18:21:42+01:00
17:53
Huawei ma coś dla ciebie za darmo. Wystarczy, że masz ich zegarek lub telefon
Aktualizacja: 2026-01-29T17:53:21+01:00
17:03
Mapy Google obsłużysz bez użycia rąk. Ta nowość to wybawienie
Aktualizacja: 2026-01-29T17:03:49+01:00
16:41
Ceny Galaxy Buds 4 wyciekły. Samsung miło nas zaskoczył
Aktualizacja: 2026-01-29T16:41:15+01:00
16:06
Wielki hit Amazonu za darmo na YouTubie. Nie potrzebujesz Prime
Aktualizacja: 2026-01-29T16:06:12+01:00
15:47
Ranking kart eSIM 2026. Tu znajdziesz najlepsze oferty
Aktualizacja: 2026-01-29T15:47:45+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA