Ładowanie...

Z powodu niskich temperatur dobowe zużycie gazu ziemnego w Polsce jest na rekordowym poziomie – informuje PAP, powołując się na dane operatora przesyłowego gazu Gaz-Systemu.

W komunikacie spółki czytamy, że Gaz-System odnotował rekordowy dzienny wolumen przesyłu gazu ziemnego wysokometanowego (E), który 8 stycznia 2026 r., drugi dzień z rzędu, przekroczył 100 mln m sześc. w ciągu jednej doby.

REKLAMA

To historyczny poziom, potwierdzający wysoką przepustowość i odporność infrastruktury przesyłowej, nawet w warunkach intensywnego poboru surowca związanego z utrzymującymi się mrozami – poinformowano.

Dla porównania, 6 stycznia 2026 r. dobowe zużycie wyniosło 89,6 mln m sześc. Pobito wówczas rekord z 18 stycznia 2021 r., kiedy w Polsce zużycie sięgnęło 88,7 mln m sześc. na dobę.

Dzień później wyniosło prawie 96 mln m sześc. na dobę, a w czwartek przekroczono setkę. Rekord z 2021 r. został więc daleko w tyle.

Krajowy system przesyłowy funkcjonuje stabilnie i bez zakłóceń, mimo trudnych warunków pogodowych oraz zwiększonego zapotrzebowania w sezonie grzewczym (…) infrastruktura, obejmująca gazociągi wysokiego ciśnienia, tłocznie, stacje gazowe oraz połączenia transgraniczne, pracuje bez zakłóceń i jest przygotowana na dalszy wzrost zapotrzebowania, nawet w przypadku prognozowanych, bardziej wymagających warunków atmosferycznych – dodaje Gaz-System.

Jak przypomina PAP, w 2024 r. w ogrzewaniu gospodarstw domowych "wiodącą rolę" odgrywało ciepło z sieci, wykorzystywane do ogrzewania 44 proc. mieszkań w kraju.

Rośnie też zapotrzebowanie na energię

To również efekt niskich temperatur. Zapotrzebowanie w ostatnich dniach oscyluje wokół 26-27 GW netto, osiągając wielkości bliskie rekordowym - poinformowały PAP Biznes Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Podkreślono, że Krajowy System Elektroenergetyczny pracuje stabilnie, a bezpieczeństwo dostaw pozostaje niezagrożone.

REKLAMA

"PSE na bieżąco monitorują sytuację i zgodnie ze standardowymi procedurami planują prace KSE. Obecnie nie ma przewidywań wystąpienia problemów bilansowych w nadchodzącym czasie" - zapewnił operator.

Według PSE sezon 2025/2026 jak na razie charakteryzuje się wyższym zapotrzebowaniem na energię w porównaniu np. do sezonu 2024/2025.

REKLAMA

Adam Bednarek 09.01.2026 15:05

Ładowanie...