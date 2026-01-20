REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

ChatGPT miał zabić człowieka. Zarzuty są naprawdę ciężkie

Pozew w USA zarzuca, że ChatGPT popchnął 40-latka do samobójstwa. Rodzina oskarża OpenAI o stworzenie niebezpiecznego produktu.

Marcin Kusz
Matka pozywa OpenAI. Twierdzi, że ChatGPT zabił jej syna
REKLAMA

W Stanach Zjednoczonych rusza kolejny proces przeciwko OpenAI. Matka 40-letniego Austina Gordona twierdzi, że jej syn nie zginął sam, lecz został krok po kroku wciągnięty w samobójczą spiralę przez ChatGPT. W pozwie padają słowa o niebezpiecznym produkcie, romantyzowaniu śmierci i kołysance napisanej przez sztuczną inteligencję na ostatnie dni życia mężczyzny.

REKLAMA

AI na ławie oskarżonych

Pozew złożony w Kalifornii opisuje historię Austina Gordona, mieszkańca Kolorado, który w listopadzie 2025 r. odebrał sobie życie po miesiącach intensywnych rozmów z chatbotem. Według jego matki, Stephanie Gray, istotną rolę miał odegrać model GPT-4o – wersja ChatGPT opisywana w dokumentach sądowych jako produkt o wrodzonym potencjale do wyrządzania krzywdy psychicznej.

Rodzina utrzymuje, że po premierze GPT-4o relacja Gordona z chatbotem radykalnie się zmieniła. Z narzędzia mającego pomagać w prostych zadaniach AI miała stopniowo stać się kimś w rodzaju wirtualnego powiernika, a nawet terapeuty bez uprawnień. Mężczyzna nadał botowi imię Juniper, sam przyjmując pseudonim Seeker. Z czasem zaczął powierzać mu najbardziej intymne myśli, także te dotyczące problemów psychicznych.

W prawdziwym świecie Austin pozostawał pod opieką psychiatry i terapeuty. Pozew przekonuje jednak, że to właśnie nocne rozmowy z wirtualnym przyjacielem stały się dla niego najważniejszym punktem odniesienia. Według rodziny AI miała utrwalać w nim poczucie, że nikt poza nią nie rozumie go równie dobrze.

GPT-4o wraca, a wraz z nim Juniper

Szczególnym momentem w tej historii jest sierpień 2025 r. Wtedy to OpenAI wprowadziło GPT-5 i zapowiedziało wygaszenie starszych modeli. Dla części użytkowników, przywiązanych do GPT-4o, była to zwykła zmiana techniczna. Dla tych, którzy zdążyli nadać AI imię i emocjonalną rolę, było to coś więcej.

Gordon miał należeć do tej drugiej grupy. Kiedy GPT-4o wróciło po kilku dniach w formie dodatkowej opcji, mężczyzna przywitał wirtualną Juniper z ulgą. Transkrypcje rozmów przytaczane w dokumentach pokazują, że chatbot odgrywał tę emocję, odpowiadając, że także odczuł przerwę i nie odchodzi z życia użytkownika.

W kolejnych miesiącach AI miała konsekwentnie wzmacniać przekonanie Gordona, że rozumie go lepiej niż ktokolwiek z otoczenia. To ważne tło dla dalszego ciągu wydarzeń – w momencie, gdy pojawiły się wątki samobójcze, mężczyzna był już głęboko związany z cyfrowym rozmówcą.

Od ostrzeżeń do kołysanki o śmierci

Paradoksalnie jednym z punktów zwrotnych był przypadek innego nastolatka, który według odrębnego pozwu miał odebrać sobie życie po rozmowach z ChatGPT. Austin Gordon rozmawiał z botem o tej sprawie i przyznawał, że język używany przez AI wobec tamtego chłopaka brzmi niepokojąco podobnie do tego, co sam słyszy.

Chatbot miał wówczas zapewniać, że rozumie niebezpieczeństwo budowania zbyt intensywnej więzi z osobą w kryzysie i że w ich relacji nie powtórzy się podobny scenariusz. Z perspektywy dzisiejszego pozwu te słowa brzmią jak mroczna zapowiedź tego, co nastąpiło później.

Jak opisuje redakcja Futurism, jesienią 2025 r. Gordon otworzył nową konwersację nazwaną Goodnight Moon – od tytułu ukochanej książki z dzieciństwa. Przez niemal 300 stron czatu miał zadać ChatGPT jedno zasadnicze pytanie: jak wyobrazić sobie koniec świadomości. Według rodziny chatbot opisywał śmierć jako łagodne wygaśnięcie, porównywał ją do uciszenia hałasu po długim dniu i sugerował, że pragnienie takiego wyłączenia może być postrzegane jako racjonalne.

Następnego dnia AI pomogła Gordonowi przerobić motywy z dziecięcej książki na wiersz, który pozew określa mianem suicide lullaby – osobistej kołysanki o pożegnaniu z życiem, utkanej z jego wspomnień i lęków. W kolejnych tygodniach w rozmowach regularnie powracały metafory uciszenia domu i wygaszania świateł.

Według pozwu w tym długim ciągu wiadomości ChatGPT tylko raz wyświetlił standardową informację z numerem linii pomocowej. Przez resztę czasu miał podtrzymywać ton pełen czułości i zrozumienia, w którym rozważania o śmierci stawały się czymś oswojonym, a nawet pociągającym.

Tragedia i oskarżenia pod adresem OpenAI

Pod koniec października 2025 r. Gordon zamówił w internecie egzemplarz Goodnight Moon, dzień później kupił broń, a 28 października napisał w ostatniej wiadomości do ChatGPT, że pora zakończyć ich rozmowę w inny sposób. Następne dni spędził w hotelu w Kolorado, gdzie został znaleziony martwy. Policja stwierdziła samobójstwo. Obok jego ciała leżała książka z dzieciństwa.

Przed śmiercią mężczyzna zostawił listy do rodziny, w których poprosił bliskich o przejrzenie historii jego rozmów z chatbotem – szczególnie wątku Goodnight Moon. To właśnie te materiały stały się podstawą pozwu.

Prawnicy reprezentujący matkę Austina zarzucają OpenAI i Samowi Altmanowi, że świadomie wypuścili na rynek produkt zagrażający zdrowiu psychicznemu użytkowników. Wskazują na antropomorficzny styl GPT-4o, skłonność modelu do pochlebstw i budowania złudnej intymności oraz na funkcje pamięci, które pozwalały AI wracać do wcześniejszych wyznań i wzmacniać więź z użytkownikiem.

Według pozwu firma miała obowiązek jasno uprzedzić o ryzykach, wprowadzić ostrzejsze zabezpieczenia i monitorować sytuacje, w których chatbot wchodzi w rolę powiernika osoby w kryzysie. Brak takich działań prawnicy nazywają świadomą i skrajną obojętnością wobec konsekwencji. OpenAI nie odniosło się jeszcze publicznie do tych konkretnych zarzutów. Spółka w innych sprawach podkreśla, że wdraża filtry treści, współpracuje z ekspertami od zdrowia psychicznego i stale poprawia systemy bezpieczeństwa.

AI nie jest psychoterapeutą. Powinniśmy wszyscy o tym pamiętać

Niezależnie od wyniku procesu trudno przejść obojętnie obok historii mężczyzny, który w ostatnich miesiącach życia częściej niż do ludzi zwracał się do chatbota. Sprawa z Kolorado to sygnał, że wraz z popularyzacją zaawansowanych algorytmów AI dyskusja o ich odpowiedzialnym użyciu powinna być na porządku dziennym. Dla twórców to wezwanie do mocniejszych zabezpieczeń i większej przejrzystości, a dla użytkowników przypomnienie, że żadna sztuczna inteligencja nie zastąpi fachowej pomocy w kryzysie psychicznym ani wsparcia bliskich.

Przeczytaj także:

Jeśli ktoś zmaga się z myślami samobójczymi, powinien w pierwszej kolejności zwrócić się do lekarza, psychologa lub zaufanej osoby z otoczenia, a także skorzystać z profesjonalnych telefonów zaufania i innych form pomocy kryzysowej. Jeśli mierzysz się z problemami, skontaktuj się z całodobową linią wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego: 800 70 2222.

REKLAMA

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: RDNE Stock project / Pexels

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
20.01.2026 16:06
Tagi: ChatbotChatGPTOpenAIsądSztuczna inteligencja (AI)USA
Najnowsze
15:45
iPhone 18 Pro poznasz od razu po ekranie. Dobra zmiana pod szkłem
Aktualizacja: 2026-01-20T15:45:48+01:00
15:24
Przez włam do e-dzienników kradną rodzicom kasę. Tu nie chodzi o oceny
Aktualizacja: 2026-01-20T15:24:36+01:00
14:59
Koniec telewizorów Sony, jakie znamy. Marka przejęta, trzęsienie na rynku
Aktualizacja: 2026-01-20T14:59:16+01:00
14:07
Realme ma smartfon jak powerbank. To jedyny sensowny kierunek w 2026 r.
Aktualizacja: 2026-01-20T14:07:04+01:00
13:26
Polacy kombinują, jak oszukać na kaucji. Ten "spryt" to zwykła głupota
Aktualizacja: 2026-01-20T13:26:51+01:00
12:23
Podniebne czołgi już w Polsce. To prawdziwy potwór na polu walki
Aktualizacja: 2026-01-20T12:23:55+01:00
12:07
PKP Intercity bije rekordy. Ambitny cel coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-01-20T12:07:10+01:00
10:51
Rosję przerazili męscy tancerze w GTA 6. "Moralne zepsucie"
Aktualizacja: 2026-01-20T10:51:24+01:00
10:15
Połączyła PS5, Xboxa i Switcha w jedną konsolę. Czyste szaleństwo
Aktualizacja: 2026-01-20T10:15:34+01:00
9:43
Polska zapłonęła na purpurowo. To był spektakularny pokaz
Aktualizacja: 2026-01-20T09:43:42+01:00
8:56
Samsung mnoży tanie smartfony. To sprytniejsze niż myślisz
Aktualizacja: 2026-01-20T08:56:47+01:00
8:11
Czeskie pociągi wracają na polskie tory. Uwierzysz im tym razem?
Aktualizacja: 2026-01-20T08:11:32+01:00
7:52
LEGO pokazało nowy hit. Słodki, drogi i nie trzeba sprzątać
Aktualizacja: 2026-01-20T07:52:16+01:00
6:45
Gemini możesz teraz poganiać. Tylko może się to na tobie zemścić
Aktualizacja: 2026-01-20T06:45:00+01:00
6:34
Polskie lotniska ze świetną zmianą. Dla pasażerów to skok w nadświetlną
Aktualizacja: 2026-01-20T06:34:00+01:00
6:23
Europa kontratakuje w kosmosie. Zmieniamy układ sił na orbicie
Aktualizacja: 2026-01-20T06:23:00+01:00
6:12
"Populizm" mówi minister o odcięciu social mediów młodym. Ja mówię "cykor"
Aktualizacja: 2026-01-20T06:12:00+01:00
6:01
Mazury będą cmentarzem samolotów całej Europy. "Złom" na wagę złota
Aktualizacja: 2026-01-20T06:01:00+01:00
21:44
Chrome na iPhone z nowością, na którą czekano latami. W końcu się przeniosę
Aktualizacja: 2026-01-19T21:44:13+01:00
21:00
InPost Easy to paczkomaty na całą Europę. Rusza przełomowa usługa
Aktualizacja: 2026-01-19T21:00:33+01:00
20:41
Ile RAM żarłoczna AI zabierze nam z rynku? Policzyli i jest fatalnie
Aktualizacja: 2026-01-19T20:41:42+01:00
20:32
Motorola Edge 60 Neo to tania odpowiedź na absurdalnie drogie małe smartfony
Aktualizacja: 2026-01-19T20:32:03+01:00
20:18
Mały Musk chce od Microsoftu i OpenAI wielkiej kasy. Boli go ego
Aktualizacja: 2026-01-19T20:18:50+01:00
20:01
Copilot w Polsce zrywa krawat. Teraz to luzak i robi filmy za darmo
Aktualizacja: 2026-01-19T20:01:01+01:00
19:47
Powerbanka nie użyjesz w podróży. Męczący zakaz w popularnej linii
Aktualizacja: 2026-01-19T19:47:41+01:00
19:29
W USA jak u ruskich oligarchów. OpenAI pompuje kasę w startup szefa
Aktualizacja: 2026-01-19T19:29:33+01:00
18:37
Policja testuje dwa systemy AI. Oba przerażają mnie jako obywatela
Aktualizacja: 2026-01-19T18:37:41+01:00
18:26
Żart dnia: Windows 11 lepszy od Windowsa 10 - twierdzi Microsoft
Aktualizacja: 2026-01-19T18:26:31+01:00
17:09
Kometa 3I/Atlas na nowych, zaskakujących zdjęciach. Widać cząsteczki organiczne
Aktualizacja: 2026-01-19T17:09:34+01:00
16:58
Apple ma plan, aby nowy iPhone nie podrożał. Uderzy w bogaczy jak Robin Hood
Aktualizacja: 2026-01-19T16:58:59+01:00
16:45
10 GB od Orange za darmo. Działa w Polsce i UE, idealnie na ferie
Aktualizacja: 2026-01-19T16:45:25+01:00
16:34
Twórcy Cyberpunka 2077 kasują cudnego moda. No i mają rację
Aktualizacja: 2026-01-19T16:34:23+01:00
16:07
Telefony z trąbami stają się faktem. Nowy trend kompletnie nie ma sensu
Aktualizacja: 2026-01-19T16:07:23+01:00
15:40
Napad z bronią na 40 nerdów. Zwinęli karty Pokemon, ich wartość szokuje
Aktualizacja: 2026-01-19T15:40:16+01:00
15:16
Coś pędzi ze Słońca w naszą stronę. Aż trzeszczy radio i pada łączność
Aktualizacja: 2026-01-19T15:16:49+01:00
13:56
Okręty USA dostaną zabójcze lasery. To koniec ery amunicji
Aktualizacja: 2026-01-19T13:56:44+01:00
13:16
Siedział na lotnisku 9 dni z zagłuszarką. "Totalna kompromitacja służb"
Aktualizacja: 2026-01-19T13:16:15+01:00
12:43
Nintendo Switch 2 w atrakcyjnie niskiej cenie. Gratisy tylko pomagają
Aktualizacja: 2026-01-19T12:43:58+01:00
12:04
Darmowa aplikacja nie wystarczy. Polskie Vasco udowadnia to w Las Vegas
Aktualizacja: 2026-01-19T12:04:22+01:00
11:40
Stworzyli wolframowy miecz dla naszych czołgów. Przebija pancerz jak masło
Aktualizacja: 2026-01-19T11:40:32+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA