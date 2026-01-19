REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

W USA jak u ruskich oligarchów. OpenAI pompuje kasę w startup szefa

Rodzą się pytania, czy nie pojawi się konflikt interesów, w momencie kiedy CEO OpenAI wyprowadza pieniądze ze spółki, żeby zainwestować w swój kolejny start-upowy biznes.

Piotr Konopnicki
OpenAI inwestuje w firmę Sama Altmana. Rodzą się pytania o konflikt interesów.
REKLAMA

OpenAI zainwestowało 250 milionów dolarów w firmę Merge Labs, w momencie kiedy aktualna wycena start-upu to około 850 milionów dolarów. Merge Labs, założone przez Sama Altmana wraz z Alexem Blanią, Sandro Herbigiem, jak i naukowcami oraz przedsiębiorcami z doświadczeniem w neurotechnologii, określa się jako laboratorium badawcze (ang. research facillity) łączące sztuczną i biologiczną inteligencję.

Kreatywne podejście do tematu BCI (ang. Brain to Computer Interface), gdzie firma zamierza łączyć się z neuronami przy pomocy cząsteczek zamiast elektrod i wykorzystuje metody takie jak ultradźwięki do przesyłania informacji sprawia, że jest to istotna konkurencja dla technologii Neuralink Elona Muska. W przypadku rozwiązania Muska stosowane są inwazyjne implanty medyczne, wymagające operacji wszczepienia ultracienkich elektrod. Merge Labs zaznacza, że priorytetem dla nich są cele medyczne (poprawa zdrowia mózgu, przywrócenie utraconych funkcji) oraz współpraca ludzkich zdolności przy użyciu zaawansowanej sztucznej inteligencji.

REKLAMA

Czytaj też:

Połączenie człowieka i maszyny przyszłością ludzkości?

Umowa między OpenAI, a Merge Labs przewiduje współpracę nad modelami i narzędziami AI, które mają na celu przyspieszyć badania w bioinżynierii oraz neurologii. OpenAI zauważa, że BCI otwiera nowe sposoby komunikacji i interakcji z technologią, zaś sztuczna inteligencja może pomóc interpretować i rozpoznawać sygnały użytkowników z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i ograniczeniami.

W praktyce Merge Labs mogłoby zaoferować OpenAI zdalne sterowanie oprogramowaniem, co tworzy potencjalnie korzyści dla firmy: sukces BCI zwiększy użyteczność i zasięg systemów OpenAI.

Kontrowersyjne jest jednak finansowanie.

Inwestycja pogłębia powiązania finansowe i operacyjne między OpenAI, a przedsięwzięciami związanymi z Samem Altmanem. Chociaż OpenAI inwestuje przez swój Startup Fund i już wcześniej finansował inne firmy powiązane z Altmanem, to rodzą się pytania o konflikt interesów. Szczególnie w momencie, kiedy zasoby i technologie jednej organizacji mogą napędzać start-upy kierowane przez jednego z jej liderów.

Sam Altman od lat mówi o „połączeniu” ludzi i maszyn jako sposobie na współistnienie z coraz potężniejszą AI. Nasuwa się jednak pytanie, czy tworzenie tzw. „cyborgów” to słuszna ścieżka ewolucji człowieka.

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Piotr Konopnicki
19.01.2026 19:29
Tagi: OpenAISztuczna inteligencja (AI)USA
Najnowsze
18:37
Policja testuje dwa systemy AI. Oba przerażają mnie jako obywatela
Aktualizacja: 2026-01-19T18:37:41+01:00
18:26
Żart dnia: Windows 11 lepszy od Windowsa 10 - twierdzi Microsoft
Aktualizacja: 2026-01-19T18:26:31+01:00
17:09
Kometa 3I/Atlas na nowych, zaskakujących zdjęciach. Widać cząsteczki organiczne
Aktualizacja: 2026-01-19T17:09:34+01:00
16:58
Apple ma plan, aby nowy iPhone nie podrożał. Uderzy w bogaczy jak Robin Hood
Aktualizacja: 2026-01-19T16:58:59+01:00
16:45
10 GB od Orange za darmo. Działa w Polsce i UE, idealnie na ferie
Aktualizacja: 2026-01-19T16:45:25+01:00
16:34
Twórcy Cyberpunka 2077 kasują cudnego moda. No i mają rację
Aktualizacja: 2026-01-19T16:34:23+01:00
16:07
Telefony z trąbami stają się faktem. Nowy trend kompletnie nie ma sensu
Aktualizacja: 2026-01-19T16:07:23+01:00
15:40
Napad z bronią na 40 nerdów. Zwinęli karty Pokemon, ich wartość szokuje
Aktualizacja: 2026-01-19T15:40:16+01:00
15:16
Coś pędzi ze Słońca w naszą stronę. Aż trzeszczy radio i pada łączność
Aktualizacja: 2026-01-19T15:16:49+01:00
13:56
Okręty USA dostaną zabójcze lasery. To koniec ery amunicji
Aktualizacja: 2026-01-19T13:56:44+01:00
13:16
Siedział na lotnisku 9 dni z zagłuszarką. "Totalna kompromitacja służb"
Aktualizacja: 2026-01-19T13:16:15+01:00
12:43
Nintendo Switch 2 w atrakcyjnie niskiej cenie. Gratisy tylko pomagają
Aktualizacja: 2026-01-19T12:43:58+01:00
12:04
Darmowa aplikacja nie wystarczy. Polskie Vasco udowadnia to w Las Vegas
Aktualizacja: 2026-01-19T12:04:22+01:00
11:40
Stworzyli wolframowy miecz dla naszych czołgów. Przebija pancerz jak masło
Aktualizacja: 2026-01-19T11:40:32+01:00
10:35
Łączność satelitarna w telefonach przestaje być ciekawostką. Wchodzi ulepszenie
Aktualizacja: 2026-01-19T10:35:21+01:00
9:55
Drugie metro w Polsce rusza na serio. Rząd obiecuje kasę
Aktualizacja: 2026-01-19T09:55:09+01:00
9:01
CES 2026 pokazał przyszłość – a mądre finansowanie otwiera do niej drzwi
Aktualizacja: 2026-01-19T09:01:54+01:00
8:54
Twórcy GTA VI dostali poruszającą prośbę. Trudno ją zignorować
Aktualizacja: 2026-01-19T08:54:36+01:00
8:26
Zamiast wiecznego plastiku - znikający materiał. Wymyślili coś genialnego
Aktualizacja: 2026-01-19T08:26:30+01:00
8:11
Gamingowe trendy 2026. Lepiej już było, mamy czas paradoksów
Aktualizacja: 2026-01-19T08:11:45+01:00
7:43
Nie, Galaxy S26 Ultra nie przejmie barw iPhone'a. Całe szczęście
Aktualizacja: 2026-01-19T07:43:25+01:00
6:40
PKP Intercity szykuje luksusy dla pasażerów. W szybkich pociągach będzie nowa klasa
Aktualizacja: 2026-01-19T06:40:00+01:00
6:20
Gmail pożegnał beztroski internet. Zapamiętajmy tę datę 
Aktualizacja: 2026-01-19T06:20:00+01:00
6:00
2016 to krzyk rozpaczy. Nie umiemy stworzyć lepszej przyszłości, ale udoskonalamy przeszłość
Aktualizacja: 2026-01-19T06:00:00+01:00
16:20
Znaleźli gorącą niespodziankę pod Podhalem. Mieszkańcy odczują zmianę
Aktualizacja: 2026-01-18T16:20:00+01:00
16:10
Gry na Xboxa za darmo coraz bliżej. Chyba podziękuję
Aktualizacja: 2026-01-18T16:10:00+01:00
16:09
To może być przyszła polska superbroń. Młot na bunkry wszedł do służby
Aktualizacja: 2026-01-18T16:09:13+01:00
16:00
NASA za chwilę leci na Księżyc. Artemis II stoi już na wyrzutni
Aktualizacja: 2026-01-18T16:00:00+01:00
15:00
Odkryli tajemniczą kosmiczną nekropolię. Struktura z żelaza o niewyobrażalnej skali
Aktualizacja: 2026-01-18T15:00:36+01:00
11:15
Kometa 3I/Atlas i sygnał "Wow!". Czy obcy rozmawiają przez radio?
Aktualizacja: 2026-01-18T11:15:27+01:00
7:50
Fuzja jądrowa ma zasilić świat. Dlaczego wciąż jej nie okiełznaliśmy?
Aktualizacja: 2026-01-18T07:50:00+01:00
7:40
Aplikacja pyta czy jesteś martwy. To hit wśród żywych
Aktualizacja: 2026-01-18T07:40:00+01:00
7:30
Jak włączyć VPN w Windowsie? Poradnik
Aktualizacja: 2026-01-18T07:30:00+01:00
7:20
System, który obroni nie wojsko, a zwykłych ludzi. Drony się nie przebiją
Aktualizacja: 2026-01-18T07:20:00+01:00
7:10
Niewinny żart kolei wywołał wojnę. Ludzie, dajcie spokój
Aktualizacja: 2026-01-18T07:10:00+01:00
7:00
Prawie 400 km w godzinę i to pociągiem. Chcę to w Polsce
Aktualizacja: 2026-01-18T07:00:00+01:00
16:50
Największa ofiara Microsoftu. Ten standard mógł zmienić rynek
Aktualizacja: 2026-01-17T16:50:00+01:00
16:40
Ryanair powiedział Muskowi "nie". "Skończony idiota"
Aktualizacja: 2026-01-17T16:40:00+01:00
16:30
ChatGPT z reklamami. Zapłacisz, a i tak będą
Aktualizacja: 2026-01-17T16:30:00+01:00
16:20
Telewizor na lata? Sprawdzili, czego unikać
Aktualizacja: 2026-01-17T16:20:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA