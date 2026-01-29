REKLAMA
Huawei ma coś dla ciebie za darmo. Wystarczy, że masz ich zegarek lub telefon

Huawei uruchamia dni serwisowe. W każdym miesiącu przez trzy dni będzie można uzyskać "profesjonalne wsparcie techniczne w autoryzowanych centrach Huawei". Jeśli masz zegarek Huawei, folię ochronną na wyświetlacz dostaniesz za darmo.

Albert Żurek
Huawei ekran folia
Akcja obejmuje serwis różnych urządzeń producenta: zegarków, laptopów, tabletów, słuchawek oraz smartfonów. Posiadacze tego typu sprzętów mogą liczyć na 100 zł rabatu na każdą naprawę pogwarancyjną. Zrobisz to w kilku miastach w całej Polsce. 

Dni serwisowe Huawei powracają. Rabaty na naprawy i darmowe usługi

Dni serwisowe to akcja trwająca przez cały rok. Obowiązuje przez trzy dni: w każdą ostatnią środę, czwartek i piątek miesiąca od stycznia aż do grudnia. Z wyłączeniem dniu ustawowo wolnych od pracy, czyli w grudniu będzie to 16-18 dnia miesiąca. Dokładny harmonogram jest dostępny na stronie internetowej producenta.

W ramach akcji użytkownicy Huawei mogą skorzystać z rabatu na naprawy pozagwarancyjne laptopów, zegarków, tabletów i smartfonów. Rabaty jednak nie łączą się z innymi promocjami. Dla klientów przygotowano też bezpłatne usługi:

  • naklejenie folii ochronnej na wyświetlacz smartfona lub zegarka;
  • wymiana silikonowych nakładek do słuchawek;
  • czyszczenie laptopa.

Uczestnicy akcji mogą również liczyć na dodatkową zniżkę na wymianę dysku SSD. Gdzie Huawei prowadzi dni serwisowe? W pięciu lokalizacjach, będących autoryzowanych centrach serwisowych producenta w kilku większych miastach w Polsce:

  • Warszawa ul. Krucza 50;
  • Katowice al. Wojciecha Korfantego 2,
  • Gdynia ul. Świętojańska 90,
  • Łódź ul. Wigury 11,
  • Poznań ul. Mostowa 38.

W tym miesiącu można jeszcze załapać się na czwartkowe i piątkowe dni serwisowe. Następna okazja będzie 25-27 lutego. Promocja potrwa co miesiąc do grudnia 2026 r., więc jest dużo czasu na skorzystanie z usług. Na stronie akcji dowiadujemy się, że jednorazowo klient może oddać do naprawy jedno urządzenie. Jednocześnie może wielokrotnie skorzystać z promocji. Należy tylko osobiście odwiedzić salon serwisowy. 

Jeśli macie zegarek czy telefon, zdecydowanie warto - kupno folii lub szkła na zegarek Huawei może nie jest najwyższym wydatkiem, ale za darmo to uczciwa cena.

Albert Żurek
29.01.2026 17:53
Tagi: HuaweiLaptopynaprawaSmartfonyTabletyZegarki
