REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Tylu żołnierzy ma polskie wojsko. Są najnowsze dane

Sztab Generalny Wojska Polskiego chce, by nasza armia miała pół miliona ludzi pod bronią. Zanim jednak zaczniemy zastanawiać się, czy to w ogóle możliwe, warto spojrzeć na najświeższe dane i sprawdzić ilu żołnierzy ma Wojsko Polskie na początku 2026 r.

Bogdan Stech
Sztab Generalny Wojska Polskiego chce by nasza armia miała pół miliona ludzi pod bronią. Zanim jednak zaczniemy zastanawiać się, czy to w ogóle możliwe, warto spojrzeć na najświeższe dane i sprawdzić ilu żołnierzy ma Wojsko Polskie na początku 2026 r.
REKLAMA

Sztab Generalny Wojska Polskiego zapowiada, że do 2039 r. liczebność Sił Zbrojnych RP ma wzrosnąć do 500 tys. żołnierzy, w tym 300 tys. w służbie czynnej oraz 200 tys. w rezerwie. Skala tego ambitnego planu robi wrażenie, ale rodzi też bardzo proste pytanie: z jakiego punktu startujemy? Najnowsze dane z MON pokazują, gdzie dokładnie dziś znajduje się polska armia i jaka jest droga do celu.

REKLAMA

Ile wojska mamy na początku 2026 r.?

21 stycznia 2026 r. Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało redakcji Defence24 odpowiedzi na pytania dotyczące ewidencyjnego stanu osobowego Wojska Polskiego. To jeden z najbardziej aktualnych i precyzyjnych obrazów liczebności armii, jaki mamy.

Tego dnia służbę pełniło około 155,5 tys. żołnierzy zawodowych. Do tego należy doliczyć 6,5 tys. żołnierzy zawodowych w trakcie kształcenia, czyli od trzynastego miesiąca służby. Oznacza to, że łącznie korpus żołnierzy zawodowych liczył około 162 tys. osób.

Ale to nie wszystko. Równolegle funkcjonuje dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, która miała być pomostem między cywilem a armią zawodową. W styczniu 2026 r. służbę pełniło około 13,3 tys. żołnierzy DZSW oraz 3,4 tys. osób w trakcie pierwszych 12 miesięcy kształcenia. Razem daje to około 16,7 tys. żołnierzy w dobrowolnej służbie zasadniczej.

Gdy połączymy żołnierzy zawodowych i dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, otrzymujemy liczbę około 178,7 tys. osób.

Osobną kategorią są Wojska Obrony Terytorialnej. Według danych MON terytorialną służbę wojskową pełni obecnie około 38 tys. żołnierzy. To formacja, która od lat budzi emocje, ale nie da się jej pominąć w bilansie realnej siły i liczebności armii.

Po zsumowaniu wszystkich trzech komponentów: żołnierzy zawodowych, dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz WOT, Wojsko Polskie liczy dziś około 216,6 tys. żołnierzy - podaje serwis Defence24. To liczba, która jeszcze dekadę temu wydawałaby się absolutnie nieosiągalna.

Wiecej na Spider's Web:

Trzy kryzysy, które wszystko zmieniły

Serwis przypomina, że od 1 stycznia 2010 r. w Polsce zawieszono pobór do zasadniczej służby wojskowej. Od tego momentu podstawą funkcjonowania Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju są wyłącznie żołnierze zawodowi, uzupełnieni dziś o nowe formy służby ochotniczej.

Przez długie lata liczebność armii utrzymywała się na stosunkowo niskim, stabilnym poziomie. Nawet w 2019 r., już po aneksji Krymu przez Rosję, liczba ta wynosiła 107 704 żołnierzy zawodowych.

Prawdziwy przełom przyniosły dopiero trzy wydarzenia, które brutalnie uświadomiły Europie, że era "końca historii" definitywnie się skończyła. Najpierw pandemia COVID-19 w 2020 r., potem kryzys migracyjny i presja hybrydowa na granicy z Białorusią w 2021 r., a wreszcie pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 r.

Od tego momentu liczby zaczęły rosnąć znacznie szybciej. Defence24 wylicza, że na koniec 2020 r. Wojsko Polskie liczyło 110,1 tys. żołnierzy zawodowych. Cztery lata później, 31 grudnia 2024 r., było ich już 144 tys. W połowie 2025 ro liczba ta wzrosła do około 148,8 tys., by w styczniu 2026 r. osiągnąć około 155,5 tys. żołnierzy zawodowych.

REKLAMA

To wzrost bez precedensu w najnowszej historii III RP, napędzany zarówno rozbudową struktur wojskowych, jak i realnym poczuciem zagrożenia.

Dzisiejsze 216,6 tys. żołnierzy to wynik imponujący, ale w kontekście planów Sztabu Generalnego wciąż oznacza dopiero nieco ponad 40 proc. docelowego stanu 500 tys. Osiągnięcie takiej liczebności będzie wymagało nie tylko dalszej intensywnej rekrutacji, lecz także utrzymania żołnierzy w służbie, rozbudowy zaplecza szkoleniowego, infrastruktury i systemu rezerw.

REKLAMA
Bogdan Stech
22.01.2026 18:02
Tagi: NATOWojsko
Najnowsze
18:01
Gramofony wracają do łask. Sony ma coś dla tych, którzy lubią nowości
Aktualizacja: 2026-01-22T18:01:00+01:00
17:34
Robot-śmigłowiec wytropi okręty podwodne. Już go testują
Aktualizacja: 2026-01-22T17:34:41+01:00
17:32
Zielona transformacja w wersji smart. Co daje IoT w biznesie?
Aktualizacja: 2026-01-22T17:32:24+01:00
16:48
Motorola znowu zachwyci. Po co kupować drogi telefon?
Aktualizacja: 2026-01-22T16:48:41+01:00
16:43
Wielka aktualizacja starszych telewizorów TCL. Szykuj się na nowości
Aktualizacja: 2026-01-22T16:43:21+01:00
15:13
Atak na polską elektrociepłownię. Prokuratura wkracza do akcji
Aktualizacja: 2026-01-22T15:13:27+01:00
15:06
Mesh Wi-Fi czy zwykły router? Co lepsze?
Aktualizacja: 2026-01-22T15:06:34+01:00
15:05
Jest pomysł na przyszłość PDF-ów. To prezentacje i... podcasty
Aktualizacja: 2026-01-22T15:05:36+01:00
15:02
Mój laptop właśnie stał się Xboxem. Twój może też
Aktualizacja: 2026-01-22T15:02:02+01:00
14:57
Polski Pentagon to nowe CPK. Tak ma wyglądać Kwatera Główna RP
Aktualizacja: 2026-01-22T14:57:04+01:00
13:51
Nintendo Switch 2 w cenie, jakiej zaraz nie zobaczysz. Kupuj, zanim podrożeje
Aktualizacja: 2026-01-22T13:51:19+01:00
13:32
Netflix zmienia aplikację. Będziesz scrollować seriale jak na TikToku
Aktualizacja: 2026-01-22T13:32:36+01:00
13:08
Koniec z przepłacaniem. OnePlus 15R ma wszystko, czego potrzebujesz
Aktualizacja: 2026-01-22T13:08:49+01:00
13:00
Potężny huk nad Trójmiastem. Rosyjski samolot zbliżył się do granicy
Aktualizacja: 2026-01-22T13:00:35+01:00
11:59
Nadciąga superszybki internet z kosmosu. Starlink przy nim to żółw
Aktualizacja: 2026-01-22T11:59:49+01:00
11:14
Galaxy Z Fold 8 z nowym ekranem. To może być przełom składaków
Aktualizacja: 2026-01-22T11:14:23+01:00
10:50
Gry Nintendo już po polsku. Gram i wciąż nie dowierzam, piękna zmiana
Aktualizacja: 2026-01-22T10:50:47+01:00
10:31
Apple chce nam wcisnąć gadżet, który już raz poległ. Nic się nie nauczyli
Aktualizacja: 2026-01-22T10:31:50+01:00
10:01
Huawei FreeClip 2 to słuchawki czy biżuteria? Moja żona je pokochała
Aktualizacja: 2026-01-22T10:01:28+01:00
9:44
Małpki poza kaucją to absurd. Rząd "daje sobie czas", a tu trzeba działać
Aktualizacja: 2026-01-22T09:44:51+01:00
9:19
Mam dość nudnych telefonów. Producenci wreszcie przejrzeli na oczy
Aktualizacja: 2026-01-22T09:19:43+01:00
8:59
Galaxy Ring zyska nowe moce. Samsung szykuje znaczące ulepszenia
Aktualizacja: 2026-01-22T08:59:44+01:00
8:17
Siri, zdejmij maskę. Apple właśnie oddał iPhone'a w ręce Google'a
Aktualizacja: 2026-01-22T08:17:43+01:00
7:51
Kometa 3I/Atlas to chemiczny kameleon. Kopernik miał rację
Aktualizacja: 2026-01-22T07:51:43+01:00
6:33
Tak się powinno robić cienkie smartfony. iPhone Air staje w kącie
Aktualizacja: 2026-01-22T06:33:00+01:00
6:12
Alert RCB: zostańcie w domach. Mieszkańcy: gdzie darmowe autobusy?
Aktualizacja: 2026-01-22T06:12:00+01:00
6:05
Odbiorą od ciebie butelki i puszki. Przeciwnicy systemu kaucyjnego tracą argument
Aktualizacja: 2026-01-22T06:05:00+01:00
5:45
Dziwna pogoda na biegunach Jowisza i Saturna. Mogą dosłownie pękać
Aktualizacja: 2026-01-22T05:45:00+01:00
5:38
KUNA poradzi sobie nawet w śniegu. Już ją testują w boju
Aktualizacja: 2026-01-22T05:38:00+01:00
20:40
Trzęsienie na rynku oprogramowania. Młode pokolenie nie ma sentymentu
Aktualizacja: 2026-01-21T20:40:20+01:00
20:08
9000 mAh w smartfonie. Powerbanka wyrzucisz do kosza
Aktualizacja: 2026-01-21T20:08:43+01:00
19:23
Taki będzie Galaxy S26 Ultra. Jednego koloru nie szukaj
Aktualizacja: 2026-01-21T19:23:25+01:00
19:20
Żabka testuje nowy automat. Nie musisz podchodzić do kasy
Aktualizacja: 2026-01-21T19:20:50+01:00
18:27
Google drwi z ChataGPT. "Ciekawe, że tak wcześnie"
Aktualizacja: 2026-01-21T18:27:40+01:00
18:22
Spotify ze świetną nowością. Nie będzie trzeba wybierać
Aktualizacja: 2026-01-21T18:22:40+01:00
18:17
Koniec tanich SSD. Ważny producent ma złe wieści
Aktualizacja: 2026-01-21T18:17:49+01:00
18:01
Coś napędza wybuchy Słońca. Chyba właśnie trafili na winnego
Aktualizacja: 2026-01-21T18:01:09+01:00
17:27
Ten sprzęt w walizce to nie gadżet. Liczby nie kłamią
Aktualizacja: 2026-01-21T17:27:29+01:00
17:00
Tych słuchawek nie poczujesz w uszach. Sony zaskoczyło
Aktualizacja: 2026-01-21T17:00:34+01:00
16:38
Szef Microsoftu opowiada piękne bajki. "Stracimy społeczne przyzwolenie"
Aktualizacja: 2026-01-21T16:38:33+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA