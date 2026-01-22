Polski Pentagon to nowe CPK. Tak ma wyglądać Kwatera Główna RP

Ładowanie...

Kwatera Główna RP to projekt na miarę CPK. Nie jest zadaniem dla jednego rządu, to projekt pokoleniowy. Musi zostać wykonany z najwyższą precyzją. Wymaga współpracy ponadpolitycznej, potrzebny jest konsensus - powiedział prezes stowarzyszenia Marcin Ociepa.

Jak informują autorzy miałaby to być zintegrowana siedziba ministra ds. obrony narodowej oraz Sztabu Generalnego i innych instytucji współdziałających ściśle w czasie wojny, odpowiadających za strategiczne dowodzenie, koordynację i planowanie w obszarze obronności z użyciem najnowocześniejszych technologii.

REKLAMA

Budynek z ośmioma bokami

Sercem koncepcji jest budynek zaprojektowany na planie ośmioboku. Każdy z boków odpowiadałby innemu obszarowi państwowego bezpieczeństwa – wojskowemu, cywilnemu, logistycznemu, wywiadowczemu czy kryzysowemu. Chodzi o to, by struktury, które dziś są rozproszone po całej Warszawie, w sytuacji zagrożenia działały ramię w ramię, dosłownie drzwi w drzwi.

Inspiracje są oczywiste i wprost wskazane przez autorów projektu. Pentagon w USA to dziś około 600 tys. m2 powierzchni użytkowej i blisko 26 tys. pracowników dziennie. Francuski Hexagone Balard, oddany do użytku w 2015 r. skupił w jednym miejscu 10 tys. urzędników resortu obrony. Z kolei niemieckie Bundesministerium der Verteidigung od lat funkcjonuje jako centralny punkt decyzyjny Bundeswehry.

Polska - argumentują pomysłodawcy - gra dziś w tej samej lidze, ale wciąż korzysta z infrastruktury pamiętającej często czasy PRL.

Kwatera Główna RP miałaby być w pełni autonomiczna. W praktyce oznacza to własne źródła zasilania, zapasy wody, żywności i paliwa, zabezpieczenia medyczne oraz możliwość wielotygodniowego funkcjonowania w izolacji. Do tego dochodzi zaawansowana, odporna na zakłócenia łączność przewodowa i bezprzewodowa, systemy kryptologiczne i infrastruktura odporna zarówno na ataki kinetyczne, jak i hybrydowe.

Kwatera Główna RP jest wielowymiarowa - najnowsze systemy antydostępowe (antydronowe, przeciwrakietowe, jak i cybernetyczne), węzeł komunikacyjny, największe lądowiska, także dla Służb Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego - dodał Ociepa.

Wiecej na Spider's Web:

Będą nie tylko pomysły

Władysław Kosiniak-Kamysz, goszcząc w programie "Graffiti" na antenie Polsat News, został zapytany o wizję budowy polskiego odpowiednika amerykańskiego departamentu obrony.

Szef MON przypomniał, że koncepcja polskiego Pentagonu nie jest nowa. Jej korzenie sięgają czasów, gdy resortem obrony kierował Radosław Sikorski i 2006 r. Pomysł ciekawy, jak widać, wiele lat minęło, wciąż się pojawia - powiedział minister. Lider ludowców zadeklarował jednocześnie, że za jego kadencji w resorcie obrony "będą nie tylko pomysły w tej sprawie".

Jednocześnie stwierdził, że pomysł, by polski Pentagon umiejscowić na obszarze obecnego lotniska Okęcie, jest niewykonalny. Głównie przez skomplikowany system własności gruntów.

Struktura własności tego terenu jest do dzisiaj niewyjaśniona, niestety. Mam nadzieję, że uda uda się to zrobić. Na pewno jest potrzeba, mamy pewne plany w tym zakresie siedziby Centrum Bezpieczeństwa związanego z Ministerstwem Obrony Narodowej. Ministerstwo jest dzisiaj rozproszone, nie jest to łatwe - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

REKLAMA

Pomysł budowy polskiego pentagonu był również komentowany w sieci. Mirosław Różański, senator RP. Generał broni rezerwy, napisał w serwisie X, że "ważniejszym jest zbudowanie Sił Zbrojnych z zdolnościami odstraszania agresora".

Z kolei Tomasz Dmitruk, redaktor Dziennika Zbrojnego, w serwisie X skrytykował pomysł twierdząc, że "jedna głowica A (atomowa) i tracimy wszystko. W naszych warunkach tylko rozproszenie i sieciocentryczność, a nie miejscocentrycznosć. Jeśli już to byłbym za budową kilku rozproszonych siedzib poza Warszawą, w zachodniej części Polski."

REKLAMA

Bogdan Stech 22.01.2026 14:57

Ładowanie...