Przeszli do czynów. 4,7 mln nieletnich odciętych od mediów społecznościowych

10 grudnia 2025 r. w Australii weszło w życie prawo, które nakłada na serwisy takie jak YouTube, TikTok, czy Instragram obowiązek weryfikacji wieku i konieczność zablokowania konta dla osób poniżej 16. roku życia. Za uchylenie się od przestrzegania tego przepisu grozi kara w wysokości 49,5 mln dolarów australijskich (ok. 33mln USD).

Koncern Meta – który usunął ponad pół miliona kont – wydał apel do władz, aby obowiązkowa weryfikacja wieku spoczywała na sklepie z aplikacjami, a nie samej platformie.

Na Australię patrzy cały świat

Kroki podjęte w Australii, których celem jest ochrona nieletnich są uważnie obserwowane przez cały świat. Wprowadzenie podobnych regulacji rozważają takie kraje jak Francja, Malezja czy Indonezja. Anthony Albanese, szef rządu w Canberze, nazwał legislację „źródłem australijskiej dumy”.

Chociaż odgórna, rządowa blokada mediów społecznościowych budzi wiele emocji (zwłaszcza wsród młodzieży i ich rodziców) i jest dość skrajnym przypadkiem, to coraz więcej krajów rozważa podjęcie zdecydowanych działań, mających na celu ochronę dzieci i nastolatków przed toksycznym wpływem social mediów na młody, dopiero kształtujący się umysł. Czas pokaże, czy tak drastyczne środki okażą się skuteczne i będą wdrażane przez kolejne kraje.

Piotr Konopnicki 16.01.2026 12:16

