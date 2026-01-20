REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Gemini możesz teraz poganiać. Tylko może się to na tobie zemścić

Google ulepszył czatbota Gemini. Dodał przycisk, który sprawi, że szybciej otrzymasz odpowiedź. Nie zawsze jest to dobry pomysł.

Albert Żurek
Doskonałość sztucznej inteligencji to efekt współczesnego niewolnictwa
REKLAMA

Usługi bazujące na sztucznej inteligencji mogą stanowić przydatne narzędzie do szukania informacji, lecz nie zawsze warto im w pełni ufać. Czatboty mają tendencję do halucynowania - wymyślania danych i przedstawiania ich jako fakty. Szczególnie w gorszych i szybszych wersjach modeli. Google stworzył coś dla niecierpliwych, którym niekoniecznie zależy na precyzji odpowiedzi.

REKLAMA

Gemini będzie szybciej odpowiadać - teraz możesz mu kazać

Google ostatnimi czasy wprowadził osobistą inteligencję dla pierwszych użytkowników Gemini. Po cichu dodał także inne pomniejsze ulepszenie - przycisk odpowiedz teraz w aplikacji czatbota sztucznej inteligencji. Co to właściwie jest?

Potraktujcie tę opcję jako rozkaz w stronę czatbota. Wymagamy, aby ten myślał, pracował i odpowiadał szybciej. Rozwiązanie ma działać podczas korzystania z bardziej zaawansowanych trybów - Pro (Gemini 3 Pro) oraz Myślącego (Gemini 3 Flash). Jeśli wybierzemy jeden z tych modeli i zadamy pytanie, zaraz obok wskaźnika statusu zobaczymy przycisk “Odpowiedź teraz”.

Rozwiązanie nie jest dostępne dla modelu Fast (bazującego na Gemini 3 Flash), który jest tym domyślnym i z założenia został stworzony z myślą o otrzymywaniu możliwie najszybszych odpowiedzi. Stuknięcie przycisku sprawia, iż Gemini pomija głębszą analizę i stara się podać odpowiedź.

Krótka analiza 9to5Google ujawnia, że jeśli skorzystamy z określonego modelu i wymusimy szybszą odpowiedź, czatbot Google’a faktycznie używa wybranej technologii. Nie przełącza się na domyślny tryb Szybki. Dzięki temu użytkownik ma możliwość zobaczenia wyniku przygotowanego przez bardziej zaawansowany model bez długiego czekania.

Czytaj też:

To akurat w przypadku modelu Pro, który cechuje się większą precyzją (ale niższą szybkością niż wersja Szybka), jest bardzo przydatne. Dzięki nowej opcji powinniśmy zyskać połączenie zalet modeli Pro i Szybki. Pamiętajcie jednak, że w darmowej wersji kont Google użytkownik ma mocno ograniczony dostęp do wersji Pro - ok. kilku użyć na jeden dzień - w subskrypcji AI Pro jest już to ok. 100 dziennie.

Druga sprawa to to, że im sztuczna inteligencja szybciej odpowiada, tym jest większa szansa, że wymyśli więcej niestworzonych informacji. Dlatego warto weryfikować dane podawane przez czatboty.

REKLAMA

Ostatnimi czasy Google rozdzielił limity wykorzystania modeli Pro oraz Myślący w czatbocie Gemini - także w przypadku darmowych użytkowników. Dotychczas było to połączone, ale teraz użytkowanie jednego nie wpływa na drugiego. Przycisk Odpowiedz Teraz ma być dostępny w aplikacjach mobilnych na Androida i iOS oraz w Gemini w przeglądarce internetowej. Jeśli jeszcze nie widzisz zmiany u siebie, będziesz musieć poczekać. 

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
20.01.2026 06:45
Tagi: GeminiGoogleSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
6:34
Polskie lotniska ze świetną zmianą. Dla pasażerów to skok w nadświetlną
Aktualizacja: 2026-01-20T06:34:00+01:00
6:23
Europa kontratakuje w kosmosie. Zmieniamy układ sił na orbicie
Aktualizacja: 2026-01-20T06:23:00+01:00
6:12
"Populizm" mówi minister o odcięciu social mediów młodym. Ja mówię "cykor"
Aktualizacja: 2026-01-20T06:12:00+01:00
6:01
Mazury będą cmentarzem samolotów całej Europy. "Złom" na wagę złota
Aktualizacja: 2026-01-20T06:01:00+01:00
21:44
Chrome na iPhone z nowością, na którą czekano latami. W końcu się przeniosę
Aktualizacja: 2026-01-19T21:44:13+01:00
21:00
InPost Easy to paczkomaty na całą Europę. Rusza przełomowa usługa
Aktualizacja: 2026-01-19T21:00:33+01:00
20:41
Ile RAM żarłoczna AI zabierze nam z rynku? Policzyli i jest fatalnie
Aktualizacja: 2026-01-19T20:41:42+01:00
20:32
Motorola Edge 60 Neo to tania odpowiedź na absurdalnie drogie małe smartfony
Aktualizacja: 2026-01-19T20:32:03+01:00
20:18
Mały Musk chce od Microsoftu i OpenAI wielkiej kasy. Boli go ego
Aktualizacja: 2026-01-19T20:18:50+01:00
20:01
Copilot w Polsce zrywa krawat. Teraz to luzak i robi filmy za darmo
Aktualizacja: 2026-01-19T20:01:01+01:00
19:47
Powerbanka nie użyjesz w podróży. Męczący zakaz w popularnej linii
Aktualizacja: 2026-01-19T19:47:41+01:00
19:29
W USA jak u ruskich oligarchów. OpenAI pompuje kasę w startup szefa
Aktualizacja: 2026-01-19T19:29:33+01:00
18:37
Policja testuje dwa systemy AI. Oba przerażają mnie jako obywatela
Aktualizacja: 2026-01-19T18:37:41+01:00
18:26
Żart dnia: Windows 11 lepszy od Windowsa 10 - twierdzi Microsoft
Aktualizacja: 2026-01-19T18:26:31+01:00
17:09
Kometa 3I/Atlas na nowych, zaskakujących zdjęciach. Widać cząsteczki organiczne
Aktualizacja: 2026-01-19T17:09:34+01:00
16:58
Apple ma plan, aby nowy iPhone nie podrożał. Uderzy w bogaczy jak Robin Hood
Aktualizacja: 2026-01-19T16:58:59+01:00
16:45
10 GB od Orange za darmo. Działa w Polsce i UE, idealnie na ferie
Aktualizacja: 2026-01-19T16:45:25+01:00
16:34
Twórcy Cyberpunka 2077 kasują cudnego moda. No i mają rację
Aktualizacja: 2026-01-19T16:34:23+01:00
16:07
Telefony z trąbami stają się faktem. Nowy trend kompletnie nie ma sensu
Aktualizacja: 2026-01-19T16:07:23+01:00
15:40
Napad z bronią na 40 nerdów. Zwinęli karty Pokemon, ich wartość szokuje
Aktualizacja: 2026-01-19T15:40:16+01:00
15:16
Coś pędzi ze Słońca w naszą stronę. Aż trzeszczy radio i pada łączność
Aktualizacja: 2026-01-19T15:16:49+01:00
13:56
Okręty USA dostaną zabójcze lasery. To koniec ery amunicji
Aktualizacja: 2026-01-19T13:56:44+01:00
13:16
Siedział na lotnisku 9 dni z zagłuszarką. "Totalna kompromitacja służb"
Aktualizacja: 2026-01-19T13:16:15+01:00
12:43
Nintendo Switch 2 w atrakcyjnie niskiej cenie. Gratisy tylko pomagają
Aktualizacja: 2026-01-19T12:43:58+01:00
12:04
Darmowa aplikacja nie wystarczy. Polskie Vasco udowadnia to w Las Vegas
Aktualizacja: 2026-01-19T12:04:22+01:00
11:40
Stworzyli wolframowy miecz dla naszych czołgów. Przebija pancerz jak masło
Aktualizacja: 2026-01-19T11:40:32+01:00
10:35
Łączność satelitarna w telefonach przestaje być ciekawostką. Wchodzi ulepszenie
Aktualizacja: 2026-01-19T10:35:21+01:00
9:55
Drugie metro w Polsce rusza na serio. Rząd obiecuje kasę
Aktualizacja: 2026-01-19T09:55:09+01:00
9:01
CES 2026 pokazał przyszłość – a mądre finansowanie otwiera do niej drzwi
Aktualizacja: 2026-01-19T09:01:54+01:00
8:54
Twórcy GTA VI dostali poruszającą prośbę. Trudno ją zignorować
Aktualizacja: 2026-01-19T08:54:36+01:00
8:26
Zamiast wiecznego plastiku - znikający materiał. Wymyślili coś genialnego
Aktualizacja: 2026-01-19T08:26:30+01:00
8:11
Gamingowe trendy 2026. Lepiej już było, mamy czas paradoksów
Aktualizacja: 2026-01-19T08:11:45+01:00
7:43
Nie, Galaxy S26 Ultra nie przejmie barw iPhone'a. Całe szczęście
Aktualizacja: 2026-01-19T07:43:25+01:00
6:40
PKP Intercity szykuje luksusy dla pasażerów. W szybkich pociągach będzie nowa klasa
Aktualizacja: 2026-01-19T06:40:00+01:00
6:20
Gmail pożegnał beztroski internet. Zapamiętajmy tę datę 
Aktualizacja: 2026-01-19T06:20:00+01:00
6:00
2016 to krzyk rozpaczy. Nie umiemy stworzyć lepszej przyszłości, ale udoskonalamy przeszłość
Aktualizacja: 2026-01-19T06:00:00+01:00
16:20
Znaleźli gorącą niespodziankę pod Podhalem. Mieszkańcy odczują zmianę
Aktualizacja: 2026-01-18T16:20:00+01:00
16:10
Gry na Xboxa za darmo coraz bliżej. Chyba podziękuję
Aktualizacja: 2026-01-18T16:10:00+01:00
16:09
To może być przyszła polska superbroń. Młot na bunkry wszedł do służby
Aktualizacja: 2026-01-18T16:09:13+01:00
16:00
NASA za chwilę leci na Księżyc. Artemis II stoi już na wyrzutni
Aktualizacja: 2026-01-18T16:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA