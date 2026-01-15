REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Alert RCB kazał mi zostać w domu. Żyję w państwie z kartonu klejonym na ślinę

Alert RCB był zaskoczeniem - tak, jakby w ostatnich dniach na zewnątrz wszystko było w porządku.

Adam Bednarek
zima
REKLAMA

"Uwaga! Dziś i jutro (14/15.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach" – wybrzmiał komunikat, który dotarł do mieszkańców wielu polskich województw.

Kiedy dostałem SMS, lekko się zagotowałem. "Zostań w domu, jeśli możesz" – zawsze rozczula mnie ta porada. Brzmi jak zabłąkana wiadomość z alternatywnej rzeczywistości, która mogła, a może nawet miała nadejść. Wszyscy pracują zdalnie, a zakupy i zapasy dostarczają autonomiczne drony. Nie trzeba opuszczać swoich twierdz, są gotowe na wszystko, niemal samowystarczalne. Tak, w takich warunkach wyjście z domu rzeczywiście jawi się jako fanaberia.

REKLAMA

Mamy jednak pecha i taka wizja się nie ziściła. Co się dzieje, gdy ktoś nie dostosuje się do sugestii z Alertu RCB? RMF FM donosi, że w toruńskim szpitalu wojewódzkim "odnotowano wzmożony napływ pacjentów z urazami spowodowanymi gołoledzią, głównie po upadkach na śliskich chodnikach". Jest też cenna, wiele mówiąca uwaga, choć niestety mało zaskakująca:

Mimo że drogi w Toruniu są utrzymane w dobrym stanie, chodniki zamieniły się w lodowiska – relacjonowała rozgłośnia.

"Uwaga na śliskie chodniki. W szpitalach kolejki z powodu urazu kończyn" – przestrzega Radio Gdańsk. Rozmówca radia, który skręcił sobie kostkę, uważa, że "jeśli tendencja się utrzyma, może zabraknąć gipsu".

Rozumiem, że autorzy Alertu RCB chcieli dobrze i faktycznie przestrzegali Polaków przed trudnymi i niebezpiecznymi warunkami. Tyle że marznący deszcz to jednak nie gwałtowna burza, której skutki i występowanie trudno oszacować. To nie wichura – nieprzewidywalna, niemożliwa do nieokiełznania. Ostrzeżenia przed marznącymi opadami pojawiły się wcześniej i dało się mniej więcej przygotować. Ludzie ślizgają i przewracają się od kilku dni, a wtorek i środka to po prostu apogeum wypadków.

Owszem, zawsze można rozłożyć ręce i wspomóc się klasykiem: taki mamy klimat. W zasadzie to jest jeszcze gorzej – taki mieliśmy klimat, ale odzwyczailiśmy się od surowych zim i ta zwyczajnie zaskoczyła.

Być może ten Alert RCB by mnie tak nie zirytował, gdyby nie fakt, że po chodnikach nie da się chodzić już od długiego czasu. Problemem jest nie tylko lód. Teoretycznie w niektórych miejscach śnieg stworzył mocny ubity grunt, ale nie wszędzie. Wiele chodników to raczej grzęzawisko.

Walka teoretycznie trwa. "Strażnicy nałożyli od poniedziałku kilkanaście mandatów karnych za niewywiązanie się z obowiązku odśnieżenia, a w trzech przypadkach zastosowali pouczenie. Najwięcej grzywien było na terenie Starego Miasta" – przekazali poznańscy funkcjonariusze portalowi epoznan.pl. Wydaje się, że jednak to kropla w morzu potrzeb. I to nie tylko w Poznaniu.

"Zostań w domu, jeśli możesz" – i załatwione, jest dowód na to, że przecież wszyscy chcą dla nas dobrze

Po chodnikach nie da się chodzić? Zostań w domu, jeśli możesz. Zimowym powietrzem nie da się oddychać? Zostań w domu, jeśli możesz.

Naprawdę zrozumiałbym, gdyby to stało się nagle, ale chodniki są niezadbane od co najmniej kilkunastu dni. Odpowiedź na to jest jedna: zostań w domu, jeśli możesz. Może po prostu powinniśmy dostawać taki Alert RCB pod koniec jesieni. "Nadchodzi zima. Czas spać. Na zewnątrz nie da się chodzić i oddychać". I załatwione.

- Nie warto zimy traktować jak okazji do wczesnej "hibernacji", zgodnie z zasadą: skoro wcześniej jest ciemno, to ja wcześnie zalegam w łóżku przed telewizorem. Niech rytm dnia, nawet w tych godzinach, kiedy już słońca jest mniej, będzie relatywnie zbliżony do tego, jak funkcjonujemy przez resztę roku – mówi PAP psycholog Franciszek Ostaszewski z Uniwersytetu SWPS.

Ekspert radzi, by przerwy robić nawet w trakcie pracy w biurze. Widzimy słońce, chwytamy za kurtkę i wystawiamy się na tak brakujące światło. Powinniśmy garnąć się do jasności, ale Alert RCB łapie nas w ostatnim momencie. "Hola, hola – tam jest niebezpiecznie".

Nawet 15-minutowy spacer w ostatnich dniach okazywał się często igraniem z losem, proszeniem się o kłopoty. I to jeszcze zanim przyszło ostrzeżenie o marznących opadach.

Zima pokazuje systemowe niedociągnięcia. Jest tylko jeszcze jednym potwierdzeniem przypuszczeń: pieszych ma się w nosie. Wiem, wiem, na drogach nie wszędzie i nie zawsze jest dobrze, ale tego nawet nie da się porównać z tym, co dzieje się na chodnikach. Rzecznik pieszych jest potrzebny na już – i to nie tylko w każdym mieście, ale wręcz w każdej dzielnicy.

REKLAMA

A do tego czasu, wiadomo: zostań w domu, jeśli możesz.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
15.01.2026 10:15
Tagi: alert rcbArchitekturamiastamiasto przyszłości
Najnowsze
10:00
Tego routera nie schowasz ze wstydu do szafy. Oto Huawei WiFi Mesh X3 Pro
Aktualizacja: 2026-01-15T10:00:00+01:00
9:00
OPPO Reno15 Pro: średniak z zaskakująco dobrym aparatem 200 MP
Aktualizacja: 2026-01-15T09:00:00+01:00
8:00
Ludzie rzucili się na Galaxy S25. Dziwne, bo za chwilę premiera S26
Aktualizacja: 2026-01-15T08:00:05+01:00
7:29
Na lotnisku wylosowali mnie do szczegółowej kontroli. Spociłem się z nerwów
Aktualizacja: 2026-01-15T07:29:07+01:00
7:15
Siri w końcu zmądrzeje. 7 funkcji uratuje ją przed kompromitacją
Aktualizacja: 2026-01-15T07:15:22+01:00
6:20
Łapią rosyjskie drony na wędkę. Brzmi absurdalnie, ale to skuteczne
Aktualizacja: 2026-01-15T06:20:00+01:00
6:15
Xbox ma Grę Roku, a ty nawet o tym nie wiesz. Co za porażka
Aktualizacja: 2026-01-15T06:15:00+01:00
6:10
Galaktyka nagle zgasła. Webb wskazał winnego
Aktualizacja: 2026-01-15T06:10:00+01:00
6:05
Coś dziwnego dzieje się na stacji kosmicznej. Mikroby dostały szału
Aktualizacja: 2026-01-15T06:05:00+01:00
6:00
Koniec diesla na kolei? Takich pociągów w Polsce jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-01-15T06:00:00+01:00
21:07
Kultowa MaSzyna za darmo. Polski symulator to legenda
Aktualizacja: 2026-01-14T21:07:30+01:00
20:15
ChatGPT będzie szeptał ci do ucha. Czego oni jeszcze nie wymyślą
Aktualizacja: 2026-01-14T20:15:50+01:00
19:34
Microsoft Flight Simulator 2024 na PS5 - recenzja. Żegnam Xboksa, chce ktoś kupić?
Aktualizacja: 2026-01-14T19:34:25+01:00
19:14
Nowe MacBooki jeszcze w tym miesiącu. Lepiej ich nie kupuj
Aktualizacja: 2026-01-14T19:14:37+01:00
18:53
Xiaomi znowu lepsze. Takiej baterii pozazdrościsz
Aktualizacja: 2026-01-14T18:53:28+01:00
18:46
Polacy dostali własne planetoidy. Kosmos właśnie je ochrzcił
Aktualizacja: 2026-01-14T18:46:27+01:00
18:20
Domowe pecety szukały obcych. Piknęło coś ciekawego i spojrzą tam teleskopy
Aktualizacja: 2026-01-14T18:20:34+01:00
17:51
iPhone 17e będzie miał mocnego konkurenta. Z Androidem
Aktualizacja: 2026-01-14T17:51:46+01:00
17:38
"Windows to oprogramowanie niskiej jakości". Znany Polak zaorał Microsoft
Aktualizacja: 2026-01-14T17:38:26+01:00
17:00
Google udostępnia ci osobistą inteligencję. Nowość, która zmienia wszystko
Aktualizacja: 2026-01-14T17:00:00+01:00
16:14
Polskie wojsko ma niezwykły okręt wojenny. To pływający szpieg
Aktualizacja: 2026-01-14T16:14:21+01:00
15:32
Jego projekt miał być hitem, teraz masowo zwalnia ludzi. Zuckerberg to przegryw
Aktualizacja: 2026-01-14T15:32:39+01:00
15:06
Rząd zadowolony z systemu kaucyjnego. A ty?
Aktualizacja: 2026-01-14T15:06:56+01:00
14:47
Samsung ulepszy ładowanie. Czekałem na to latami
Aktualizacja: 2026-01-14T14:47:43+01:00
14:30
Postawią reaktor jądrowy na Księżycu. Dosłownie za chwilę, uwierzysz?
Aktualizacja: 2026-01-14T14:30:11+01:00
13:40
Bank Millennium padł. Klienci nie mogą się zalogować
Aktualizacja: 2026-01-14T13:40:29+01:00
13:28
iPhone'y 18 zmieniają front. Apple wraca do starej zagrywki
Aktualizacja: 2026-01-14T13:28:31+01:00
12:34
"Byliśmy krok od wielkiego blackoutu w Polsce" - mówi minister Gawkowski. A my nie wiemy, czy cieszyć się, czy płakać
Aktualizacja: 2026-01-14T12:34:28+01:00
12:07
Chcą szybszych pociągów w Polsce. Tylko co z cenami biletów?
Aktualizacja: 2026-01-14T12:07:43+01:00
11:43
Internet huczy o tajnej broni USA. Relacje mrożą krew
Aktualizacja: 2026-01-14T11:43:44+01:00
11:11
Amazon podniósł ceny Prime w Polsce. Zostajesz, czy odchodzisz do Allegro?
Aktualizacja: 2026-01-14T11:11:18+01:00
10:22
Instagram z wyczekiwaną zmianą. Koniec wyświetlania "co popadnie"
Aktualizacja: 2026-01-14T10:22:07+01:00
9:56
Wizz Air da zasmakować luksusu. "To będą prestiżowe miejsca"
Aktualizacja: 2026-01-14T09:56:35+01:00
9:16
Kometa 3I/Atlas w końcu zdradzi tajemnice. Przed nami kluczowy moment
Aktualizacja: 2026-01-14T09:16:20+01:00
8:22
Samsung ma coś dla fanów Stranger Things. I to za darmo
Aktualizacja: 2026-01-14T08:22:22+01:00
7:58
Telefony z klawiaturą wracają do łask. Nostalgia uderza mocno
Aktualizacja: 2026-01-14T07:58:29+01:00
6:51
Rosja wyciąga z szafy złom. Nowy silnik ma przykryć luki
Aktualizacja: 2026-01-14T06:51:00+01:00
6:41
Aplikacje miały pomagać, a ogłupiają. W sklepach tracimy rozsądek
Aktualizacja: 2026-01-14T06:41:00+01:00
6:31
Drony dopadły kluczowy rosyjski radar. Spektakularny cios
Aktualizacja: 2026-01-14T06:31:00+01:00
6:21
STALKER 2 na PS5 Pro to cudny gwóźdź do trumny Xboksa - recenzja
Aktualizacja: 2026-01-14T06:21:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA