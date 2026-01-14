REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Rząd zadowolony z systemu kaucyjnego. A ty?

Z perspektywy klientów pierwsze miesiące raczej nie były udane, ale ministerstwo widzi to nieco inaczej.

Adam Bednarek
system kaucyjny
REKLAMA

System kaucyjny oficjalnie ruszył 1 października 2025 r. Start mógł być jednak niezauważony, bo do końca roku brakowało na sklepowych półkach produktów objętych kaucją. I choć ministerstwo klimatu i środowiska uspokajało, przypominając o okresie przejściowym, to całość i tak wypadła blado. Zwyczajnie nie mieliśmy okazji przetestować nowych rozwiązań w praktyce. Pierwsze dane dobitnie to pokazywały.

REKLAMA

Pod koniec roku sytuacja zaczęła się nieco poprawiać, a od 1 stycznia 2026 r. można śmiało stwierdzić, że system kaucyjny w Polsce działa. W sklepach widzę nie tylko produkty z logo kaucji, ale też samych ludzi, którzy przynoszą puste opakowania. Wbrew temu, co można przeczytać na osiedlowych grupkach, składowanie butelek nie jest wielkim problemem. Często trafiam na osoby, które zwożą odpady w dużych workach. Można się domyślać, że zbierają je przez cały tydzień, a potem za jednym zamachem odzyskują kaucję.

- Z perspektywy konsumenta kluczowa jest możliwość oddania opakowań "przy okazji", bez konieczności planowania dodatkowych wizyt czy poświęcania czasu na dojazd do specjalnych punktów. Bliskość miejsca zwrotu oraz szybkość obsługi przy kasie są równie ważne jak jasne i zrozumiałe reguły, w tym brak konieczności okazywania paragonu. Dane pokazują, że kolejki i długi czas obsługi są jedną z głównych barier, które mogą podważyć zaufanie do systemu już na wczesnym etapie jego funkcjonowania – zauważał Grzegorz Podziewski, dyrektor Centrum Innowacji Retail, COMP S.A.

Mój przykład jest tylko anegdotyczny, ale można wyciągnąć wniosek, że wiele osób właśnie tak działa – najpierw kolekcjonuje opakowania, a potem przy okazji zakupów oddaje je w sklepie w butelkomacie, by jeszcze tego samego dnia wykorzystać zwrot kaucji przy płaceniu.

Granicą, że coś się zmieniło, jest nowy rok. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekonuje jednak, że pierwsze trzy miesiące wypadły nieźle i można być zadowolonym z tego, co przyniósł 2025 r.

Solidne fundamenty

- Pierwsze miesiące funkcjonowania systemu potwierdzają więc, że jego fundamenty zostały zbudowane stabilnie, a rynek sprawnie przeszedł przez etap wdrożeniowy. Chociaż pełne efekty zobaczymy dopiero w 2026 roku, dotychczasowe wyniki pozwalają z optymizmem oceniać ostatni kwartał 2025 roku pod względem działania systemu kaucyjnego – przekazał resort w odpowiedzi na pytania portalu wiadomoscihandlowe.pl.

W listopadzie w obrocie znajdowało się niemal 60 mln opakowań oznaczonych jako kaucyjne. W większości były to puszki.

Z szacunków resortu klimatu i środowiska wynika, że do systemu kaucyjnego przystąpiło ok. 20 tys. małych sklepów (poniżej 200 mkw). 

REKLAMA

Szczególnie interesujące będą dane za pierwsze miesiące 2026 r. Gołym okiem widać zmianę, a po statystykach będzie można stwierdzić z pełnym przekonaniem, że system kaucyjny się rozhulał. Być może dowody zobaczymy też na ulicach. Nie tylko za sprawą większej liczby automatów w sąsiedztwie, ale też korzystając ze zmodyfikowanych... śmietników.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
14.01.2026 15:06
Tagi: kaucja za butelkiSystem kaucyjny
Najnowsze
14:47
Samsung ulepszy ładowanie. Czekałem na to latami
Aktualizacja: 2026-01-14T14:47:43+01:00
14:30
Postawią reaktor jądrowy na Księżycu. I to dosłownie za chwilę
Aktualizacja: 2026-01-14T14:30:11+01:00
13:40
Bank Millennium padł. Klienci nie mogą się zalogować
Aktualizacja: 2026-01-14T13:40:29+01:00
13:28
iPhone'y 18 zmieniają front. Apple wraca do starej zagrywki
Aktualizacja: 2026-01-14T13:28:31+01:00
12:34
"Byliśmy krok od wielkiego blackoutu w Polsce" - mówi minister Gawkowski. A my nie wiemy, czy cieszyć się, czy płakać
Aktualizacja: 2026-01-14T12:34:28+01:00
12:07
Chcą szybszych pociągów w Polsce. Tylko co z cenami biletów?
Aktualizacja: 2026-01-14T12:07:43+01:00
11:43
Internet huczy o tajnej broni USA. Relacje mrożą krew
Aktualizacja: 2026-01-14T11:43:44+01:00
11:11
Amazon podniósł ceny Prime w Polsce. Zostajesz, czy odchodzisz do Allegro?
Aktualizacja: 2026-01-14T11:11:18+01:00
10:22
Instagram z wyczekiwaną zmianą. Koniec wyświetlania "co popadnie"
Aktualizacja: 2026-01-14T10:22:07+01:00
9:56
Wizz Air da zasmakować luksusu. "To będą prestiżowe miejsca"
Aktualizacja: 2026-01-14T09:56:35+01:00
9:16
Kometa 3I/Atlas w końcu zdradzi tajemnice. Przed nami kluczowy moment
Aktualizacja: 2026-01-14T09:16:20+01:00
8:22
Samsung ma coś dla fanów Stranger Things. I to za darmo
Aktualizacja: 2026-01-14T08:22:22+01:00
7:58
Telefony z klawiaturą wracają do łask. Nostalgia uderza mocno
Aktualizacja: 2026-01-14T07:58:29+01:00
6:51
Rosja wyciąga z szafy złom. Nowy silnik ma przykryć luki
Aktualizacja: 2026-01-14T06:51:00+01:00
6:41
Aplikacje miały pomagać, a ogłupiają. W sklepach tracimy rozsądek
Aktualizacja: 2026-01-14T06:41:00+01:00
6:31
Drony dopadły kluczowy rosyjski radar. Spektakularny cios
Aktualizacja: 2026-01-14T06:31:00+01:00
6:21
STALKER 2 na PS5 Pro to cudny gwóźdź do trumny Xboksa - recenzja
Aktualizacja: 2026-01-14T06:21:00+01:00
6:11
Bezcenne próbki z Marsa zagrożone. "Potężny cios w naukę"
Aktualizacja: 2026-01-14T06:11:00+01:00
21:45
Samsung odchudza popularny model. Tego brakowało składakom
Aktualizacja: 2026-01-13T21:45:46+01:00
21:07
Polacy jedyni mądrzy: "AI to zagrożenie, nie pomoc"
Aktualizacja: 2026-01-13T21:07:13+01:00
20:59
Battlefield 6 mnie wścieka. EA wciska grę-usługę i wywala się na twarz
Aktualizacja: 2026-01-13T20:59:06+01:00
19:40
"Tanie komputery to już były". Nadciąga tragedia
Aktualizacja: 2026-01-13T19:40:41+01:00
19:02
Play chwali się zasięgiem. Wreszcie internet działa jak należy
Aktualizacja: 2026-01-13T19:02:23+01:00
18:33
Szykują All Inclusive na Księżycu. Wiadomo, cena zwala z nóg
Aktualizacja: 2026-01-13T18:33:53+01:00
18:03
NASA rusza po obcych. Sprzęt, który zawstydza Webba
Aktualizacja: 2026-01-13T18:03:36+01:00
17:35
Samsung pokazał najtańszy telefon z 5G. Będzie hitem w Polsce?
Aktualizacja: 2026-01-13T17:35:00+01:00
17:01
Gigabyte pokazał laptopa, który miażdży konsole. "To bestia w plecaku"
Aktualizacja: 2026-01-13T17:01:12+01:00
16:31
Polski satelita przesyła pierwsze zdjęcia. "To przełomowa chwila"
Aktualizacja: 2026-01-13T16:31:04+01:00
16:07
Apple łączy 6 apek w jeden pakiet. Policzyliśmy, czy się opłaca
Aktualizacja: 2026-01-13T16:07:19+01:00
15:25
Samsung napędzi nie swoje telefony. To dobrze czy źle?
Aktualizacja: 2026-01-13T15:25:42+01:00
14:55
Lotniska szykują się na zawieruchę. Ważna prośba do podróżnych
Aktualizacja: 2026-01-13T14:55:12+01:00
13:55
Aktywował Windowsa kluczem z plików Epsteina. Chore, ale zadziałało
Aktualizacja: 2026-01-13T13:55:53+01:00
13:32
Atak na polską energetykę. Takiej próby jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-01-13T13:32:32+01:00
12:48
Plaga znikających wózków. Sklepy odpowiadają magnetyczną barierą
Aktualizacja: 2026-01-13T12:48:30+01:00
11:58
Mars to cichy reżyser ziemskiego klimatu. "Bez niego mieszkalibyśmy na drzewach"
Aktualizacja: 2026-01-13T11:58:28+01:00
11:26
Obiecali głosowanie online milionom Polaków. Polegli w głosowaniu dla 800 członków
Aktualizacja: 2026-01-13T11:26:57+01:00
11:09
Spigen ma nowe etui dla iPhone'a. Aż chce się przesiąść z Androida
Aktualizacja: 2026-01-13T11:09:01+01:00
10:16
Mieści się w plecaku i niszczy mózgi. Amerykanie kupili tajemniczą broń
Aktualizacja: 2026-01-13T10:16:30+01:00
9:31
Nowe przystanki PKP Intercity są dziwne. Wysiądziesz, ale nie wsiądziesz
Aktualizacja: 2026-01-13T09:31:52+01:00
8:44
Odkurzacze pokonują progi i schody. Nowa gama robotów wjeżdża tam, gdzie inni nie mogą
Aktualizacja: 2026-01-13T08:44:33+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA