Bruksela mówi "tak" pasażerom. Trzy godziny opóźnienia, odszkodowanie i darmowy bagaż

Lokowanie produktu: AirCashBack

Latamy coraz częściej. Dla wielu z nas samolot stał się odpowiednikiem Intercity – pozwala szybko dotrzeć dalej, niż kiedykolwiek wcześniej. City breaki, wakacje z dziećmi czy praca zdalna z południa Europy oznaczają jedno: więcej lotów. A wraz z nimi rośnie ryzyko opóźnień, odwołań i overbookingu. Dobra wiadomość jest taka, że pasażerowie w Unii Europejskiej są coraz lepiej chronieni.

W środę, 21 stycznia 2026 roku, Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w sprawie zmian przepisów dotyczących praw pasażerów linii lotniczych. Za było 632 europosłów, przeciw – 15, a 9 wstrzymało się od głosu. To odpowiedź na propozycje państw członkowskich UE z czerwca 2025 roku. Co istotne, Parlament sprzeciwił się naciskom ministrów UE, którzy chcieli osłabić prawa pasażerów obowiązujące od 2004 roku.

Następne kroki

W ramach procedury drugiego czytania stanowisko Parlamentu trafi teraz do Rady UE. Jeśli Rada nie zaakceptuje wszystkich poprawek, powołany zostanie tzw. komitet pojednawczy, który spróbuje wypracować kompromisowy kształt nowych regulacji.

Podstawą ochrony pasażerów wciąż pozostaje Rozporządzenie (WE) nr 261/2004, gwarantujące odszkodowania i świadczenia w przypadku opóźnień, odwołań lotów oraz overbookingu. Nowe propozycje Parlamentu mają tę ochronę wzmocnić – od prawa do odszkodowania już po trzech godzinach opóźnienia, przez bezpłatny przewóz jednego przedmiotu osobistego i małego bagażu podręcznego, aż po uproszczenie procedur dzięki wstępnie wypełnionym formularzom roszczeń.

Opóźniony lot – kiedy należy się odszkodowanie

Jeśli dotrzesz do miejsca docelowego co najmniej trzy godziny po planowanym czasie, możesz ubiegać się o odszkodowanie za lot:

  • 250 euro – loty do 1500 km
  • 400 euro – loty w UE powyżej 1500 km oraz inne loty od 1500 do 3500 km
  • 600 euro – loty powyżej 3500 km (poza UE)

Kluczowy jest moment dotarcia do celu, czyli chwila otwarcia drzwi samolotu, a nie samo lądowanie. – To detal, który bardzo często decyduje o przyznaniu odszkodowania – podkreśla ekspert ds. praw
pasażerów z AirCashBack.

Odwołany lot – więcej praw, niż się wydaje

W przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo wybrać między zwrotem kosztów biletu a lotem alternatywnym, również inną linią lotniczą. Dodatkowo może przysługiwać mu odszkodowanie za lot, o ile przewoźnik nie poinformował o zmianie odpowiednio wcześnie. – Warto uważać na vouchery. Ich przyjęcie może ograniczyć możliwość dochodzenia odszkodowania – ostrzega ekspert AirCashBack.

Overbooking – masz bilet, ale nie lecisz

Jeśli odmówiono ci wejścia na pokład, przysługuje ci odszkodowanie w wysokości 250–600 euro, lot alternatywny lub zwrot kosztów biletu, opieka na lotnisku (posiłki, nocleg, transport). – Kluczowe jest rozróżnienie sytuacji dobrowolnej rezygnacji od przypadku, gdy pasażer nie wyraził zgody na oddanie miejsca. W tym drugim przypadku linia lotnicza nie może uniknąć odpowiedzialności – wyjaśnia ekspert ds. praw pasażerów.

Opieka na lotnisku to obowiązek, nie przywilej

Przewoźnik musi zapewnić pasażerom opiekę w przypadku opóźnienia, odwołania lotu lub oczekiwania na połączenie alternatywne. Obejmuje ona m.in. posiłki i napoje, możliwość kontaktu z linią lotniczą, a w razie potrzeby także nocleg i transport do hotelu. Co ważne – obowiązek ten istnieje nawet wtedy, gdy przyczyną opóźnienia są warunki pogodowe.

Co NIE jest „nadzwyczajną okolicznością”

Linie lotnicze często próbują powoływać się na „nadzwyczajne okoliczności”, by uniknąć wypłaty odszkodowania. W praktyce jednak awarie techniczne, brak załogi czy opóźniony poprzedni lot to ryzyko, które spoczywa na przewoźniku.

Kiedy linia faktycznie nie musi płacić

Odszkodowanie nie przysługuje w przypadku rzeczywiście nadzwyczajnych sytuacji, takich jak: ekstremalne warunki pogodowe, zamknięcie przestrzeni powietrznej, strajk kontroli ruchu lotniczego.

Jak skutecznie walczyć o swoje prawa

Samodzielne składanie reklamacji bywa czasochłonne i frustrujące. Dlatego wielu pasażerów decyduje się na pomoc wyspecjalizowanych firm, które analizują sprawę, kontaktują się z przewoźnikiem, a w razie potrzeby kierują sprawę do sądu. – Profesjonalne wsparcie zwiększa szanse na skuteczne zakończenie sprawy – podsumowuje ekspert z AirCashBack.

Prawo lotnicze w UE stoi po stronie pasażera. Kilka godzin czekania może oznaczać nie tylko nerwy, ale też kilkaset euro, które po prostu ci się należy.

Artykuł przygotowany we współpracy ze specjalistami ds. praw pasażerów z AirCashBack.

