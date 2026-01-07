REKLAMA
LEGO totalnie mnie kupiło. Wystarczył jeden klocek

LEGO zaprezentowało w Las Vegas system SMART Play, który nadaje zestawom interaktywne funkcje. Nowa technologia pozwala klockom komunikować się ze sobą bez użycia aplikacji.

Oliwier Nytko
Klocek wydaje dźwięki, świeci się i reaguje na ciebie. LEGO mnie kupiło
Targi CES w Las Vegas to zazwyczaj festiwal ekranów, procesorów i sztucznej inteligencji, która próbuje wejść w każdy aspekt naszego życia. Jednak w tym roku, spacerując po hali wystawowej, musiałem wstąpić do duńskiego giganta.

Ukryte stoisko LEGO przyciągnęło mnie nie migającymi wyświetlaczami, ale obietnicą, że klasyczna zabawa właśnie wkracza w nową erę. To, co zobaczyłem na miejscu, to system, który sprawia, że plastikowe elementy zaczynają rozumieć, co się z nimi dzieje.

Największa zmiana od czasu minifigurki

Firma otwarcie mówi, że owa nowość, czyli SMART Play, to największy przełom w ich historii od 1978 r. Wtedy świat ujrzał pierwszą minifigurkę, co pozwoliło dzieciom na odgrywanie ról. Dziś, w 2026 r., Duńczycy dokładają do tej układanki technologię, która pozostaje niewidoczna. Nie ma tu parowania z tabletem, nie ma patrzenia w aplikację zamiast na budowlę. Jest tylko czysta interakcja między fizycznymi elementami, co w dzisiejszym cyfrowym świecie wydaje się wręcz odświeżające.

Głównym bohaterem tego zamieszania jest niepozorny element nazwany SMART klockiem. Trzymając go w dłoni, byłem szczerze zaskoczony. Zachowuje on wymiary standardowego klocka 2x4 i pasuje do każdego zestawu, jaki macie w domu. Różnica polega na tym, że w środku upchnięto chip ASIC, głośnik, akcelerometr i czujniki światła. To ten mały kawałek plastiku jest mózgiem operacji. Wykrywa ruch, orientację w przestrzeni, a nawet to, jakie inne klocki znajdują się w jego pobliżu.

Za warstwę audio odpowiada wbudowany miniaturowy głośnik i syntezator analogowy, który generuje dźwięk w czasie rzeczywistym. Całość komunikuje się za pomocą BrickNet, czyli bezpiecznego, lokalnego protokołu Bluetooth działającego bez aplikacji i huba. Precyzyjną lokalizację zapewnia technologia NPM oparta na magnetycznym wykrywaniu położenia sąsiednich klocków. Zasilanie rozwiązano poprzez ładowanie bezprzewodowe z możliwością uzupełniania energii w wielu klockach jednocześnie.

Jak działa system bez ekranu?

*zium*, *zium*, *brrrr* - takie dźwięki może wydawać twój model. Wystarczy, że zaczniesz się bawić

System działa na podstawie trzech filarów, którymi są wspomniany klocek, SMART tagi oraz SMART minifigurki. 

Podczas demo zobaczyłem, jak to wygląda w praktyce na przykładzie nowych zestawów Star Wars. Figurki Luke’a Skywalkera czy Dartha Vadera mają wtopione wewnątrz czipy z unikalnym ID. Gdy postawiłem Vadera obok SMART klocka, system natychmiast go rozpoznał, reagując charakterystycznym oddechem Lorda Sithów. Wszystko dzieje się lokalnie, bez opóźnień i bez konieczności konfiguracji Wi-Fi.

Największe wrażenie zrobiła na mnie inteligencja przestrzenna systemu. Budując dioramę sali tronowej, system generował inne dźwięki, gdy Imperator siedział na tronie, a inne, gdy zbliżał się do niego Luke. Tworzy to warstwę narracyjną, której w LEGO nigdy wcześniej nie było. To nie jest prosty mechanizm naciśnij przycisk, usłyszysz dźwięk. To system, który reaguje na kontekst sceny, którą budujesz.

Czyli:

  • Masz SMART klocka i budujesz obok niego kafelek pt. auto.
  • Teraz gdy poruszasz się, SMART klocek zacznie wydawać dźwięki samochodu.
  • Wsiada do niego minifigurka symbolizująca młodą osobę? SMART klocek zacznie grać Young Leosię cokolwiek co młodzi słuchają.
W shorcie dowiecie się, o co chodziło

Ważnym aspektem jest tu wygoda użytkowania. LEGO na szczęście zrezygnowało z wymiennych baterii na rzecz ładowania bezprzewodowego. Klocki można ładować grupowo na specjalnej podkładce, co rozwiązuje odwieczny problem zasilania w zabawkach. Przedstawiciele firmy zapewniali mnie, że bateria wytrzyma lata, nawet jeśli zestaw wyląduje na dnie pudła i zostanie wyciągnięty dopiero za jakiś czas.

Ceny i dostępność zestawów Star Wars

Na start system trafia do świata Gwiezdnych Wojen, co wydaje się naturalnym ruchem. Od 1 marca 2026 r. w sklepach pojawią się trzy zestawy. Pierwszym z nich jest X-Wing Luke’a Skywalkera, składający się z 584 elementów, który wyceniono na 389,99 zł.

Drugą propozycją jest TIE Fighter Dartha Vadera liczący 473 elementy w cenie 299,99 zł.

Największy zestaw startowy to Pojedynek w sali tronowej i A-Wing, zawierający 962 klocki i kosztujący 699,99 zł.

Ceny, biorąc pod uwagę zaszytą w środku elektronikę, wydają się skalkulowane rozsądnie. X-Wing reagujący dźwiękiem silników na gwałtowne manewry w powietrzu to spełnienie marzeń każdego fana sagi, niezależnie od wieku.

Dajcie mi to już

Dla kolekcjonerów istotna będzie informacja o kompatybilności. SMART tagi to płaskie płytki 2x2, które można ukryć w dowolnej konstrukcji. Oznacza to, że system nie jest zamknięty tylko w nowych pudełkach. Można go teoretycznie zaimplementować do własnych projektów, ożywiając makiety, które kurzą się na półkach. Tagi służą jako wyzwalacze konkretnych akcji, takich jak dźwięki czy światła, co otwiera ogromne pole do popisu dla kreatywnych budowniczych.

Specyfikacja techniczna LEGO SMART Play

  • Serce systemu: SMART klocek w standardowym rozmiarze 2x4.
  • Procesor: autorski chip ASIC o wielkości 4,1 mm.
  • Sensory: akcelerometr (wykrywanie ruchu, pochylenia i gestów), czujnik światła (reakcja na otoczenie i kolory).
  • Audio: wbudowany miniaturowy głośnik i syntezator analogowy (dźwięk generowany w czasie rzeczywistym).
  • Łączność: BrickNet - bezpieczny, lokalny protokół Bluetooth (działa bez aplikacji i huba).
  • Lokalizacja: NPM (Neighbor Position Measurement) - magnetyczne wykrywanie położenia sąsiednich klocków.
  • Zasilanie: ładowanie bezprzewodowe (możliwość ładowania wielu klocków jednocześnie).
Lista zestawów startowych (premiera 1 marca 2026 r.)

  • 75421 TIE Fighter Dartha Vadera (473 elementy) - 299,99 zł
  • 75423 X-Wing Luke’a Skywalkera (584 elementy) - 389,99 zł
  • 75427 Pojedynek w sali tronowej i A-Wing (962 elementy) - 699,99 zł
Oliwier Nytko
07.01.2026 13:43
Tagi: LEGO
