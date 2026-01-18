REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Motoryzacja

Prawie 400 km w godzinę i to pociągiem. Chcę to w Polsce

Korea Południowa kończy prace nad EMU-370. Pociąg ma wozić pasażerów z prędkością 370 km/h.

Marcin Kusz
Zapomnij o Pendolino. Korea szykuje pociąg nowej ery
REKLAMA

Korea Południowa przestaje się zadowalać pociągami jadącymi 300 z hakiem. Rząd w Seulu poinformował, że zakończył prace nad kluczowymi technologiami dla nowej generacji składów EMU-370, które w regularnym ruchu mają osiągać 370 km/h, a konstrukcyjnie zbliżać się do granicy 400 km/h. Wygląda na to, że wyścigu o kolej przyszłości Azja nie zamierza zwalniać.

REKLAMA

Korea szykuje pociąg, który ma przestawić kolej na wyższy bieg

Ministerstwo Infrastruktury, Gruntów i Transportu Korei Południowej ogłosiło, że 4-letni program badawczo-rozwojowy nad nową generacją pociągów dużych prędkości został doprowadzony do kluczowego etapu. Efektem prac jest projekt EMU-370 – składu, który w normalnej eksploatacji ma jeździć z prędkością 370 km/h, a konstrukcyjnie jest przygotowany do jazdy z prędkością nawet 407 km/h.

To zasadniczy skok względem obecnych pociągów KTX-Cheongryong, znanych jako EMU-320, które wożą pasażerów z prędkością do 320 km/h. Koreańczycy nie zaczynają więc od zera, tylko podnoszą poprzeczkę na bazie już działającej technologii. Nowy skład ma stać się wizytówką krajowej kolei dużych prędkości i odpowiedzią na rosnący popyt na szybkie połączenia między największymi miastami.

Projekt EMU-370 był realizowany od kwietnia 2022 r. do grudnia 2025 r. w ramach krajowego programu badawczego. W prace zaangażowano 7 podmiotów – od instytutów badawczych, przez uczelnie, po prywatne firmy z branży kolejowej. Całość pochłonęła 22,5 mld wonów (ok. 55 mln zł), z czego zdecydowaną większość sfinansowało państwo. Dla rządu to inwestycja w przyszłą konkurencyjność całego systemu transportowego, a nie tylko w jeden model pociągu.

EMU-370 to więcej mocy, mniej oporu powietrza

Serce nowego składu to zupełnie nowy układ napędowy. Inżynierowie opracowali silnik trakcyjny o mocy 560 kW, co oznacza wzrost mocy o ponad 1/3 względem jednostek stosowanych w EMU-320. Każdy ośmioczłonowy pociąg EMU-370 ma korzystać z 24 takich silników, co pozwoli utrzymać wysoką prędkość nie tylko na prostych odcinkach, ale także na bardziej wymagających fragmentach trasy.

Sama dodatkowa moc jednak nie wystarczy, kiedy wchodzimy w strefę powyżej 350 km/h. Na pierwszy plan wysuwają się wtedy problemy, których zwykły pasażer nie widzi, ale odczuwa – gigantyczny opór powietrza, gwałtowne drgania i rosnący hałas. Właśnie dlatego równolegle z napędem dopracowano aerodynamikę całego składu.

Zmieniono kształt nosa pociągu, aby łagodniej rozpychał powietrze, wygładzono bryłę dachu, chowając wystające elementy wyposażenia, a pod pudłem pojawiły się dodatkowe osłony poprawiające przepływ powietrza wokół wózków. W efekcie współczynnik oporu aerodynamicznego spadł z 0,868 do 0,761, czyli o ponad 12 proc. W prawdziwym ruchu oznacza to mniejsze zużycie energii przy tej samej prędkości lub możliwość pojechania szybciej przy podobnym zapotrzebowaniu na moc.

Szybko, ale też stabilnie i w ciszy

Przy prędkościach zbliżających się do 400 km/h komfort pasażerów w dużym stopniu zależy od tego, co dzieje się z wózkami i zawieszeniem. Koreańczycy położyli nacisk na ograniczenie bocznych drgań, które w szybkich pociągach potrafią zamienić podróż w męczące kołysanie.

W EMU-370 odpowiednio zoptymalizowano geometrię zawieszenia i zastosowano pneumatyczne elementy resorujące oraz amortyzatory dostrojone do jazdy powyżej 350 km/h. Testy na pełnowymiarowym stanowisku rolkowym pokazały, że przyspieszenia boczne udało się zbić z 9 m/s² do wartości poniżej 6 m/s². To poziom, który pozwala jednocześnie jechać bardzo szybko i utrzymać wrażenie płynnej, cywilizowanej jazdy, a nie nieustannego szarpania.

Osobny front to akustyka wnętrza. Im szybciej jedzie pociąg, tym bardziej dokuczliwy staje się szum powietrza i drgania konstrukcji. Konstruktorzy EMU-370 wykorzystali lekkie, aluminiowe pudła oraz warstwy kompozytowych materiałów dźwiękochłonnych w podłodze, ścianach i suficie. Według danych projektowych poziom hałasu w środku ma mieścić się w przedziale 68-73 dB, co jest wynikiem lepszym o około 2 dB od obecnego EMU-320. Dla ucha pasażera różnica może wydawać się drobna, ale przy kilku godzinach podróży przekłada się na o wiele mniejsze zmęczenie.

Kiedy EMU-370 pojawi się na torach?

Na razie EMU-370 istnieje przede wszystkim na projektach, w tunelach aerodynamicznych i na stanowiskach testowych. Kolejny krok to budowa składów. Zgodnie z harmonogramem krajowy przewoźnik Korail ma w pierwszej połowie 2026 r. zamówić jeden lub dwa prototypowe pociągi, łącznie 16 członów.

Te pierwsze egzemplarze przeznaczone będą głównie do badań i prób eksploatacyjnych. Testy mają ruszyć na początku 2030 r. na odcinkach obejmujących korytarz Pyeongtaek - Osong, czyli na jednym z kluczowych fragmentów koreańskiej sieci dużych prędkości. Dopiero po ich zakończeniu i ewentualnych poprawkach można będzie myśleć o seryjnej produkcji i regularnych kursach z pasażerami.

Przeczytaj także:

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Korea Południowa w ciągu najbliższej dekady dołączy do wąskiego grona państw, które nie tylko eksploatują szybkie pociągi, ale są w stanie samodzielnie projektować i rozwijać składy zdolne do jazdy w okolicach 400 km/h. To oznacza nie tylko krótszy czas przejazdów między miastami, ale też wzmocnienie pozycji kraju jako producenta nowoczesnych technologii kolejowych.

REKLAMA

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
18.01.2026 07:00
Tagi: korea południowaPociągiTransport
Najnowsze
16:50
Największa ofiara Microsoftu. Ten standard mógł zmienić rynek
Aktualizacja: 2026-01-17T16:50:00+01:00
16:40
Ryanair powiedział Muskowi "nie". "Skończony idiota"
Aktualizacja: 2026-01-17T16:40:00+01:00
16:30
ChatGPT z reklamami. Zapłacisz, a i tak będą
Aktualizacja: 2026-01-17T16:30:00+01:00
16:20
Telewizor na lata? Sprawdzili, czego unikać
Aktualizacja: 2026-01-17T16:20:00+01:00
16:10
Małżeństwa jednopłciowe? Ministerstwo cyfryzacji mówi, że jest gotowe
Aktualizacja: 2026-01-17T16:10:00+01:00
16:00
Chrome wreszcie gotowy na trendującą nowość. Będziesz zachwycony
Aktualizacja: 2026-01-17T16:00:00+01:00
10:16
3I/Atlas psuje podręczniki. To nie jest zwykła skała
Aktualizacja: 2026-01-17T10:16:01+01:00
7:50
Zamiast dusić procesory, będą wysyłać dane radiem. "Mózg będzie na zewnątrz"
Aktualizacja: 2026-01-17T07:50:00+01:00
7:40
Garmin Connect+ po 10 miesiącach. Tak to można
Aktualizacja: 2026-01-17T07:40:00+01:00
7:30
Połączą ziemski czas z księżycowym. Bez tego nie zawojują Srebrnego Globu
Aktualizacja: 2026-01-17T07:30:00+01:00
7:20
Rozebrali rosyjski cud techniki. Z przodu liceum, w środku muzeum
Aktualizacja: 2026-01-17T07:20:00+01:00
7:10
Apple nie zrobił smart ekranu, więc zrobiłem go sam. Kosztował 80 zł
Aktualizacja: 2026-01-17T07:10:00+01:00
7:00
No i popsułem Facebooka. Nie popełnij mojego błędu
Aktualizacja: 2026-01-17T07:00:00+01:00
20:16
Apple ulepszy wiadomości. Te wysyłane z Androida
Aktualizacja: 2026-01-16T20:16:46+01:00
19:03
Znaleźli nowy przełącznik energii. Brzmi jak czysta magia
Aktualizacja: 2026-01-16T19:03:01+01:00
18:04
Intel powróci silniejszy. AMD może mieć problem
Aktualizacja: 2026-01-16T18:04:40+01:00
17:38
Satelity zajrzały pod lód. Tak wygląda ukryta kraina
Aktualizacja: 2026-01-16T17:38:30+01:00
16:37
Mądrzejsza Siri to początek. Tak zmieni się twój iPhone
Aktualizacja: 2026-01-16T16:37:16+01:00
16:24
Gdzie jest złoty telefon Trumpa? Pytają już nie tylko klienci
Aktualizacja: 2026-01-16T16:24:34+01:00
16:18
Hubble złapał narodziny gwiazdy. Kard zachwyca
Aktualizacja: 2026-01-16T16:18:29+01:00
16:05
Nie wyślemy wojsk na Grenlandię. "To nie jest w naszym interesie"
Aktualizacja: 2026-01-16T16:05:17+01:00
15:37
Zdziwisz się, kupując laptopa. Te zapasy się opłaciły
Aktualizacja: 2026-01-16T15:37:42+01:00
15:22
Z nowym Windowsem nie wyłączysz komputera. Fajne te aktualizacje
Aktualizacja: 2026-01-16T15:22:10+01:00
15:14
Pożegnaj papierowe awizo. Poczta Polska: to początek końca
Aktualizacja: 2026-01-16T15:14:16+01:00
15:10
Naprawili błąd sprzed 90 lat. Czas może płynąć w dwie strony
Aktualizacja: 2026-01-16T15:10:00+01:00
13:29
Wojsko Polskie potężnie urośnie. Podali liczbę żołnierzy
Aktualizacja: 2026-01-16T13:29:30+01:00
12:36
Samsung ci przyspieszy. Aktualizacja One UI 8.5 czyni cuda
Aktualizacja: 2026-01-16T12:36:45+01:00
12:16
Przeszli do czynów. 4,7 mln nieletnich odciętych od mediów społecznościowych
Aktualizacja: 2026-01-16T12:16:14+01:00
12:08
Twój biznes pod całkowitą ochroną europejskiego prawa. Zapewnili to Amerykanie
Aktualizacja: 2026-01-16T12:08:27+01:00
12:01
W aplikacji PKO kupisz kartę SIM. Kapitalna nowość
Aktualizacja: 2026-01-16T12:01:42+01:00
11:43
Chiny zalewają nas śmieciami. Liczby porażają
Aktualizacja: 2026-01-16T11:43:49+01:00
11:19
Potężna zmiana w ekranach iPhone'a 18. Zniknie paskudny element
Aktualizacja: 2026-01-16T11:19:42+01:00
10:42
Wstrzymują produkcję kart graficznych. Droga pamięć zabije elektronikę konsumencką
Aktualizacja: 2026-01-16T10:42:05+01:00
9:50
Groźna luka w słuchawkach bezprzewodowych. Dobrze czytasz: w SŁUCHAWKACH
Aktualizacja: 2026-01-16T09:50:26+01:00
9:18
Czesi się nie poddają, ale PKP Intercity może spać spokojnie. "Szału nie ma"
Aktualizacja: 2026-01-16T09:18:24+01:00
8:31
Noblista wróży mroczną przyszłość. "To pewne, że boty zabiorą nam pracę"
Aktualizacja: 2026-01-16T08:31:26+01:00
8:09
Sprawdziłem internet satelitarny w samolocie. Za darmo łoiłem w LoL-a
Aktualizacja: 2026-01-16T08:09:46+01:00
8:04
Wraca pamięć DDR3. Nowszy RAM jest absurdalnie drogi 
Aktualizacja: 2026-01-16T08:04:13+01:00
7:00
SpaceX przejmuje satelity wojskowe. Stawka naprawdę powala
Aktualizacja: 2026-01-16T07:00:00+01:00
6:57
Bez tego sprzętu nie wyobrażam sobie smart domu. Jeden klik i jest bezpiecznie
Aktualizacja: 2026-01-16T06:57:36+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA