REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Motoryzacja

Piętrowe pociągi PKP Intercity robią wrażenie. Tak będziemy jeździć

Na Forum Infrastruktury i Gospodarki w Łodzi można było po raz pierwszy z bliska zobaczyć to, czym za kilka lat pojedziemy. Uproszczony model nowego piętrowego składu dla PKP Intercity zdradza kierunek: więcej miejsc, wyższy standard i prędkość 200 km/h.

Marcin Kusz
Nowe piętrowe ekspresy dla PKP. Jeden skład, 550 miejsc
REKLAMA

Do tej pory pasażerowie znali nowe piętrusy głównie z wizualizacji i animacji. Teraz, podczas odbywającego się w Łodzi Forum Infrastruktury i Gospodarki, producent pokazał fizyczny model członu sterowniczego – swoisty front przyszłego pociągu. To jeszcze nie pełnowymiarowa makieta, ale wystarczy, by wyrobić sobie wyobrażenie, jak będzie wyglądał nowy ekspres PKP Intercity.

REKLAMA

Cel to maksymalizacja przestrzeni

Projekt należy do rodziny Coradia Max, czyli wysoko pozycjonowanej serii pociągów, które Alstom rozwija dla przewoźników z różnych krajów. W polskiej odsłonie skład ma łączyć rozpoznawalną sylwetkę nowoczesnego ekspresu z konkretnym celem: maksymalnie wykorzystać przestrzeń, nie rezygnując przy tym z wygody. Stąd wybór konfiguracji piętrowej, która od lat sprawdza się w Europie Zachodniej, a u nas dopiero wchodzi do segmentu dalekobieżnego.

PKP Intercity już na starcie sygnalizuje, że nie potrzebuje pokazowej makiety do przekonania się, co kupuje. Spółka podkreśla doświadczenia z projektem Pendolino i wcześniejszymi wdrożeniami Alstomu. W praktyce oznacza to, że najważniejsze decyzje wzornicze i techniczne zapadną bez medialnego tournée pełnowymiarowego prototypu, a ewentualne poprawki będą miały charakter kosmetyczny.

Rekordowy kontrakt na 42 piętrusy z opcją na 30 kolejnych

Zamówienie, które PKP Intercity podpisało z Alstom Polska w listopadzie, to największy projekt taborowy w historii przewoźnika. Podstawą umowy jest dostawa 42 piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o prędkości maksymalnej 200 km/h. W kontrakcie zapisano też opcję na kolejne 30 składów, jeśli spółka zdecyduje się rozszerzyć flotę.

Wartość części taborowej sięga około 4,1 mld zł, a pakiet utrzymaniowy wyceniono na blisko 2,8 mld zł. Całość podpisano w zakładach Alstomu w Chorzowie, które mają stać się sercem produkcji nowych pociągów dla PKP Intercity. To tam z taśmy zjadą pierwsze piętrowe składy przeznaczone do obsługi krajowych połączeń dalekobieżnych.

Harmonogram jest rozpisany na lata. Pierwsze egzemplarze mają trafić do przewoźnika za około 3,5 roku, co oznacza, że pasażerowie zobaczą je w rozkładzie jazdy w drugiej połowie tej dekady. Wszystkie zamówione pociągi powinny zostać przekazane PKP Intercity na początku 2032 r., jeśli produkcja i odbiory będą przebiegały zgodnie z planem.

Dwa poziomy, sześć wagonów. Jak będą wyglądać nowe składy?

Piętrowe pociągi dla PKP Intercity nie będą jednopoziomowymi składami z dołączonym pięterkiem, lecz pełnoprawnymi zespołami o mieszanej zabudowie. Konfiguracja przewidziana dla polskiego przewoźnika łączy cztery wagony piętrowe z dwoma jednopoziomowymi. To kompromis między maksymalną pojemnością a elastyczną przestrzenią dla różnych grup pasażerów.

Na niższej, jednopoziomowej części znajdzie się miejsce na strefy dla osób z niepełnosprawnościami, podróżnych z rowerami czy pasażerów, którzy w czasie jazdy chcą wygodniej zjeść posiłek. W praktyce oznacza to szerokie wejścia, wydzielone przestrzenie na wózki, rowery i większe bagaże oraz logiczny podział stref, by nie trzeba było wnosić wszystkiego po schodach na górę.

Piętrowe wagony z kolei mają zapewnić to, czego dziś najbardziej brakuje na popularnych trasach – dużą liczbę miejsc siedzących. Jeden skład pomieści około 550 pasażerów. Dla porównania, dziś PKP Intercity, aby zabrać podobną liczbę podróżnych, często musi łączyć dwa klasyczne składy. Nowa konfiguracja pozwala osiągnąć wysoką pojemność jednym pociągiem, a jeśli zajdzie potrzeba, przewoźnik nadal będzie mógł skleić ze sobą dwa piętrusy, zabierając na raz nawet około tysiąca osób.

Gdzie pojadą piętrowe ekspresy?

Nowy tabor ma pracować w kategorii ekonomicznej Intercity, ale z wyraźnie podniesionym standardem. Piętrowe składy są projektowane z myślą o najpopularniejszych krajowych trasach, gdzie dzisiaj w szczycie trudno o wolne miejsce: z Warszawy do Gdańska, Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Białegostoku, Olsztyna czy Terespola. Właśnie tam koncentracja popytu jest tak duża, że zwykłe wydłużanie składów przestaje być efektywne.

Według szacunków prezesa PKP Intercity Janusza Malinowskiego, wprowadzenie piętrusów powinno przełożyć się na dodatkowe około 100-160 tys. miejsc dziennie w ruchu dalekobieżnym. Innymi słowy, na tej samej liczbie ścieżek w rozkładzie jazdy przewoźnik będzie w stanie przetransportować znacznie więcej pasażerów, nie zwalniając przy tym pociągów i nie rezygnując z komfortu.

Z punktu widzenia podróżnego ważne jest też to, że pociągi będą od początku projektowane jako ekspresowe jednostki na 200 km/h, a nie przebudowane składy regionalne. To oznacza inne ustawienie foteli, inny układ wnętrza, więcej rozwiązań nastawionych na wielogodzinną podróż, a nie krótkie dojazdy podmiejskie. Do tego dochodzi nowoczesny design, znany z innych realizacji Alstomu, i pełne dostosowanie do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

Na zewnątrz piętrowe ekspresy będą łatwe do rozpoznania. Jak podaje portal Rynek Kolejowy, PKP Intercity zdecydowało, że składy jeżdżące z prędkością 200 km/h i wyższą otrzymają malowanie zbliżone do barw ED250, czyli Pendolino. Chodzi o spójny wizerunek na torach: pasażer zza okna peronu ma od razu wiedzieć, że ma do czynienia z szybkim, dalekobieżnym pociągiem.

Nowa ikona na torach zamiast przepełnionych składów

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już za kilka lat piętrowe składy PKP Intercity staną się jednym z najbardziej rozpoznawalnych pociągów w kraju, tuż obok Pendolino. Z perspektywy pasażera najważniejsza zmiana będzie bardzo konkretna: mniej walki o miejsce, więcej przestrzeni, wygodniejsze podróże po głównych korytarzach kolejowych.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Z perspektywy przewoźnika to z kolei narzędzie do obsłużenia rosnącego ruchu bez konieczności dokładania kolejnych par pociągów na najbardziej zatłoczonych liniach. A dla producenta z Chorzowa – szansa na pokazanie, że polskie zakłady są w stanie dostarczać zaawansowany tabor na poziomie światowych standardów.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
16.01.2026 06:16
Tagi: Ministerstwo Infrastruktury i RozwojuPendolinoPKPPociągi
Najnowsze
6:11
Te klipsy to tak naprawdę słuchawki. Docenisz je w dwóch sytuacjach
Aktualizacja: 2026-01-16T06:11:00+01:00
6:00
Fotograficzny flagowiec w cenie średniaka? Recenzja OPPO Reno15 Pro
Aktualizacja: 2026-01-16T06:00:00+01:00
21:36
Linux zyskuje jak nigdy wcześniej. To wina Windowsa
Aktualizacja: 2026-01-15T21:36:21+01:00
21:17
Zamówienia dla wojska pod lupą. Coś tu wyraźnie zgrzyta
Aktualizacja: 2026-01-15T21:17:17+01:00
20:58
Oddajesz krew i dostajesz nową polską grę o wampirach. Ku chwale mrocznego lorda
Aktualizacja: 2026-01-15T20:58:25+01:00
20:45
Dyski HDD wracają do gry. O takich pojemnościach mogliśmy tylko śnić
Aktualizacja: 2026-01-15T20:45:06+01:00
20:25
Pokazali żarłoczne potwory z początków czasu. Kosmiczna zagadka wreszcie pękła
Aktualizacja: 2026-01-15T20:25:33+01:00
19:55
ChatGPT uderza w Tłumacza Google. Nowa usługa to potężny cios
Aktualizacja: 2026-01-15T19:55:13+01:00
19:17
To jest nowa Lara Croft. Gracze kłócą się, czy w ogóle przypomina tą z gier
Aktualizacja: 2026-01-15T19:17:51+01:00
19:00
Xiaomi mocno namiesza. Dla tych telefonów wyrzucisz iPhone'a
Aktualizacja: 2026-01-15T19:00:48+01:00
18:48
Padł rekord w produkcji energii. Ale co z bezpieczeństwem systemu?
Aktualizacja: 2026-01-15T18:48:34+01:00
18:15
Huawei FreeClip 2 lada moment w sklepach. Dziwne, ale sprytne
Aktualizacja: 2026-01-15T18:15:36+01:00
17:27
Elon Musk przykręca Groka. Koniec swobodnego rozbierania ludzi
Aktualizacja: 2026-01-15T17:27:59+01:00
17:17
Jest pierwsza Strefę Recyklingu w Polsce. Będziecie chcieli to u siebie
Aktualizacja: 2026-01-15T17:17:28+01:00
16:24
Aktualizacja Windowsa gasi ekran. To już nawet nie jest śmieszne
Aktualizacja: 2026-01-15T16:24:49+01:00
16:05
Abonament RTV także za telefon. Komuś się poprzewracało
Aktualizacja: 2026-01-15T16:05:32+01:00
15:21
Nawet pół miliona ludzi bez ciepła. "To był sygnał ostrzegawczy"
Aktualizacja: 2026-01-15T15:21:36+01:00
14:51
Oszuści nie dają spokoju nawet zmarłym. Ich metoda jest bezczelna
Aktualizacja: 2026-01-15T14:51:25+01:00
13:57
Zużywają tyle prądu jak nikt inny i mówią, że zapłacą. Łaskawcy
Aktualizacja: 2026-01-15T13:57:46+01:00
13:25
Grażyna, ta nowa Motorola Signature jest jakby luksusowa
Aktualizacja: 2026-01-15T13:25:24+01:00
13:23
Rok 2016 był 10 lat temu. Szkoda, że ty pozostałeś tak samo głupi
Aktualizacja: 2026-01-15T13:23:40+01:00
13:06
Tunel pod Łodzią zagrożony. "Czarny scenariusz prawdopodobny"
Aktualizacja: 2026-01-15T13:06:16+01:00
12:58
YouTube da ci kontrolę nad kontem dziecka. Lepiej z tego skorzystaj
Aktualizacja: 2026-01-15T12:58:00+01:00
12:36
Baza dla polskich F-35 gotowa. To najbardziej tajemniczy projekt naszej armii
Aktualizacja: 2026-01-15T12:36:25+01:00
11:58
Nikt nie chce nowych aplikacji. Ale gdy już je ma, buli jak za zboże
Aktualizacja: 2026-01-15T11:58:46+01:00
11:10
Kometa 3I/Atlas to już nie tylko nauka. "CIA chce uniknąć paniki"
Aktualizacja: 2026-01-15T11:10:06+01:00
10:59
Podwyżki cen telefonów nieuniknione. Producent pozbawia złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-15T10:59:28+01:00
10:15
Alert RCB kazał mi zostać w domu. Żyję w państwie z kartonu klejonym na ślinę
Aktualizacja: 2026-01-15T10:15:13+01:00
10:00
Tego routera nie schowasz ze wstydu do szafy. Oto Huawei WiFi Mesh X3 Pro
Aktualizacja: 2026-01-15T10:00:00+01:00
9:00
OPPO Reno15 Pro: średniak z zaskakująco dobrym aparatem 200 MP
Aktualizacja: 2026-01-15T09:00:00+01:00
8:00
Ludzie rzucili się na Galaxy S25. Dziwne, bo za chwilę premiera S26
Aktualizacja: 2026-01-15T08:00:05+01:00
7:29
Na lotnisku wylosowali mnie do szczegółowej kontroli. Spociłem się z nerwów
Aktualizacja: 2026-01-15T07:29:07+01:00
7:15
Siri w końcu zmądrzeje. 7 funkcji uratuje ją przed kompromitacją
Aktualizacja: 2026-01-15T07:15:22+01:00
6:20
Łapią rosyjskie drony na wędkę. Brzmi absurdalnie, ale to skuteczne
Aktualizacja: 2026-01-15T06:20:00+01:00
6:15
Xbox ma Grę Roku, a ty nawet o tym nie wiesz. Co za porażka
Aktualizacja: 2026-01-15T06:15:00+01:00
6:10
Galaktyka nagle zgasła. Webb wskazał winnego
Aktualizacja: 2026-01-15T06:10:00+01:00
6:05
Coś dziwnego dzieje się na stacji kosmicznej. Mikroby dostały szału
Aktualizacja: 2026-01-15T06:05:00+01:00
6:00
Koniec diesla na kolei? Takich pociągów w Polsce jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-01-15T06:00:00+01:00
21:07
Kultowa MaSzyna za darmo. Polski symulator to legenda
Aktualizacja: 2026-01-14T21:07:30+01:00
20:15
ChatGPT będzie szeptał ci do ucha. Czego oni jeszcze nie wymyślą
Aktualizacja: 2026-01-14T20:15:50+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA