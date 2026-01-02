  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie

Jak stworzyć prostą stronę w Laravel 12?

Lokowanie produktu: unixstorm.org

Ten poradnik jest przeznaczony dla osób, które nigdy nie pracowały z Laravelem, a często także: nie znają frameworków PHP, nie wiedzą, czym jest routing, nie wiedzą, gdzie wpisuje się kod, nie wiedzą, co to terminal i do czego służy.

Dlatego każdy krok jest opisany bardzo dokładnie – co zrobić, gdzie wejść, co wkleić i co powinno się wydarzyć.

Jeżeli wykonasz WSZYSTKIE kroki po kolei, na końcu będziesz mieć:

  • działającą stronę w Laravel 12,
  • kilka podstron,
  • formularz kontaktowy,
  • wiedzę, gdzie dokładnie edytować stronę,
  • gotową stronę do wrzucenia na hosting.

1. Co to jest Laravel – bardzo krótko i po ludzku

Laravel to narzędzie do tworzenia stron internetowych w PHP.
Nie jest to „CMS” jak WordPress – tu wszystko budujesz sam, ale:

  • masz gotową strukturę,
  • gotowe mechanizmy,
  • porządek w plikach.

Laravel wymusza dobre praktyki, dlatego na początku wydaje się trudniejszy – ale dzięki temu później:

  • nie gubisz się w plikach,
  • wiesz, gdzie co zmienić,
  • strona jest szybsza i bezpieczniejsza.

2. Co MUSISZ mieć na komputerze (i jak sprawdzić, czy masz)

2.1. Terminal – co to jest i jak go otworzyć

Terminal to okno tekstowe, w którym wpisuje się polecenia.

  • Windows:
    najlepiej używać WSL2 (Linux w Windows)
    lub na początek PowerShell
  • Linux / macOS:
    terminal jest w systemie

Otwórz terminal i niczego się nie bój – na razie tylko sprawdzamy.

2.2. Sprawdzenie PHP

W terminalu wpisz:

php -v

Jeżeli zobaczysz coś w stylu:

PHP 8.2.x

to PHP jest OK.

Jeżeli zobaczysz błąd typu:

command not found

to PHP NIE jest zainstalowane i trzeba je doinstalować (ten poradnik zakłada, że PHP już masz).

2.3. Sprawdzenie Composera

Wpisz:

composer -V

Jeżeli widzisz wersję – Composer działa.

Composer to narzędzie, które pobiera Laravel i jego pliki. Bez niego nie ruszymy.

3. Tworzymy projekt Laravel

3.1. Gdzie stworzyć projekt

Najpierw wybierz miejsce na projekty.
Załóżmy, że chcesz trzymać wszystko w folderze projekty.

W terminalu wpisz:

mkdir projekty
cd projekty

Co to robi:

  • mkdir – tworzy folder
  • cd – wchodzi do folderu

3.2. Tworzenie projektu Laravel

Teraz TWORZYMY STRONĘ.

Wpisz:

composer create-project laravel/laravel moja-strona

Co się dzieje:

  • Composer pobiera Laravel
  • tworzy folder moja-strona
  • instaluje wszystkie potrzebne pliki

❗ To może potrwać kilka minut – to normalne.

3.3. Wejście do folderu projektu

cd moja-strona

Od tej chwili KAŻDE polecenie wykonujesz w tym folderze.

4. Pierwsze uruchomienie strony (bardzo ważne)

4.1. Plik .env – co to jest i dlaczego jest ważny

Laravel używa pliku .env do:

  • ustawień bazy danych,
  • trybu debug,
  • adresu strony,
  • haseł.

Ten plik NIE istnieje domyślnie – trzeba go stworzyć.

Wpisz:

cp .env.example .env

Teraz plik .env ISTNIEJE.

4.2. Klucz aplikacji – BEZ TEGO NIC NIE DZIAŁA

Wpisz:

php artisan key:generate

Co to robi:

  • generuje losowy klucz
  • zapisuje go w .env
  • Laravel używa go do bezpieczeństwa

4.3. Uruchomienie serwera

php artisan serve

W terminalu zobaczysz adres, np.:

https://127.0.0.1:8000

Otwórz przeglądarkę i wejdź na ten adres.

? Jeśli widzisz stronę Laravel – WSZYSTKO DZIAŁA.

5. Gdzie EDYTUJE się stronę – NAJWAŻNIEJSZA CZĘŚĆ

To jest moment, w którym 99% początkujących się gubi, więc wyjaśniam to bardzo dokładnie.

5.1. Najważniejsze pliki

  • Gdzie dodać nową stronę - routes/web.php
  • Gdzie zmienić treść strony - resources/views
  • Gdzie dodać logikę - app/Http/Controllers

6. Pierwsza własna strona – od zera

6.1. Otwórz plik tras

Otwórz plik:

routes/web.php

Zobaczysz tam kod.

6.2. Zmień zawartość pliku

Usuń wszystko i Wklej dokładnie to:

use IlluminateSupportFacadesRoute;

Route::get('/', function () {
    return view('home');
});

Co to oznacza:

  • / = strona główna
  • home = plik widoku

6.3. Utwórz plik widoku

Utwórz plik:

resources/views/home.blade.php

I wklej:

Moja pierwsza strona

Witaj!

To jest moja pierwsza strona w Laravel.

Odśwież stronę w przeglądarce.

? To JEST Twoja strona.

7. Layout – czyli JEDEN wspólny wygląd

Bez layoutu musiałbyś powtarzać HTML na każdej stronie.
Laravel ma na to system szablonów.

7.1. Utwórz folder layouts

resources/views/layouts

7.2. Utwórz plik layoutu

resources/views/layouts/app.blade.php

Wklej:

@yield('title')

Start |
Oferta |
Kontakt

@yield('content')

Moja strona - Laravel 12

7.3. Zmiana strony głównej na layout

Edytuj:

resources/views/home.blade.php

ZAMIEŃ CAŁĄ zawartość na:

@extends('layouts.app')

@section('title', 'Strona główna')

@section('content')

Witaj!

To jest strona główna.

@endsection

8. Dodajemy kolejne strony – DOSŁOWNIE

8.1. Trasy

Otwórz:

routes/web.php

Dodaj:

Route::get('/oferta', function () {
    return view('oferta');
});

Route::get('/kontakt', function () {
    return view('kontakt');
});

8.2. Widok oferty

Do pliku:

resources/views/oferta.blade.php

wklej:

@extends('layouts.app')

@section('title', 'Oferta')

@section('content')

Oferta

Opis oferty.

@endsection

8.3. Widok kontaktu

Do pliku:

resources/views/kontakt.blade.php

wklej:

@extends('layouts.app')

@section('title', 'Kontakt')

@section('content')

Kontakt

    @csrf

    Wyślij

@endsection

9. Formularz – co się dzieje po kliknięciu „Wyślij”

Dodaj do routes/web.php:

use IlluminateHttpRequest;

Route::post('/kontakt', function (Request $request) {

    $request->validate([
        'name' => 'required|min:2',
        'email' => 'required|email',
        'message' => 'required|min:10',
    ]);

    return back()->with('success', 'Wiadomość wysłana');
});

To:

  • sprawdza dane,
  • NIE pozwala wysłać pustego formularza,
  • pokazuje komunikat.

10. Hosting pod Laravel

Laravel WYMAGA:

  • SSH
  • PHP 8.2+
  • Composer
  • wskazanie katalogu public

Bez tego:

  • nie uruchomisz projektu
  • nie zaktualizujesz strony
  • nie zrobisz migracji

Jeśli więc planujesz uruchomić stronę i udostępnić ją w sieci, upewnij się, że masz odpowiedni hosting spełniający te wymagania.

02.01.2026 09:30
