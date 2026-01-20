Apple zmienia App Store na gorsze. Granica przyzwoitości przekroczona

Ładowanie...

Jeśli często instalujecie nowe programy ze sklepu Apple’a, pewnie wiecie, że podczas wyszukiwania w pierwszej kolejności wyświetlają się opłacone przez twórców aplikacje oznaczane niebieskim tłem. W nadchodzącym iOS 28.3 może się to zmienić. Producent testuje nowe, bardziej mylące podejście.

App Store ze zmianą wyświetlanych opłacanych aplikacji

Gdy w pole wyszukiwania App Store wpiszemy np. “ChatGPT”, sklep w pierwszej kolejności może nam wyświetlić zupełnie inną zareklamowaną przez twórców aplikację, oznaczoną niebieskim tłem i plakietką “Reklama”. Dopiero niżej zobaczymy wyszukiwany program oraz inne wyniki zgodne ze wpisaną w wyszukiwarkę treścią.

Natomiast w iOS 26.3 (obecnie dostępnym w wersji beta) niektórzy użytkownicy zauważają, że gigant w opłaconych wynikach pozbył się niebieskiego tła. Zamiast tego stosuje wyłącznie malutkie oznaczenie Reklama. To potencjalnie zaciera granicę między zwykłymi aplikacjami wyświetlonymi względem popularności oraz nazwy.

Nowe podejście może sprawić, że użytkownicy będą mieli większą trudność w odróżnieniu opłacanych aplikacji - przynajmniej na pierwszy rzut oka. Wpisując w pole wyszukiwania ChatGPT wyrażamy chęć pobrania oprogramowania od OpenAI, a nie np. aplikacji Chat BOT AI - Mój Asystent lub innych mniej popularnych rozwiązań. Szczególnie mniej zaawansowani użytkownicy mogą nie zdawać sobie sprawy, że wyświetlana na samej górze aplikacja jest polecana jako płatna reklama.

Sam osobiście nigdy nie zwracałem uwagi na plakietkę “Reklama” - bardziej rzucało mi się w oczy niebieskie tło. Mimo wszystko nowe podejście może przyczynić się do tego, że użytkownicy będą częściej klikać w opłacane oferty aplikacji.

W sklepie App Store zobaczysz więcej reklamowanych programów

W grudniu ubiegłego roku Apple ogłosił, że zamierza wprowadzić więcej reklam aplikacji w wynikach wyszukiwania App Store. Obecnie widzimy je tylko u samej góry, natomiast docelowo opłacane przez twórców programy mają być widoczne także niżej wśród zwykłych aplikacji.

20.01.2026

