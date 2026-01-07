REKLAMA
Anker na CES 2026. Nowości prosto z Las Vegas

Anker Innovations prezentuje najnowsze portfolio urządzeń do ładowania, inteligentnego domu oraz rozrywki podczas CES 2026.

Spiders Web
Anker Innovations, globalny lider w dziedzinie ładowania, elektroniki użytkowej i smart home, zaprezentował swoją najnowszą kolekcję urządzeń nowej generacji podczas wydarzenia PepCom Digital Experience oraz w ramach targów CES 2026 w Las Vegas. Tysiące uczestników, w tym dziennikarze oraz twórcy internetowi, mogli na własne oczy zapoznać się i przetestować nowości od marek Anker, eufy i soundcore. Zdecydowana większość z tych produktów będzie już wkrótce dostępna w Polsce.

Najważniejsze premiery produktowe CES 2026 obejmują:

  • Anker Nano Charger (45W, Smart Display, składana ładowarka w 180°)
  • Anker Prime Wireless Charging Station (3-w-1, MagGo, AirCool, składana stacja)
  • Anker Nano Docking Station (13-w-1 z potrójnym wyświetlaczem i wbudowanym modułem)
  • eufy Bottle Washer S1 Pro
  • eufy Robot Vacuum Omni S2
  • eufy Video Doorbell S4
  • eufy Solar Wall Light Cam S4
  • soundcore AeroFit 2 Pro
  • soundcore Sleep A30 Special
  • soundcore Boom Go 3i
  • soundcore Nebula P1i
  • soundcore Nebula X1 Pro
Kilka flagowych produktów Anker Innovations zostało nagrodzonych w programie CES 2026 Innovation Awards. Nagrodzone produkty to: Anker Prime Charger (160W, 3 porty, Smart Display), ANKER SOLIX C1000 Gen 2, eufy Robot Vacuum Omni S2 oraz soundcore AeroFit 2 Pro.

Anker, eufy i soundcore na CES 2026

Anker zaprezentował podczas CES 2026 nową generację urządzeń do ładowania, oferujących inteligentniejsze rozpoznawanie sprzętu, większą wydajność i szybkość, a także innowacyjne funkcje, takie jak zaawansowane interfejsy wizualne, bezprzewodowe ładowanie Qi2 25W, AnkerSense™ View oraz technologię ActiveShield™ 5.0.

Anker Nano Charger

W zaprezentowanym portfolio znajduje się Anker Nano Charger (45W, Smart Display, składany w 180°) – ładowarka z inteligentnym ekranem, która w kilka sekund rozpoznaje model iPhone’a i dostosowuje parametry ładowania. Urządzenie oferuje 45W mocy w konstrukcji o 47% mniejszej od poprzedniej ładowarki 30W, przy jednoczesnym wzroście mocy o 50%. Certyfikowany przez TÜV tryb Care Mode obniża temperaturę baterii telefonu o 9°F w porównaniu do innych ładowarek 45W, chroniąc jej żywotność. Interaktywny wyświetlacz prezentuje m.in. moc ładowania i temperaturę w czasie rzeczywistym. Sprzedaż ruszy w II kwartale 2026 roku. Produkt będzie dostępny w cenie 39,99 USD.

Anker Prime Wireless Charging Station

Kolejną nowością jest Anker Prime Wireless Charging Station (3-w-1, MagGo, AirCool, składana) – kompaktowa stacja ładowania bezprzewodowego Qi2 25W dla iPhone’ów z aktywnym chłodzeniem Airflow. Sprzedaż ruszy w I kwartale 2026 roku. Produkt będzie dostępny w cenie 149,99 USD.

Anker Nano Docking Station

Wśród nowości znalazła się także stacja dokująca Anker Nano Docking Station (13-w-1), która została zaprojektowana z myślą o pracy wielomonitorowej. Urządzenie jako pierwsze w ofercie Anker łączy pełnowymiarową stację dokującą z odłączanym hubem 6-w-1, umożliwiając jednoczesne podłączenie do trzech monitorów (w tym jednego w rozdzielczości do 4K), szybki transfer danych do 10 Gb/s oraz ładowanie laptopa z mocą do 100 W. Sprzedaż ruszy w I kwartale 2026 roku. Produkt będzie dostępny w cenie 149,99 USD.

eufy Bottle Washer S1 Pro

Nowa eufy Bottle Washer S1 Pro to pojemna, wolnostojąca myjka stołowa, zapewniająca w pełni automatyczną dezynfekcję 360° butelek i akcesoriów. Urządzenie mieści aż 8 pełnych zestawów butelek, a trójwarstwowy, wysokociśnieniowy system natrysku 3D HydroBlast™ skutecznie usuwa uporczywe resztki mleka. Technologia TurboDry™ oferuje szybkie, 40-minutowe suszenie, które błyskawicznie usuwa wilgoć i pomaga zapobiegać rozwojowi bakterii. Sprzedaż ruszy w II kwartale 2026 roku. Produkt będzie dostępny w cenie 469,99 USD wyłącznie w sprzedaży online na stronie eufy.com/pl.  eufy.

eufy Clean Robot Vacuum Omni S2

Clean Robot Vacuum Omni S2 oferuje technologię mopowania HydroJet™ oraz długotrwałą siłę ssania AeroTurbo™ o mocy 30 kPa. Zastosowany w modelu system CleanMind™ AI rozpoznaje rodzaje podłóg i układ pomieszczeń, automatycznie dopasowując tryb sprzątania, moc ssania, siłę szorowania oraz wysokość kół. Nowy S2 wytwarza bezpośrednio w zbiorniku wodnym roztwór kwasu podchlorawego i ozonowanej wody, osiągając redukcję drobnoustrojów nawet do 99,99%. Dodatkowo model, jako pierwszy robot sprzątający wyposażony w zintegrowany odświeżacz powietrza, umożliwia stosowanie trzech wymiennych zapachów, które poprawiają komfort użytkowania podczas sprzątania. Sprzedaż ruszy w I kwartale 2026 roku. Produkt będzie dostępny w cenie 1 599,99 USD na stronie eufy.com/pl oraz w serwisie Amazon.

eufy Video Doorbell S4

Podczas targów CES 2026, eufy pokazał również kilka nowych urządzeń z zakresu bezpieczeństwa, na czele z nowym wideodomofonem Video Doorbell S4. Urządzenie wykorzystuje technologię eufy OmniTrack™, która umożliwia precyzyjne wykrywanie i śledzenie osób, automatycznie dostosowując przybliżenie obrazu tak, aby kurierzy lub goście pozostawali w kadrze podczas zbliżania się do drzwi. Model S4 oferuje pole widzenia 180° w pionie i poziomie, zapewniając panoramiczny monitoring w jednej, eleganckiej obudowie. Kamera o rozdzielczości 3K umożliwia szczegółowy podgląd obrazu z odległości do 8 metrów. Sprzedaż ruszy w II kwartale 2026 roku. Produkt będzie dostępny w cenie 279,99 USD na stronie eufy.com/pl.

eufy Solar Wall Light Cam S4

Dodatkowo eufy zaprezentował Solar Wall Light Cam S4 – kamerę ścienną z wbudowanym oświetleniem solarnym. Urządzenie oferuje kolorowy tryb nocny w rozdzielczości 4K oraz obiektyw f/1.6, zapewniający bardzo wyraźny obraz nawet przy słabym oświetleniu. Zintegrowaną kamerę można regulować w pionie do 45°, co pomaga eliminować martwe strefy. Model wyposażono w odłączany panel solarny o mocy 2 W oraz baterię o pojemności 10 000 mAh, umożliwiającą elastyczny montaż i nieprzerwane zasilanie. Urządzenie obsługuje także różne tryby oświetlenia, w tym codzienne, bezpieczeństwa oraz dekoracyjne, dopasowane do różnych scenariuszy użytkowania. Sprzedaż ruszy w II kwartale 2026 roku. Kamera będzie dostępna w cenie 99 USD w sprzedaży online na stronie eufy.com/pl.

soundcore AeroFit 2 Pro

soundcore wprowadza AeroFit 2 Pro – pierwsze na świecie słuchawki o podwójnej konstrukcji, które w jednym urządzeniu łączą słuchanie w trybie open-ear z aktywną redukcją hałasu. Słuchawki zaprojektowano z myślą o otwartej konstrukcji, która pozwala na długotrwałe użytkowanie przy zachowaniu świadomości otoczenia, a jednocześnie oferuje aktywną redukcję hałasu w głośnych warunkach. Sprzedaż ruszy w II kwartale 2026 roku. Produkt będzie dostępny w cenie 179,99 USD na stronie soundcore.com/pl.

soundcore Sleep A30 Special

soundcore zaprezentuje również Sleep A30 Special – słuchawki wyposażono w potrójny system redukcji hałasu, łączący aktywną redukcję szumów, pasywną izolację oraz adaptacyjną technologię maskowania chrapania, ograniczającą zakłócenia snu w różnych zakresach częstotliwości. We współpracy z Calm słuchawki oferują bezpłatny dostęp do wybranych historii nasennych bezpośrednio w aplikacji Soundcore. Sprzedaż ruszy w I kwartale 2026 roku. Produkt będzie dostępny w cenie 199,99 USD w przedsprzedaży na stronie soundcore.com/pl.

soundcore Boom Go 3i

soundcore wprowadza także Boom Go 3i – kompaktowy, przenośny głośnik o mocy 15 W, oferujący do 22 godzin pracy na baterii, klasę odporności IP68 do użytku na zewnątrz oraz system mocowania z paskiem w dwóch trybach, dopasowany do różnych scenariuszy użytkowania. Sprzedaż ruszy w I kwartale 2026 roku. Produkt będzie dostępny w cenie 79,99 USD.

soundcore Nebula P1i

Dodatkowo soundcore zaprezentuje przenośny projektor Nebula P1i, wyposażony w otwieraną konstrukcję z regulowanymi głośnikami, rozdzielczość 1080p oraz oficjalne wsparcie dla Netflixa i Google TV. Sprzedaż ruszy w II kwartale 2026 roku. Produkt będzie dostępny w cenie 369 USD.

soundcore Nebula X1 Pro

Na koniec soundcore pokaże Nebula X1 Pro, wcześniej zaprezentowany na platformie Kickstarter. To mobilna stacja kina domowego typu „wszystko w jednym”, łącząca potrójny laserowy projektor 4K o jasności 3 500 ANSI lumenów, bezprzewodowy system dźwięku 7.1.4 z certyfikatem Dolby Atmos, dwa bezprzewodowe mikrofony oraz automatyczną konfigurację z wykorzystaniem adaptacji przestrzennej AI. Produkt jest już dostępny w sprzedaży w cenie 4 999 USD. Dostępny będzie również zestaw z 200-calowym nadmuchiwanym ekranem oraz bezprzewodową pompką, umożliwiającą jego napełnienie w około pięć minut. W przeciwieństwie do wielu podobnych rozwiązań ekran nie wymaga stałego dopływu powietrza, co pozwala zachować ciszę podczas seansu. Sprzedaż ruszy w I kwartale 2026 roku. Zestaw będzie dostępny w cenie 6 998 USD.

07.01.2026 14:17
