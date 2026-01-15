ChatGPT uderza w Tłumacza Google. Nowa usługa to potężny cios

Ładowanie...

OpenAI uruchomiło nową usługę ChatGPT Translate. To osobne narzędzie, które działa niezależnie od czatbota. Oczywiście bazuje na sztucznej inteligencji i dzięki temu ma zapewniać znacznie lepsze efekty w tłumaczeniu. Obecnie obsługuje mocno ograniczoną liczbę języków, ale Polacy mogą skorzystać.

ChatGPT Translate - narzędzie do tłumaczenia bazujące na sztucznej inteligencji

Użytkownicy ChataGPT dobrze wiedzą, że usługa już wcześniej pozwalała tłumaczyć wklejony tekst - także wyciągając go bezpośrednio ze zrzutów ekranów czy obrazków. Dlatego czatboty już od dawna mogą zastępować translatory.

Jednak teraz OpenAI uruchomiło dedykowane narzędzie nazwane ChatGPT Translate. Firma stworzyła specjalną stronę internetową dostępną pod tym adresem. Nietrudno zauważyć, że rozwiązanie zostało stworzone jako bezpośrednia odpowiedź na Tłumacza Google. Interfejs narzędzia jest bardzo zbliżony i obejmuje kilka sekcji: najważniejsze są pola, w które wpisujemy lub wklejamy i otrzymujemy tekst.

Rozwiązanie wyświetla przycisk kopiowanie oraz odsłuchu.

Mamy też możliwość wyboru języka źródłowego i docelowego - w przypadku tego pierwszego dostępne jest automatyczne wykrywanie. Ostatnim elementem interfejsu ChatGPT Translate stanowią cztery kafelki z gotowymi opcjami zarządzenia stylu tłumaczenia tekstu:

aby brzmiał bardziej naturalnie;

żeby brzmiał formalnie i biznesowo;

by był w stylu zrozumiałym dla dziecka;

z przeznaczeniem dla odbiorców akademickich.

Na stronie narzędzia możemy wyczytać, że obsługuje "natychmiastowe tłumaczenia na ponad 50 języków". Postanowiłem jednak to policzyć - na ten moment usługa pozwala przetłumaczyć ok. 30 języków. Co istotne, na liście znalazł się język polski, a także angielski, hiszpański, chiński, francuski, niemiecki, japoński i wiele innych. Mimo wszystko brakuje jednak wielu europejskich języków - możemy zatem czuć się wyróżnieni.

Tłumacz Google dysponuje 240 językami - w 2024 r. dodano obsługę dodatkowych 110. Obecnie jednak narzędzie ma kilka ograniczeń. Jednym z nich jest brak możliwości dodania zdjęć i tłumaczenia z fotografii i dokumentów.

Inna kwestia to brak wsparcia aplikacji mobilnych na Androida i iOS-a. OpenAI jednak nie zaprzeczyło, że takie wersje kiedykolwiek się pojawią. Miejmy nadzieję, że twórcy wprowadzą takie rozwiązanie.

Albert Żurek 15.01.2026 19:55

