REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Nowe ultrasonografy trafiają na rynek. Stawka jest wysoka

Amerykańska organizacja rządowa wydała zgodę na wprowadzenie na rynek nowoczesnych ultrasonografów, opracowanych przez laureatów konkursu technologicznego Disrupt’s Battlefield w 2023.

Piotr Konopnicki
Ultrasonografy nowej generacji zmierzają na rynek. Czy szykuje się rewolucja?
REKLAMA

Firma BioticsAI, zwycięzcy konkursu Disrupt’s Battlefield, uzyskała zgodę FDA (ang. Food and Drug Administration) na wprowadzenia na rynek swojego ultrasonografu do badań prenatalnych opartego na sztucznej inteligencji.

Przedsiębiorstwo ogłosiło w poniedziałek, że otrzymało zgodę FDA na stosowanie swojego oprogramowania AI, w celu wykrycia nieprawidłowości płodu na obrazach ultrasonograficznych.

REKLAMA

Produkt został wymyślony przez założyciela i dyrektora generalnego Robhy'ego Bustamiego, który wychował się w rodzinie lekarzy. Dorastając, spędzał dużo czasu w szpitalach, często podróżując z matką, która świadczyła opiekę położniczą w całych Stanach Zjednoczonych. Po nauce programowania i studiach informatycznych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine, Bustami połączył siły z Salmanem Khanem, Chaskinem Saroffem i dr Hishamem Elgammalem w 2021 roku, aby uruchomić BioticsAI.

Technologia – wykorzystując sztuczną inteligencję opartą na wizji komputerowej – „wspiera ocenę jakości ultrasonografii płodu, kompletności anatomicznej, automatycznego raportowania i płynnej integracji z procesami klinicznymi” – deklaruje Bustami. Prezes BioticsAI ma nadzieję, że jego technologia pomoże Stanom Zjednoczonym walczyć z tym, że USA ma jedne z najgorszych wyników prenatalnych dla matek wśród krajów o wysokim dochodzie. W szczególności ciemnoskóre kobiety są narażone na bardzo wysoki wskaźnik śmiertelności wśród matek.

Badania prenatalne podstawą monitorowania ciąży

Bustami stwierdza, że ultrasonografia prenatalna jest „kamieniem węgielnym” monitorowania ciąży, ale jej niska jakość obrazów może prowadzić do błędnych diagnoz. Najtrudniejszą częścią nie było stworzenie modelu sztucznej inteligencji, który został wytrenowany na podstawie różnorodnego zestawu setek tysięcy badań ultrasonograficznych, ale zapewnienie niezawodnego działania tej technologii w rzeczywistych warunkach, zwłaszcza w przypadku grup demograficznych o najwyższym ryzyku śmiertelności.

Szef start-upu zdradził, że proces akceptacji przez FDA (obejmujący testowanie i walidację produktu) trwał niecałe trzy lata. To doświadczenie nauczyło go i jego zespół, jak ważne jest ścisłe skoordynowanie prac inżynieryjnych, klinicznych i regulacyjnych od samego początku. „Dzięki wspólnemu projektowaniu, ratyfikacji klinicznej i ścieżce prawnej, zamiast sekwencyjnego podejścia, byliśmy w stanie działać szybko” – powiedział.

Więcej o zdrowiu na łamach Spider'sWeb:

Teraz, po uzyskaniu zgody FDA, Bustami powiedział, że kolejnym celem jest skalowanie w różnych systemach opieki zdrowotnej w całym kraju. Planuje również dodanie kolejnych funkcji związanych z medycyną płodową i zdrowiem reprodukcyjnym. Pytanie pozostaje otwarte: czy na pewno chcemy, żeby zdrowie naszych nienarodzonych dzieci podlegało ocenie przez algorytmy sztucznej inteligencji?

Czy wyniki badań powinny być analizowane przez AI?

BioticsAI przedstawia ofertę pełną obietnic — szybsze wykrywanie wad płodu, wyższą jakość opieki i nadzieję dla najbardziej zagrożonych grup. Brzmi to przekonująco, ale chyba warto postawić sobie pytanie, czy na pewno powinniśmy od razu powierzać zdrowie prenatalne modelom AI? Zacznijmy od tego, że testy w warunkach laboratoryjnych to nie to samo, co codzienna praktyka medyczna.

Sprzęt bywa różny, metody badawcze również, a pacjentki nie stanowią jednolitej grupy. Model, nawet jeśli dobrze wytrenowany, może przeanalizować wyniki badań zupełnie inaczej niż doświadczony lekarz. Kto więc poniesie konsekwencje, gdy się pomyli?

Bo jeśli system nie zauważy wady albo wręcz przeciwnie — ogłosi fałszywy alarm, to konsekwencje ponoszą lekarze i pacjentki. Nie programiści, ani sama maszyna. To kwestia nie do pominięcia — tu nie chodzi o drobne błędy w interfejsie, lecz o ludzkie zdrowie, a czasem i życie. Do tego dochodzi problem mniejszości. Nawet jeśli zbiory danych treningowych są „dobrze wytrenowane”, to trudno uwzględnić w nich wszystkie lokalne niuanse.

REKLAMA

Do tego dochodzi jeszcze kwestia wdrożenia na szeroką skalę. Wprowadzenie takiej technologii w praktyce musi iść w parze z właściwym nadzorem i regulacjami — a komercyjna presja na szybkie wdrożenia zbytnio temu nie sprzyja. Zgoda FDA to dopiero pierwszy krok, a nie zwieńczenie całego procesu. Prawdziwa praca polega na późniejszym monitorowaniu, kontrolach i jawności — bo bezpieczeństwo pacjentów powinno być niepodważalne. Jeśli naprawdę chcemy, żeby ten rodzaj technologii pomógł poprawić rezultaty prenatalne, musi być wprowadzany z wyczuciem. Przejrzyste raporty skuteczności, możliwość odwołania się przez kobiety i jasne zasady odpowiedzialności stanowią solidną podstawę. Bez tego, wkraczanie algorytmów AI do medycyny mogą być tylko pomysłem, który niedługo wymknie się spod kontroli.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Piotr Konopnicki
24.01.2026 12:52
Tagi: Algorytmybadania naukowekobietySztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
10:39
iPhone 18 z rewelacyjnym ekranem. Podziękuj Samsungowi
Aktualizacja: 2026-01-24T10:39:40+01:00
10:37
Ten smartfon ma Androida, Windowsa i Linuxa. Chce być twoim komputerem
Aktualizacja: 2026-01-24T10:37:16+01:00
10:34
Twój telewizor powiedział prawdę. Nie ukryjesz, ile oglądasz
Aktualizacja: 2026-01-24T10:34:35+01:00
8:01
Ciemna materia nie ma już gdzie się ukryć. Nieuchwytna teoria potwierdzona
Aktualizacja: 2026-01-24T08:01:00+01:00
7:51
Biznes w kosmosie eksploduje. Dla Polski to potężna szansa
Aktualizacja: 2026-01-24T07:51:00+01:00
7:41
Koniec zależności od metali ziem rzadkich. "Zniknie bogactwo niektórych państw"
Aktualizacja: 2026-01-24T07:41:00+01:00
7:31
Mieliśmy pracować wydajniej. "Te obietnice można wsadzić między bajki"
Aktualizacja: 2026-01-24T07:31:00+01:00
7:21
Stary satelita nauczył się widzieć w nocy. Efekt niesamowity
Aktualizacja: 2026-01-24T07:21:00+01:00
7:11
Poważana ekspertka ostrzega - kosmici zdemolują bankowość
Aktualizacja: 2026-01-24T07:11:00+01:00
7:01
iPhone 18 Pro (Max), Fold, 18, 18e i Air 2 - wszystko, co wiemy, a wiemy dużo
Aktualizacja: 2026-01-24T07:01:00+01:00
21:52
Ubisoft w tarapatach. W te gry już nie zagracie
Aktualizacja: 2026-01-23T21:52:54+01:00
21:46
Polski GLOWS złapał rozbłysk Słońca. Wnioski są mocne
Aktualizacja: 2026-01-23T21:46:02+01:00
20:57
Nie uciekniesz od takich kas. Musisz pomachać paragonem
Aktualizacja: 2026-01-23T20:57:30+01:00
19:50
W Warszawie rośnie zielony wieżowiec. Mają rozmach
Aktualizacja: 2026-01-23T19:50:11+01:00
19:49
SteelSeries Arctis Nova Elite - recenzja. Nie jesteś godny słuchawek za 2500 zł
Aktualizacja: 2026-01-23T19:49:14+01:00
17:41
WiFi za darmo w znanej linii lotniczej. W Polsce też
Aktualizacja: 2026-01-23T17:41:56+01:00
17:39
Tutaj kryzysu nie będzie. NVIDIA uspokaja
Aktualizacja: 2026-01-23T17:39:22+01:00
17:02
Wielki powrót futurystycznego kolosa. USA wprowadza broń hipersoniczną na morza
Aktualizacja: 2026-01-23T17:02:24+01:00
16:44
iPhone Air poprawiony. Nadrobili spory brak
Aktualizacja: 2026-01-23T16:44:01+01:00
15:49
Wiatr i słońce pokonały kopalne. Węgiel schodzi na margines
Aktualizacja: 2026-01-23T15:49:49+01:00
15:47
Trump chce tarczy na Grenlandii. Przechwyci pociski w kosmosie
Aktualizacja: 2026-01-23T15:47:18+01:00
14:56
Nowy najlepszy procesor świata. AMD wprowadza potwora
Aktualizacja: 2026-01-23T14:56:58+01:00
14:52
Elon Musk obiecuje. "Robotów będzie więcej niż ludzi"
Aktualizacja: 2026-01-23T14:52:55+01:00
14:45
Polskie miasto rezygnuje z fajerwerków. Tej siły nie zatrzymacie
Aktualizacja: 2026-01-23T14:45:50+01:00
14:44
Kraków bastionem NATO. Powstała Krzemowa Dolina dla wojska
Aktualizacja: 2026-01-23T14:44:22+01:00
14:20
Coś mieszają z segregacją odpadów. Ty za to zapłacisz
Aktualizacja: 2026-01-23T14:20:23+01:00
13:54
Jak zarejestrować kartę SIM w T-Mobile, Plus, Play i Orange? Przez internet, nawet bez dowodu
Aktualizacja: 2026-01-23T13:54:08+01:00
13:29
Najlepsze smartwatche na walentynki. Te modele to pewniaki
Aktualizacja: 2026-01-23T13:29:26+01:00
13:18
Lubię mojego Pixela, ale kolejna generacja nie ma sensu. Google, co ty robisz?
Aktualizacja: 2026-01-23T13:18:28+01:00
12:38
Twój zegarek Huawei właśnie stracił ważną funkcję. Polacy zawiedli
Aktualizacja: 2026-01-23T12:38:02+01:00
12:23
Ekran w Galaxy S26 Ultra dostanie ulepszenie. Zapomnij o ochronie
Aktualizacja: 2026-01-23T12:23:35+01:00
11:15
Nietypowy bagaż leci na Księżyc. NASA pakuje tam naszą historię
Aktualizacja: 2026-01-23T11:15:36+01:00
10:07
Dusimy się fatalnym powietrzem. "Ostrzegaliśmy przed kryzysem"
Aktualizacja: 2026-01-23T10:07:28+01:00
9:33
Mapy Google zmieniają zgłoszenia drogowe. Zrobili to bez sensu
Aktualizacja: 2026-01-23T09:33:16+01:00
8:47
Małe smartfony to jedyny słuszny wybór. Po co ci ta cegła?
Aktualizacja: 2026-01-23T08:47:52+01:00
8:19
Bank Pekao S.A. wzmacnia ochronę klientów w cyfrowym świecie
Aktualizacja: 2026-01-23T08:19:30+01:00
8:07
Samsung Galaxy S26 Ultra nie zniszczy portfela. Ale i tak oberwiesz
Aktualizacja: 2026-01-23T08:07:52+01:00
7:51
Wymiana dowodu w mObywatelu to złoto. Ale na jednym prawie poległem
Aktualizacja: 2026-01-23T07:51:07+01:00
6:33
Historia Europy drży przez młotek. Niezwykłe znalezisko
Aktualizacja: 2026-01-23T06:33:00+01:00
6:31
Zagadkowy odcisk w jaskini. Odkryli najstarszy podpis człowieka
Aktualizacja: 2026-01-23T06:31:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA