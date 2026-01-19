W USA jak u ruskich oligarchów. OpenAI pompuje kasę w startup szefa

Ładowanie...

OpenAI zainwestowało 250 milionów dolarów w firmę Merge Labs, w momencie kiedy aktualna wycena start-upu to około 850 milionów dolarów. Merge Labs, założone przez Sama Altmana wraz z Alexem Blanią, Sandro Herbigiem, jak i naukowcami oraz przedsiębiorcami z doświadczeniem w neurotechnologii, określa się jako laboratorium badawcze (ang. research facillity) łączące sztuczną i biologiczną inteligencję.

Kreatywne podejście do tematu BCI (ang. Brain to Computer Interface), gdzie firma zamierza łączyć się z neuronami przy pomocy cząsteczek zamiast elektrod i wykorzystuje metody takie jak ultradźwięki do przesyłania informacji sprawia, że jest to istotna konkurencja dla technologii Neuralink Elona Muska. W przypadku rozwiązania Muska stosowane są inwazyjne implanty medyczne, wymagające operacji wszczepienia ultracienkich elektrod. Merge Labs zaznacza, że priorytetem dla nich są cele medyczne (poprawa zdrowia mózgu, przywrócenie utraconych funkcji) oraz współpraca ludzkich zdolności przy użyciu zaawansowanej sztucznej inteligencji.

Umowa między OpenAI, a Merge Labs przewiduje współpracę nad modelami i narzędziami AI, które mają na celu przyspieszyć badania w bioinżynierii oraz neurologii. OpenAI zauważa, że BCI otwiera nowe sposoby komunikacji i interakcji z technologią, zaś sztuczna inteligencja może pomóc interpretować i rozpoznawać sygnały użytkowników z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i ograniczeniami.

W praktyce Merge Labs mogłoby zaoferować OpenAI zdalne sterowanie oprogramowaniem, co tworzy potencjalnie korzyści dla firmy: sukces BCI zwiększy użyteczność i zasięg systemów OpenAI.

Kontrowersyjne jest jednak finansowanie.

Inwestycja pogłębia powiązania finansowe i operacyjne między OpenAI, a przedsięwzięciami związanymi z Samem Altmanem. Chociaż OpenAI inwestuje przez swój Startup Fund i już wcześniej finansował inne firmy powiązane z Altmanem, to rodzą się pytania o konflikt interesów. Szczególnie w momencie, kiedy zasoby i technologie jednej organizacji mogą napędzać start-upy kierowane przez jednego z jej liderów.

Sam Altman od lat mówi o „połączeniu” ludzi i maszyn jako sposobie na współistnienie z coraz potężniejszą AI. Nasuwa się jednak pytanie, czy tworzenie tzw. „cyborgów” to słuszna ścieżka ewolucji człowieka.

Piotr Konopnicki 19.01.2026 19:29

