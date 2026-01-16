Ładowanie...

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęły wdrażanie nowego planu rozwoju – dokumentu o znaczeniu strategicznym, który określa kierunki przekształceń Wojska Polskiego w perspektywie kolejnych 15 lat. Jak podkreślono, dokument został opracowany w Sztabie Generalnym zgodnie z zasadami planowania obronnego NATO oraz przepisami ustawy o obronie ojczyzny.

Plan ma dla wojska znaczenie fundamentalne – informuje Wojsko Polskie

Dokument jest aktualizowany co cztery lata na 15-letni okres planistyczny, zgodnie ze standardami NATO. Poprzednia wersja obejmowała lata 2021–2035 i została przyjęta w 2019 r. Nowy plan uwzględnia bieżące i prognozowane zagrożenia, w szczególności wynikające z agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej, a także doświadczenia płynące z wojny w Ukrainie – podkreślono.

Zgodnie z założeniami planu do 2039 roku liczebność Sił Zbrojnych RP ma wzrosnąć do 500 tys. żołnierzy – w tym 300 tys. w ramach czynnej służby wojskowej oraz 200 tys. w rezerwach, w tym nowo utworzonej rezerwy wysokiej gotowości.

Istotnym elementem jest rozwój zdolności do prowadzenia operacji wielodomenowych, jak podkreśla Sztab Generalny. Wojsko ma rozwijać kompetencje we wszystkich pięciu domenach: lądowej, morskiej, powietrznej, kosmicznej i cyberprzestrzeni, a także w środowiskach operacyjnych, takich jak przestrzeń informacyjna czy spektrum elektromagnetyczne. "Dokument przewiduje też tworzenie zdolności do operacji kognitywnych w tych środowiskach" - opisano.

Myślą przewodnią planu jest zmiana paradygmatu w zakresie odstraszania poprzez rozwój zdolności do deterrence by punishment – skutecznych systemów rażenia zdolnych do neutralizacji punktów ciężkości przeciwnika i przeprowadzania precyzyjnych uderzeń – wyjaśnia Wojsko Polskie.

W planie przewidziano rozwój zintegrowanej obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej i przeciwdronowej, która ma "chronić siły własne, wzmacniać odporność państwa i zapewniać bezpieczeństwo ludności przed szerokim spektrum zagrożeń powietrznych".

Celem jest też budowa i utrzymanie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych rezerw osobowych. Sztab Generalny powołuje się na doświadczenia Ukrainy. Wojna pokazała, że to kluczowy czynnik odstraszania i długotrwałej obrony w przypadku konfliktu wysokiej intensywności. Jak zaznaczono, priorytetem będzie poprawa jakości szkolenia, zwiększenie jego intensywności oraz wdrożenie nowego systemu utrzymania gotowości bojowej rezerw.

Plan zakłada wdrażanie systemów bezzałogowych i autonomicznych

Dronizacja i robotyzacja obejmie wszystkie rodzaje wojsk, domeny i funkcje bojowe: rozpoznanie, wsparcie decyzyjne, rażenie oraz zabezpieczenie logistyczne, na wszystkich szczeblach – strategicznym, operacyjnym i taktycznym. Z kolei sztuczna inteligencja będzie wspierać procesy analityczne, planistyczne, zarządcze i dowodzenie. Ma to dać przewagę informacyjną i decyzyjną nad potencjalnym przeciwnikiem.

Jak podsumowano w komunikacie, przyjęcie planu na lata 2025–2039 stanowi kluczowy krok w długofalowej transformacji Wojska Polskiego oraz budowie "nowoczesnych, licznych i technologicznie zaawansowanych sił zbrojnych, zdolnych do skutecznego odstraszania, a w razie konieczności – do przeprowadzenia zwycięskiej operacji obronnej".

Adam Bednarek 16.01.2026 13:29

