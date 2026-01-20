Rosję przerazili męscy tancerze w GTA 6. "Moralne zepsucie"

Ładowanie...

Przecieki wokół GTA 6 od miesięcy żyją własnym życiem. Dotychczas do sieci trafiły m.in. fragmenty rozgrywki, szczegóły fabuły i poboczne elementy świata gry. Jednym z tych elementów jest obecność klubów z męskich striptizem, które - według deputowanych do rosyjskiej dumy - są dowodem na "moralne zepsucie" gry i jej negatywny wpływ na młodzież.

REKLAMA

GTA 6 to "niebezpieczne narzędzie wpływu". Nie chodzi o rozboje, tortury czy narkotyki, a o... męskich striptizerów

Głos w sprawie zabrał Michaił Iwanow, wiceprzewodniczący Światowej Rady Ludowej Rosji i deputowany Dumy Obwodowej w Briańsku. W rozmowie z rosyjskimi mediami określił serię Grand Theft Auto jako "niebezpieczne narzędzie wpływu" i zasugerował, że GTA 6 może zostać zakazane w Rosji, jeśli trafi na rynek w obecnej formie.

Twórcy GTA VI celowo włączają do swojego produktu treści destrukcyjne i wulgarne, całkowicie nie do przyjęcia dla moralnego zdrowia społeczeństwa. Mówimy tu m.in. o planowanym pojawieniu się scen męskiego striptizu, co jest bezpośrednim i cynicznym naruszeniem podstawowych norm moralnych oraz tradycyjnych wartości duchowych - powiedział Iwanow

Czytaj też: Twórcy GTA VI dostali poruszającą prośbę. Trudno ją zignorować

Polityk dodał, że "dopuszczenie takich treści jest równoznaczne z demoralizacją młodego pokolenia" i wezwał do dwóch możliwych rozwiązań: albo wprowadzenia ostrych ograniczeń prawnych dotyczących dystrybucji gry w Rosji, albo zobowiązania wydawcy do przygotowania "specjalnej, oczyszczonej z niemoralnych treści" wersji przeznaczonej na rosyjski rynek.

Iwanow podkreślał przy tym, że ogromna popularność serii tylko potęguje jej - jego zdaniem - negatywny wpływ. "Popularność GTA czyni z niej szczególnie groźne narzędzie oddziaływania. Musimy wykazać się obywatelską odpowiedzialnością i nie dopuścić do tego, by pod przykrywką rozrywki sprzedawano naszym dzieciom truciznę zepsucia i przyzwolenia na wszystko" - mówił. Jako argument wskazywał przykłady innych państw, w których zaostrzono kontrolę nad treściami dla nieletnich lub wprowadzono mechanizmy weryfikacji wieku.

W całej swej wypowiedzi Iwanow odniósł się bezpośrednio jedynie do męskiego striptizu, pomijając fakt że w całej serii Grand Theft Auto gracze stale mają styczność ze zjawiskami i motywami takimi jak tortury, nagość i prostytucja, zażywanie substancji odurzających, kradzieże samochodów, rozboje czy handel ludźmi. Ale rosyjską dumę boli męski klub ze striptizem

Na razie nie ma sygnałów, by Rockstar Games planowało przygotowanie okrojonej wersji GTA 6 specjalnie dla Rosji - zwłaszcza, że oficjalnie Rockstar Games wycofało się z rynku rosyjskiego i białoruskiego w 2022 roku.

Cała sprawa brzmi tym bardziej ironicznie, że Rosja od dawna zmierza w stronę coraz szerszej blokady zachodniego internetu i usług cyfrowych, jednocześnie przymykając oko na piractwo. Nawet jeśli GTA 6 formalnie zostanie zakazane, nic nie wskazuje na to, by rosyjscy gracze mieli przegapić premierę.

Tak się żyje w putinowskiej Rosji:

REKLAMA

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 20.01.2026 10:51

Ładowanie...