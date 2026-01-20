Gemini możesz teraz poganiać. Tylko może się to na tobie zemścić

Ładowanie...

Usługi bazujące na sztucznej inteligencji mogą stanowić przydatne narzędzie do szukania informacji, lecz nie zawsze warto im w pełni ufać. Czatboty mają tendencję do halucynowania - wymyślania danych i przedstawiania ich jako fakty. Szczególnie w gorszych i szybszych wersjach modeli. Google stworzył coś dla niecierpliwych, którym niekoniecznie zależy na precyzji odpowiedzi.

Gemini będzie szybciej odpowiadać - teraz możesz mu kazać

Google ostatnimi czasy wprowadził osobistą inteligencję dla pierwszych użytkowników Gemini. Po cichu dodał także inne pomniejsze ulepszenie - przycisk odpowiedz teraz w aplikacji czatbota sztucznej inteligencji. Co to właściwie jest?

Potraktujcie tę opcję jako rozkaz w stronę czatbota. Wymagamy, aby ten myślał, pracował i odpowiadał szybciej. Rozwiązanie ma działać podczas korzystania z bardziej zaawansowanych trybów - Pro (Gemini 3 Pro) oraz Myślącego (Gemini 3 Flash). Jeśli wybierzemy jeden z tych modeli i zadamy pytanie, zaraz obok wskaźnika statusu zobaczymy przycisk “Odpowiedź teraz”.

Rozwiązanie nie jest dostępne dla modelu Fast (bazującego na Gemini 3 Flash), który jest tym domyślnym i z założenia został stworzony z myślą o otrzymywaniu możliwie najszybszych odpowiedzi. Stuknięcie przycisku sprawia, iż Gemini pomija głębszą analizę i stara się podać odpowiedź.

Krótka analiza 9to5Google ujawnia, że jeśli skorzystamy z określonego modelu i wymusimy szybszą odpowiedź, czatbot Google’a faktycznie używa wybranej technologii. Nie przełącza się na domyślny tryb Szybki. Dzięki temu użytkownik ma możliwość zobaczenia wyniku przygotowanego przez bardziej zaawansowany model bez długiego czekania.

To akurat w przypadku modelu Pro, który cechuje się większą precyzją (ale niższą szybkością niż wersja Szybka), jest bardzo przydatne. Dzięki nowej opcji powinniśmy zyskać połączenie zalet modeli Pro i Szybki. Pamiętajcie jednak, że w darmowej wersji kont Google użytkownik ma mocno ograniczony dostęp do wersji Pro - ok. kilku użyć na jeden dzień - w subskrypcji AI Pro jest już to ok. 100 dziennie.

Druga sprawa to to, że im sztuczna inteligencja szybciej odpowiada, tym jest większa szansa, że wymyśli więcej niestworzonych informacji. Dlatego warto weryfikować dane podawane przez czatboty.

Ostatnimi czasy Google rozdzielił limity wykorzystania modeli Pro oraz Myślący w czatbocie Gemini - także w przypadku darmowych użytkowników. Dotychczas było to połączone, ale teraz użytkowanie jednego nie wpływa na drugiego. Przycisk Odpowiedz Teraz ma być dostępny w aplikacjach mobilnych na Androida i iOS oraz w Gemini w przeglądarce internetowej. Jeśli jeszcze nie widzisz zmiany u siebie, będziesz musieć poczekać.

Albert Żurek 20.01.2026 06:45

